Entre les déplacements, les vacances, le streaming en mobilité et le partage de connexion ponctuel, la consommation de data explose souvent en fin d’année. Les usages évoluent, mais beaucoup de forfaits restent encore limités ou trop chers pour ce qu’ils proposent réellement.

C’est souvent à cette période que l’on se rend compte que son forfait n’est plus adapté. Surveiller sa consommation, limiter certains usages ou chercher du Wi-Fi devient vite contraignant. D’où l’intérêt d’une enveloppe data confortable, sans contrepartie cachée.