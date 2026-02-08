Plutôt que de chercher un “meilleur” forfait, ce duel RED vs Sosh met surtout en lumière deux réponses différentes aux besoins des étudiants. RED s’adresse clairement à ceux qui veulent payer le moins possible tout en profitant de la 5G, tandis que Sosh conviendra mieux aux profils très connectés, voyageurs ou amateurs de services inclus. Si votre priorité est le budget mensuel minimal, RED a du sens ; si vous cherchez plus de confort d’usage, Sosh mérite le détour. À vous de voir lequel correspond le mieux à votre quotidien étudiant.