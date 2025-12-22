La guerre des forfaits mobiles fait rage, et Free n’a clairement pas dit son dernier mot. Avec une offre 140 Go à seulement 8,99 € par mois, l’opérateur répond frontalement à la concurrence en proposant un volume de data massif à un tarif rarement vu à ce niveau.
La bataille des forfaits low cost entre dans une nouvelle phase
Depuis plusieurs mois, les opérateurs multiplient les offres agressives. Mais la barre continue de descendre, et chaque nouveau forfait tente de faire mieux que le précédent. Dans ce contexte ultra concurrentiel, Free choisit une stratégie simple et efficace : beaucoup de data, à un prix plancher.
Avec 140 Go pour moins de 9 € par mois, l’opérateur se positionne clairement sur le terrain du rapport data/prix, un critère devenu central pour de nombreux utilisateurs.
Free reste fidèle à son ADN offensif
Free Mobile s’est bâti une réputation en cassant les codes du marché. Ce nouveau forfait 140 Go s’inscrit parfaitement dans cette logique. L’offre est sans engagement, avec un tarif clair, sans options cachées ni augmentation programmée à court terme.
Cette approche directe séduit les utilisateurs qui veulent comparer facilement et choisir une offre pour ce qu’elle propose réellement, sans devoir décortiquer des conditions complexes.
Forfait Série Free 140Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
140Go
8,99€
Pendant 1 an puis Forfait Free 5G
Engagement
Sans engagement
Réseau
Free mobile
Data (Go)
140Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
Free Mobile
Réseau
Free mobile
4G/5G
4G, 5G
Data (Go)
140Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
10€
Frais d'activation carte eSIM
10€
Frais d'activation multi SIM
10€
140 Go par mois, un volume taillé pour les usages modernes
Streaming vidéo en mobilité, musique en continu, réseaux sociaux, appels visio, cloud, GPS ou partage de connexion occasionnel. Avec 140 Go de data, la majorité des usages passent sans restriction.
Ce forfait convient particulièrement aux utilisateurs très connectés, aux étudiants, aux jeunes actifs ou à ceux qui se déplacent beaucoup. Il permet de rester connecté partout, sans avoir à surveiller constamment sa consommation.
Un positionnement tarifaire qui interpelle
À 8,99 € par mois, Free frappe fort. Peu d’offres proposent un tel volume de data à ce niveau de prix, surtout sans engagement. Sur une année, l’économie réalisée par rapport à des forfaits plus chers devient très concrète.
Ce tarif agressif oblige clairement les concurrents à s’aligner ou à se différencier autrement, preuve que Free continue d’influencer le marché mobile français.
✅ Notre verdict
Avec son forfait 140 Go à 8,99 € par mois, Free envoie un message clair à la concurrence. Beaucoup de data, un prix très agressif et une formule sans engagement : la recette est simple, mais redoutablement efficace.
Pour celles et ceux qui veulent maximiser leur enveloppe data sans exploser leur budget, c’est clairement l’un des forfaits les plus compétitifs du moment.
Nous recommandons Free Mobile pour ses prix, ses enveloppes data généreuses, sa connexion honorable et toujours en progrès, ses solutions à l'international, ses services sérieux et sa volonté d'être toujours au top de la modernité. On peut en effet être sûr de pouvoir compter sur cette filiale d'Iliad, résolument tournée vers l'avenir, pour continuer de surprendre ses clients comme ses concurrents et en prime, de ne pas faire office de figurant au lancement de la 5G.
- Des prix très attractifs pour la première année
- Une grosse enveloppe de data y compris à l'étranger
- Des avantages pour les abonnés Freebox
- Couverture et débits toujours en deça des opérateurs historiques
- Promotions seulement la 1ère année
