Alors que les dépenses du quotidien restent sous tension, optimiser son forfait mobile peut encore permettre de faire de vraies économies. RED by SFR et Sosh dégainent deux offres sans engagement, très proches en prix, mais pensées pour des usages bien distincts selon votre façon d’utiliser le smartphone.
Derrière des tarifs très agressifs, RED by SFR et Sosh ciblent clairement les utilisateurs à la recherche d’un forfait sans engagement, riche en data et simple à gérer au quotidien. L’offre RED s’affiche à 7,99 € par mois avec 80 Go et la 5G, tandis que Sosh mise sur 100 Go à 9,99 €, en s’appuyant sur le réseau Orange. Deux propositions proches sur le papier, mais qui peuvent répondre à des besoins très différents selon votre usage du smartphone.
L'essentiel en bref :
- RED by SFR : 7,99 €/mois, 80 Go en 5G, usage modem inclus, 23 Go utilisables en UE/DOM
- Sosh (Orange) : 9,99 €/mois, 100 Go en 4G, 40 Go en UE/DOM, Orange TV incluse
- Deux forfaits sans engagement, compatibles SIM et eSIM
- Des usages différents selon mobilité, streaming et réseau privilégié
Deux forfaits étudiants sous la barre des 10 €
Dans un contexte d’inflation persistante et de loyers étudiants en hausse, ces deux forfaits se positionnent comme des solutions crédibles pour maîtriser son budget télécom. Aucun engagement, des volumes de data confortables et des appels illimités : l’essentiel est là. La différence se joue davantage sur le réseau, les services annexes et la gestion de la data à l’étranger que sur le prix seul.
|Critères
|RED by SFR
|Sosh (Orange)
|Prix mensuel
|7,99€
|9,99€
|Engagement
|Aucun
|Aucun
|Data en France
|80 Go
|100 Go
|Réseau
|SFR (4G/5G)
|Orange (4G)
|Data UE/DOM
|23 Go
|40 Go
|Appels/SMS
|Illimités
|Illimités
|eSIM
|Oui
|Oui
|Services inclus
|Usage modem
|Orange TV (150 chaînes)
|Blocage data
|Recharge payante possible
|Débit réduit
Des forfaits adaptés aux usages étudiants
Pour un étudiant très mobile, souvent connecté en partage de connexion ou équipé d’un smartphone 5G, le forfait RED peut se montrer pertinent grâce à son tarif plus bas et à l’accès au réseau 5G de SFR. À l’inverse, Sosh séduira davantage ceux qui consomment beaucoup de data, voyagent régulièrement en Europe ou souhaitent profiter d’un service comme Orange TV sans surcoût.
Comme souvent, le réseau reste un critère clé : dans ses comparatifs, Clubic rappelle régulièrement la stabilité du réseau Orange, tandis que SFR conserve un bon maillage 4G/5G dans les grandes villes étudiantes.
Deux visions du forfait low-cost
Ces deux offres illustrent bien les stratégies distinctes de leurs maisons mères. RED joue la carte de la flexibilité et du prix plancher, avec des options modulables, tandis que Sosh mise sur une expérience plus encadrée, enrichie de services, mais légèrement plus chère. Aucun des deux forfaits ne cherche à être universel, et c’est précisément ce qui les rend intéressants à comparer.
Ce qu’il faut vraiment regarder avant de choisir
Avant de trancher, mieux vaut projeter son usage réel au quotidien. Volume de data consommé hors Wi-Fi, qualité du réseau dans votre logement étudiant, fréquence des déplacements à l’étranger ou encore besoin de streaming TV : ce sont ces critères, plus que les 2 € d’écart, qui feront la différence sur la durée.
✅ Les points forts
❌ Les limites
- RED : prix très agressif, 5G incluse, usage modem autorisé
- Sosh : volume de data élevé, excellente enveloppe UE/DOM, Orange TV incluse
- Deux offres sans engagement, simples à résilier ou à changer
- RED : enveloppe data UE plus limitée, recharge payante au-delà
- Sosh : pas de 5G, tarif légèrement plus élevé
- Aucun des deux forfaits n’inclut d’avantages étudiants dédiés
✅ Verdict de la rédaction :
Plutôt que de chercher un “meilleur” forfait, ce duel RED vs Sosh met surtout en lumière deux réponses différentes aux besoins des étudiants. RED s’adresse clairement à ceux qui veulent payer le moins possible tout en profitant de la 5G, tandis que Sosh conviendra mieux aux profils très connectés, voyageurs ou amateurs de services inclus. Si votre priorité est le budget mensuel minimal, RED a du sens ; si vous cherchez plus de confort d’usage, Sosh mérite le détour. À vous de voir lequel correspond le mieux à votre quotidien étudiant.
Quel forfait est le moins cher entre RED et Sosh ?
Sur le prix mensuel seul, RED by SFR est plus abordable, avec un forfait à 7,99 € par mois, contre 9,99 € pour Sosh. En revanche, Sosh inclut davantage de data et certains services, ce qui peut justifier l’écart selon votre usage.
Lequel est le plus adapté pour un étudiant ?
Cela dépend surtout de votre quotidien. RED conviendra aux étudiants cherchant le prix le plus bas, avec de la 5G et la possibilité d’utiliser le smartphone en modem. Sosh s’adresse davantage à ceux qui consomment beaucoup de data, voyagent régulièrement en Europe ou souhaitent profiter de services inclus comme Orange TV.
RED et Sosh utilisent-ils le même réseau ?
Non. RED s’appuie sur le réseau mobile de SFR, tandis que Sosh utilise celui d’Orange. Selon les zones, la qualité de réception peut varier. Il est donc recommandé de vérifier la couverture réseau dans votre logement ou sur votre campus avant de faire votre choix.
Le TOP des bons plans services en ligne en Février
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- L'offre 100 % CANAL+ à seulement 19,99€ pendant 24mois
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- 1To de stockage cloud premium Pcloud à 199€ au lieu de 435€ (-54%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 35 €
- Promo Verisure :-50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète