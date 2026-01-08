Janvier arrive, on trie ses abonnements, on vérifie ses dépenses et on tombe sur son forfait mobile. On se rend compte qu’on paie trop, ou qu’on n’a pas autant de data que ce qu’on utilise réellement. Et on se dit qu’on devrait changer… puis on oublie jusqu’à l’année suivante.

Cette fois, le timing est idéal. Avec son forfait 100 Go à 9,99 € par mois, Sosh coche exactement ce que beaucoup cherchent : un prix raisonnable, une enveloppe data confortable, et surtout la qualité du réseau Orange, reconnu comme l’un des meilleurs en couverture et en stabilité.