Depuis plusieurs mois, les opérateurs multiplient les offres agressives. Mais la barre continue de descendre, et chaque nouveau forfait tente de faire mieux que le précédent. Dans ce contexte ultra concurrentiel, Free choisit une stratégie simple et efficace : beaucoup de data, à un prix plancher.

Avec 140 Go pour moins de 9 € par mois, l’opérateur se positionne clairement sur le terrain du rapport data/prix, un critère devenu central pour de nombreux utilisateurs.