Dès les premières lignes, l’offre Sosh se démarque par ses performances réseau. La box fibre propose jusqu’à 2 Gb/s partagés en téléchargement et 800 Mb/s en envoi, des valeurs confortables pour le streaming 4K, le télétravail ou encore les téléchargements volumineux.

Grâce au WiFi 7, la stabilité du réseau progresse nettement, notamment dans les logements équipés de nombreux appareils connectés. Cette technologie réduit la latence et améliore la gestion simultanée des flux, un vrai plus au quotidien.

Une expérience TV fonctionnelle, mais optionnelle

Côté télévision, Sosh adopte une approche minimaliste. 72 chaînes sont incluses, accessibles via l’application TV sur smartphone, tablette ou ordinateur. Pour une utilisation sur téléviseur, il faudra toutefois ajouter le décodeur Ultra HD 4K, facturé 5 €/mois. Un choix cohérent pour les utilisateurs qui consomment principalement leurs contenus en streaming.

Téléphonie et changement d’opérateur facilités

L’offre comprend également les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, vers les DOM et plus de 100 destinations internationales. Le changement d’opérateur est simplifié grâce à la portabilité du numéro fixe, et Sosh propose en plus un remboursement pouvant aller jusqu’à 100 euros sur les frais de résiliation de l’ancien FAI.