100 Go d’Internet mobile, appels et SMS illimités, le tout sans engagement et sur le réseau Orange pour 9,99 € par mois. Sosh relance une offre simple, solide et très bien placée pour tous ceux qui veulent payer moins en 2025 sans sacrifier la qualité de leur connexion.
Le début d’année, c’est souvent le moment où l’on regarde enfin sa facture mobile
Janvier arrive, on trie ses abonnements, on vérifie ses dépenses et on tombe sur son forfait mobile. On se rend compte qu’on paie trop, ou qu’on n’a pas autant de data que ce qu’on utilise réellement. Et on se dit qu’on devrait changer… puis on oublie jusqu’à l’année suivante.
Cette fois, le timing est idéal. Avec son forfait 100 Go à 9,99 € par mois, Sosh coche exactement ce que beaucoup cherchent : un prix raisonnable, une enveloppe data confortable, et surtout la qualité du réseau Orange, reconnu comme l’un des meilleurs en couverture et en stabilité.
100 Go, c’est la zone de confort pour la grande majorité des usages
100 Go, ce n’est plus un petit forfait. C’est une enveloppe qui permet de vivre connecté sans regarder compulsivement son compteur de données. On peut regarder des vidéos, utiliser Waze, télétravailler ponctuellement en partage de connexion, écouter de la musique en streaming et rester actif sur les réseaux sociaux, tout cela sans se mettre en stress.
Pour les étudiants, les gros utilisateurs d’applications, ou simplement ceux qui n’ont plus de Wi-Fi à la maison, cette marge de data apporte une vraie tranquillité.
Forfait 4G Sosh 100Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
100Go
9,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
Orange
Data (Go)
100Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Le réseau Orange, c’est aussi ce qui fait la différence au quotidien
Sosh, c’est la marque sans engagement d’Orange. Et c’est surtout l’accès direct au réseau Orange, souvent cité pour sa couverture très étendue et sa qualité de service, notamment dans les zones rurales et les transports.
Concrètement, cela veut dire moins de zones blanches, de meilleures vitesses en 4G et une connexion plus stable dans les lieux très fréquentés. Quand on doit télétravailler, commander un VTC, valider un billet ou utiliser la banque en ligne, ça compte.
Sans engagement : la liberté de partir si mieux se présente
Ce forfait est sans engagement. Cela change beaucoup de choses dans la tête. On n’a pas l’impression de signer pour un an, on ne craint pas les frais cachés, on ne se sent pas coincé. Si une meilleure offre arrive, on peut partir. Si l’on est satisfait, on reste.
Cette liberté explique aussi pourquoi Sosh séduit autant : on profite du réseau Orange sans s’enfermer dans un contrat rigide.
✅ Avis Clubic : une offre Sosh très bien placée pour débuter l’année
Du côté de la rédaction, ce forfait Sosh 100 Go à 9,99 € par mois fait partie des offres mobiles les plus équilibrées du moment. Il ne joue pas la surenchère marketing, mais propose exactement ce dont la majorité des utilisateurs a besoin : beaucoup de data, un bon réseau, un prix stable et aucun engagement.
Si vous vouliez commencer l’année en allégeant votre facture tout en restant sur un réseau très fiable, c’est clairement une offre à considérer.
- scheduleSans engagement
- Orange
- language100Go
- callAppels illimités
- all_inclusiveOui
Sosh serait en position d'être leader sur ce marché quand bien même ses prix seraient plus élevés. La raison est simple : les différentes enquêtes et études de l'Arcep montrent bien qu'Orange possède la meilleure infrastructure réseau, ce qui permet à l'opérateur et à sa filiale d'être présents là où d'autres sont absents, mais aussi d'offrir de bien meilleurs débits dans la plupart des cas. Pour résumer en quelques mots : seuls les bas prix permettent de dire que Sosh est un opérateur low cost, la qualité des services et du réseau étant finalement au même niveau que ceux d'Orange.
- Des forfaits 4G+ utilisables partout en Europe, sans engagement et sans prix qui double au bout d'un an
- La meilleure couverture réseau de France grâce au réseau Orange
- Un service client numérique très réactif, accessible 24H/24 7j/7
- Offres promotionnelles moins agressives que ses concurrents
- Pas de forfait 5G dans son catalogue
- Difficultés à joindre le service client par téléphone
