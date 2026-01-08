100 Go d’Internet mobile, appels et SMS illimités, le tout sans engagement et sur le réseau Orange pour 9,99 € par mois. Sosh relance une offre simple, solide et très bien placée pour tous ceux qui veulent payer moins en 2025 sans sacrifier la qualité de leur connexion.

sosh bon plan

Le début d’année, c’est souvent le moment où l’on regarde enfin sa facture mobile

Janvier arrive, on trie ses abonnements, on vérifie ses dépenses et on tombe sur son forfait mobile. On se rend compte qu’on paie trop, ou qu’on n’a pas autant de data que ce qu’on utilise réellement. Et on se dit qu’on devrait changer… puis on oublie jusqu’à l’année suivante.

Cette fois, le timing est idéal. Avec son forfait 100 Go à 9,99 € par mois, Sosh coche exactement ce que beaucoup cherchent : un prix raisonnable, une enveloppe data confortable, et surtout la qualité du réseau Orange, reconnu comme l’un des meilleurs en couverture et en stabilité.

Voir le forfait Sosh 100 Go à 9,99 € par mois

100 Go, c’est la zone de confort pour la grande majorité des usages

100 Go, ce n’est plus un petit forfait. C’est une enveloppe qui permet de vivre connecté sans regarder compulsivement son compteur de données. On peut regarder des vidéos, utiliser Waze, télétravailler ponctuellement en partage de connexion, écouter de la musique en streaming et rester actif sur les réseaux sociaux, tout cela sans se mettre en stress.

Pour les étudiants, les gros utilisateurs d’applications, ou simplement ceux qui n’ont plus de Wi-Fi à la maison, cette marge de data apporte une vraie tranquillité.

Forfait 4G Sosh 100Go

Forfait 4G Sosh 100Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

100Go

Réseau 4G

9,99€

Sans durée limitée

Voir l'offre
Voir l'offre
Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

Orange

Data (Go)

100Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

Sosh

Réseau

Orange

4G/5G

4G

Data (Go)

100Go

Data (Go) à l'étranger

40Go

Nombre de destinations

32

Liste de destinations

Union Européenne et DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Nombre total de destinations

27

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Oui

Le réseau Orange, c’est aussi ce qui fait la différence au quotidien

Sosh, c’est la marque sans engagement d’Orange. Et c’est surtout l’accès direct au réseau Orange, souvent cité pour sa couverture très étendue et sa qualité de service, notamment dans les zones rurales et les transports.

Concrètement, cela veut dire moins de zones blanches, de meilleures vitesses en 4G et une connexion plus stable dans les lieux très fréquentés. Quand on doit télétravailler, commander un VTC, valider un billet ou utiliser la banque en ligne, ça compte.

Sans engagement : la liberté de partir si mieux se présente

Ce forfait est sans engagement. Cela change beaucoup de choses dans la tête. On n’a pas l’impression de signer pour un an, on ne craint pas les frais cachés, on ne se sent pas coincé. Si une meilleure offre arrive, on peut partir. Si l’on est satisfait, on reste.

Cette liberté explique aussi pourquoi Sosh séduit autant : on profite du réseau Orange sans s’enfermer dans un contrat rigide.

Voir le forfait Sosh 100 Go en détail

✅ Avis Clubic : une offre Sosh très bien placée pour débuter l’année

Du côté de la rédaction, ce forfait Sosh 100 Go à 9,99 € par mois fait partie des offres mobiles les plus équilibrées du moment. Il ne joue pas la surenchère marketing, mais propose exactement ce dont la majorité des utilisateurs a besoin : beaucoup de data, un bon réseau, un prix stable et aucun engagement.

Si vous vouliez commencer l’année en allégeant votre facture tout en restant sur un réseau très fiable, c’est clairement une offre à considérer.

Forfait 4G Sosh 100Go
  • scheduleSans engagement
  • Orange
  • language100Go
  • callAppels illimités
  • all_inclusiveOui
8 / 10

Sosh serait en position d'être leader sur ce marché quand bien même ses prix seraient plus élevés. La raison est simple : les différentes enquêtes et études de l'Arcep montrent bien qu'Orange possède la meilleure infrastructure réseau, ce qui permet à l'opérateur et à sa filiale d'être présents là où d'autres sont absents, mais aussi d'offrir de bien meilleurs débits dans la plupart des cas. Pour résumer en quelques mots : seuls les bas prix permettent de dire que Sosh est un opérateur low cost, la qualité des services et du réseau étant finalement au même niveau que ceux d'Orange.

Essayer Forfait 4G Sosh 100Go maintenant !
Les plus
  • Des forfaits 4G+ utilisables partout en Europe, sans engagement et sans prix qui double au bout d'un an
  • La meilleure couverture réseau de France grâce au réseau Orange
  • Un service client numérique très réactif, accessible 24H/24 7j/7
Les moins
  • Offres promotionnelles moins agressives que ses concurrents
  • Pas de forfait 5G dans son catalogue
  • Difficultés à joindre le service client par téléphone

Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic

Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.

N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.