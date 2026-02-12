On pensait la guerre des prix terminée chez l'opérateur historique, on se trompait. Sosh vient de dégainer une offre qui change la donne : 100 Go sur le réseau numéro 1 pour moins de 10 €. Mais là où RED et B&You multiplient les petites lignes, Sosh joue la carte de la sérénité avec un prix qui ne bouge pas. Est-ce vraiment le braquage de l'année ou une offre trop belle pour être vraie ?

Sosh casse les prix avec un forfait 100 Go à seulement 9,99 € par mois. Sans engagement et sur le réseau numéro 1 d'Orange, c’est l'offre idéale pour ceux qui refusent de choisir entre petit prix et qualité de connexion. Analyse d'une offre rare chez l'opérateur historique.

⚡ L'offre en un clin d'œil

  • Forfait Sosh "Série Limitée" Data : 100 Go en 4G/4G+ (Réseau Orange)
  • Prix : 9,99 € par mois
  • Engagement : aucun, résilier quand vous voulez
  • A l'étranger : 20 Go utilisables en Europe et DOM
Pourquoi ce forfait Sosh fait vraiment la différence ?

Si Sosh reste la référence pour de nombreux utilisateurs malgré une concurrence agressive de RED ou B&You, c'est pour une raison simple : le réseau Orange. Pour la 13ème année consécutive, Orange est sacré meilleur réseau de France par l'ARCEP (appels, SMS et data).

La stabilité avant tout : Contrairement à certains opérateurs low-cost dont les débits peuvent s'effondrer en zone dense ou à l'intérieur des bâtiments, Sosh offre une priorité réseau identique aux clients Orange. Avec 100 Go, vous couvrez largement 95 % des usages (streaming HD, partage de connexion, réseaux sociaux).

La simplicité Sosh : Pas de prix qui double après 6 ou 12 mois. C’est un tarif "fixe" (hors inflation éventuelle du secteur) qui ne vous oblige pas à surveiller votre facture chaque mois.

Le sans engagement : La liberté totale. Si une offre 5G plus alléchante apparaît dans six mois, vous partez en trois clics sans frais de résiliation.

Voir l'offre
Sosh face à ses principaux concurrents

Habituellement, Sosh est plus cher que ses concurrents. On trouve souvent le 100 Go à 13,99 € ou 15,99 € chez la marque d'Orange. Voir ce palier tomber sous la barre symbolique des 10 € est un signal fort.

Le comparatif rapide :

  • B&You / RED by SFR : Proposent souvent 100 Go en 5G pour un prix légèrement plus faible : 7,99 € par RED by SFR et 8,99 € pour B&You. Ils gagnent sur la technologie (5G), mais perdent souvent sur la qualité de service en zone rurale ou lors des pics de fréquentation.
  • Free Mobile : Propose 110 Go pour 8,99 € par mois, mais avec un passage automatique au forfait à 19,99 € après un an. Sosh est ici plus pérenne.

✅ Les points forts

  • Le réseau Orange (n°1 en couverture et débits 4G)
  • Pas de condition de durée (le prix ne change pas après un an)
  • Service client numérique très efficace via l'app MySosh

❌ Les limites

  • C’est un forfait 4G/4G+ (la 5G n'est pas incluse dans cette série limitée à 9,99€)
  • Frais d'activation de la carte SIM (10 €) à prévoir lors de la commande
Le Verdict : la sérénité avant la performance pure

Pour conclure sans complaisance : si vous cherchez le forfait avec le plus de "specs" (5G, 200 Go, etc.) pour 10 €, passez votre chemin et allez chez RED ou B&You. Mais si vous cherchez un forfait qui fonctionne partout, tout le temps, sans appels qui coupent ou vidéos qui chargent à l'infini dans le train, c'est chez Sosh qu'il faut aller.

C'est l'offre "bon père de famille" par excellence : efficace, sans surprise sur la facture, et portée par l'infrastructure la plus solide du pays. À moins de 10 €, le risque est inexistant.

