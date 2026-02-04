Il fut un temps où un forfait à moins de 10 € incluant beaucoup de données était réservé aux réseaux virtuels ou à des offres limitées. Aujourd’hui, Sosh propose une formule simple, transparente et bien positionnée : 100 Go pour 9,99 € par mois, avec les communications illimitées, sur le réseau Orange.

Ce n’est pas juste une « bonne affaire » : c’est une réponse directe à un besoin que beaucoup ressentent : pouvoir utiliser son smartphone sans regarder chaque fois son compteur de données. Dans un monde où les usages (streaming, réseaux sociaux, appels vidéo) ne cessent de croître, cette offre place la barre très haut pour ceux qui veulent connectivité, flexibilité et tranquillité sans s’encombrer de coûts trop élevés.