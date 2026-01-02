Janvier est souvent le mois des bonnes résolutions. On classe ses papiers, on regarde ses abonnements, on se dit que certains tarifs ont grimpé sans qu’on s’en rende compte. Et très souvent, le forfait mobile fait partie des lignes qui interpellent : prix qui augmente au fil du temps, data pas toujours suffisante, engagement qui freine le changement.

C’est précisément pour ce genre de situation que ce forfait Sosh à 9,99 € devient intéressant. Il permet de repartir sur des bases simples : beaucoup de data, un prix clair, pas d’engagement et la fiabilité du réseau Orange en toile de fond.