À l’approche des fêtes, les bons plans mobiles se multiplient, mais rares sont ceux qui allient vraiment générosité et simplicité. Avec son forfait sans engagement 150 Go à 9,99 € par mois, Sosh propose une offre particulièrement séduisante pour celles et ceux qui veulent beaucoup de data sans alourdir leur budget.
À Noël, la data devient un cadeau presque indispensable
Entre les déplacements, les vacances, le streaming en mobilité et le partage de connexion ponctuel, la consommation de data explose souvent en fin d’année. Les usages évoluent, mais beaucoup de forfaits restent encore limités ou trop chers pour ce qu’ils proposent réellement.
C’est souvent à cette période que l’on se rend compte que son forfait n’est plus adapté. Surveiller sa consommation, limiter certains usages ou chercher du Wi-Fi devient vite contraignant. D’où l’intérêt d’une enveloppe data confortable, sans contrepartie cachée.
Sosh mise sur une offre simple, lisible et sans engagement
Avec ce forfait 150 Go à 9,99 €, Sosh reste fidèle à sa philosophie. Un tarif clair, sans engagement, et une offre immédiatement compréhensible. Pas d’options inutiles, pas de prix qui double après quelques mois, pas de conditions complexes.
Cette transparence est l’un des grands atouts de Sosh. Elle permet de profiter d’une offre généreuse tout en conservant la liberté de changer quand on le souhaite.
Forfait 4G Sosh 150Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
150Go
9,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
Orange
Data (Go)
150Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
Sosh
Réseau
Orange
4G/5G
4G
Data (Go)
150Go
Data (Go) à l'étranger
40Go
Nombre de destinations
32
Liste de destinations
Union Européenne et DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
27
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Oui
150 Go par mois, un confort qui change vraiment le quotidien
Avec 150 Go de data, la plupart des contraintes disparaissent. Streaming vidéo en déplacement, musique en continu, réseaux sociaux, appels visio, cloud, GPS ou partage de connexion deviennent des usages naturels, sans avoir à compter.
Pour les étudiants, les jeunes actifs, les télétravailleurs occasionnels ou les familles en déplacement pendant les fêtes, cette enveloppe permet de rester connecté partout, sans compromis.
Le réseau Orange en toile de fond, un argument clé
Derrière Sosh, on retrouve le réseau Orange, reconnu pour sa couverture et sa stabilité sur l’ensemble du territoire. Ce point est essentiel, surtout lorsque l’on se déplace pendant les vacances ou que l’on sort des grandes agglomérations.
Avoir beaucoup de data n’a de sens que si le réseau suit. Sur ce point, Sosh offre une base solide et rassurante pour un usage quotidien.
Moins de 10 € par mois, un positionnement redoutable
À 9,99 € par mois, ce forfait franchit un seuil psychologique important. Peu d’offres proposent 150 Go à ce niveau de prix, surtout sans engagement et avec un réseau de cette qualité.
Sur l’année, l’économie réalisée par rapport à des forfaits plus chers devient très concrète. Et comme l’offre est sans engagement, le risque est quasi nul pour celles et ceux qui souhaitent tester.
La liberté du sans engagement, un vrai plus à long terme
Pouvoir changer d’opérateur ou d’offre à tout moment reste un confort essentiel. Avec Sosh, aucune contrainte de durée, aucune pénalité. On reste parce que l’offre est bonne, pas parce qu’on y est obligé. Cette liberté, combinée à un tarif aussi agressif, renforce encore l’intérêt de ce forfait.
✅ Notre avis sur le forfait Sosh
Avec son forfait 150 Go à 9,99 € par mois, Sosh signe une offre de Noël particulièrement généreuse. Beaucoup de data, un prix très contenu, le réseau Orange et le sans engagement : la formule est difficile à prendre en défaut.
Pour celles et ceux qui veulent profiter pleinement de la fin d’année sans se soucier de leur consommation mobile, c’est clairement l’un des meilleurs forfaits 4G du moment.
Sosh serait en position d'être leader sur ce marché quand bien même ses prix seraient plus élevés. La raison est simple : les différentes enquêtes et études de l'Arcep montrent bien qu'Orange possède la meilleure infrastructure réseau, ce qui permet à l'opérateur et à sa filiale d'être présents là où d'autres sont absents, mais aussi d'offrir de bien meilleurs débits dans la plupart des cas. Pour résumer en quelques mots : seuls les bas prix permettent de dire que Sosh est un opérateur low cost, la qualité des services et du réseau étant finalement au même niveau que ceux d'Orange.
- Des forfaits 4G+ utilisables partout en Europe, sans engagement et sans prix qui double au bout d'un an
- La meilleure couverture réseau de France grâce au réseau Orange
- Un service client numérique très réactif, accessible 24H/24 7j/7
- Offres promotionnelles moins agressives que ses concurrents
- Pas de forfait 5G dans son catalogue
- Difficultés à joindre le service client par téléphone
