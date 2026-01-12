Sur le marché des forfaits mobiles, les prix agressifs sont souvent associés à des concessions sur le réseau ou la qualité de service. Ce n’est pas le cas ici. Avec ce forfait 100 Go, Sosh joue une carte très claire. Un tarif unique de 9,99 € par mois, sans condition de durée, sans engagement, et surtout avec l’accès au réseau Orange, reconnu pour sa couverture et sa stabilité.

Pour beaucoup d’utilisateurs, 100 Go représentent largement de quoi couvrir les usages quotidiens. Streaming vidéo, musique, navigation GPS, réseaux sociaux, partage de connexion occasionnel, tout passe sans avoir à surveiller constamment sa consommation.