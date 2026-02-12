Si Sosh reste la référence pour de nombreux utilisateurs malgré une concurrence agressive de RED ou B&You, c'est pour une raison simple : le réseau Orange. Pour la 13ème année consécutive, Orange est sacré meilleur réseau de France par l'ARCEP (appels, SMS et data).

La stabilité avant tout : Contrairement à certains opérateurs low-cost dont les débits peuvent s'effondrer en zone dense ou à l'intérieur des bâtiments, Sosh offre une priorité réseau identique aux clients Orange. Avec 100 Go, vous couvrez largement 95 % des usages (streaming HD, partage de connexion, réseaux sociaux).

La simplicité Sosh : Pas de prix qui double après 6 ou 12 mois. C’est un tarif "fixe" (hors inflation éventuelle du secteur) qui ne vous oblige pas à surveiller votre facture chaque mois.

Le sans engagement : La liberté totale. Si une offre 5G plus alléchante apparaît dans six mois, vous partez en trois clics sans frais de résiliation.