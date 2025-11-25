À l’approche du Black Friday, l’opérateur Free propose une Série Spéciale sur sa box fibre d’entrée de gamme : la Freebox Révolution Light. Elle est proposée à 19,99 €/mois pendant 12 mois, puis passe à 29,99 €/mois au-delà. Une offre réservée seulement aux nouveaux abonnés.

Freebox Revolution bp

Cette remise spéciale Black Friday permet de s’équiper de la fibre à moindre coût au moment où les promotions se multiplient (Black Friday, fin d’année), et de profiter d’un accès internet haut débit sans s’engager sur plusieurs années.

Offre

Engagement

sans engagement

Opérateur

Free

Technologie

Fibre, ADSL/VDSL

Débit descendant

1Gb/s

Décodeur TV

Avec décodeur TV

Appels inclus

Appels vers les fixes et mobiles

Conditions

Engagement

sans engagement

Internet

Opérateur

Free

Technologie

Fibre, ADSL/VDSL

WiFi

WiFi 5

Débit descendant

1Gb/s

Débit montant

600Mb/s

Télévision

Décodeur TV

Avec décodeur TV

Chaînes

270 chaînes

VOD incluse

OQEE Ciné, TV by Canal

VOD option

Prime Video, Canal+, Netflix

Téléphonie

Appels inclus

Appels vers les fixes et mobiles

Nombre de destinations

110 pays

Frais de service

Frais d'activation

49€

Frais de résiliation

49€

Remboursement frais de résiliation

100€ remboursé sur frais de résiliation

Que comprend la Freebox Révolution Light ?

La box Internet de Free conserve les caractéristiques qui la rendent polyvalente et adaptée à la majorité des foyers :

  • Connexion fibre jusqu’à 1 Gbit/s en download et 600 Mbit/s en upload.
  • Service TV : plus de 230 chaînes via Freebox TV. La formule n’est pas ultra premium, mais couvre largement les usages de divertissement classique…
  • Appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et DOM, ainsi que vers plus d’une centaine de destinations internationales.
  • Aucune durée d’engagement : le client peut résilier après la première année si le tarif standard de 29,99 €/mois ne convient plus.

Points de vigilance et positionnement par rapport à la concurrence

✅ Les atouts

  • Très bon tarif d’entrée pour la fibre, ce qui la rend accessible à un large public.
  • Sans engagement : liberté de changer d’offre après la première année.
  • Technologie fibre performante pour les usages quotidiens : streaming, télétravail, gaming léger.

⚠️ Les limites

  • La formule reste positionnée dans l’entrée de gamme : pour les utilisateurs très exigeants (Wi-Fi 7, 2,5/5 Gbit/s, décodeur premium) d’autres box seront plus adaptées.
  • Au terme de la première année, le tarif monte à 29,99 €/mois : il convient donc de prévoir un budget à long terme ou d’évaluer une migration.
  • La qualité réelle de la fibre dépend de votre éligibilité et de l’installation locale (réseau propre, prise fibre, etc.).
Pourquoi cette offre arrive maintenant ?

Le Black Friday est souvent l’occasion d’accéder à des tarifs attractifs sur l’équipement et l’abonnement internet. Free s’inscrit dans cette dynamique en proposant cette Série Spéciale à 19,99 €/mois, attirant ainsi les nouveaux abonnés souhaitant profiter de la fibre et d’un bon service TV avant la fin d’année. Les prix d’entrée deviennent compétitifs avant que les grandes actions commerciales n’atteignent leur pic.

