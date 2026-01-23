Les soldes d’hiver sont aussi l’occasion de revoir son abonnement internet. Sosh en profite pour renforcer l’attractivité de sa Série Spéciale Fibre, avec une box WiFi 7 proposée à prix stable et des frais de mise en service offerts.
Avec une seule offre internet à son catalogue, Sosh mise sur la simplicité et l’efficacité. Pendant les soldes d’hiver, l’opérateur low cost d’Orange propose sa box fibre WiFi 7 à 24,99 €/mois, tout en supprimant les 49 euros de frais de mise en service
Pourquoi choisir la box fibre WiFi 7 de Sosh ?
- Un tarif clair et sans surprise : 24,99 €/mois, sans engagement
- Le WiFi 7 inclus avec la Livebox S, pour une connexion plus stable et performante
- Des frais allégés grâce aux 49 € de mise en service offerts pendant les soldes
Box fibre WiFi 7 Sosh : une offre solide et équilibrée pour les soldes d’hiver
Pensée pour répondre aux usages actuels, la Série Spéciale Sosh Fibre se distingue par un positionnement tarifaire agressif et des prestations techniques solides. Elle vise clairement les foyers à la recherche d’une connexion rapide et fiable, sans services superflus.
👉 Retrouvez notre test complet de la Livebox S sur Clubic pour une analyse détaillée de ses performances et de son WiFi 7.
Des débits adaptés aux usages modernes
Dès les premières lignes, l’offre Sosh se démarque par ses performances réseau. La box fibre propose jusqu’à 2 Gb/s partagés en téléchargement et 800 Mb/s en envoi, des valeurs confortables pour le streaming 4K, le télétravail ou encore les téléchargements volumineux.
Grâce au WiFi 7, la stabilité du réseau progresse nettement, notamment dans les logements équipés de nombreux appareils connectés. Cette technologie réduit la latence et améliore la gestion simultanée des flux, un vrai plus au quotidien.
Une expérience TV fonctionnelle, mais optionnelle
Côté télévision, Sosh adopte une approche minimaliste. 72 chaînes sont incluses, accessibles via l’application TV sur smartphone, tablette ou ordinateur. Pour une utilisation sur téléviseur, il faudra toutefois ajouter le décodeur Ultra HD 4K, facturé 5 €/mois. Un choix cohérent pour les utilisateurs qui consomment principalement leurs contenus en streaming.
Téléphonie et changement d’opérateur facilités
L’offre comprend également les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, vers les DOM et plus de 100 destinations internationales. Le changement d’opérateur est simplifié grâce à la portabilité du numéro fixe, et Sosh propose en plus un remboursement pouvant aller jusqu’à 100 euros sur les frais de résiliation de l’ancien FAI.
Une offre pertinente dans le contexte des soldes
Avec la suppression temporaire des 49 euros de frais de mise en service, cette Série Spéciale gagne en attractivité pendant les soldes d’hiver. Elle s’adresse particulièrement aux utilisateurs souhaitant accéder au WiFi 7 sans basculer vers des abonnements plus coûteux, tout en conservant la fiabilité du réseau Orange
