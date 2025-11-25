À l’approche du Black Friday, l’opérateur Free propose une Série Spéciale sur sa box fibre d’entrée de gamme : la Freebox Révolution Light. Elle est proposée à 19,99 €/mois pendant 12 mois, puis passe à 29,99 €/mois au-delà. Une offre réservée seulement aux nouveaux abonnés.
Cette remise spéciale Black Friday permet de s’équiper de la fibre à moindre coût au moment où les promotions se multiplient (Black Friday, fin d’année), et de profiter d’un accès internet haut débit sans s’engager sur plusieurs années.
Freebox Revolution Light
sans engagement
Avec décodeur TV
Appels vers les fixes et mobiles
1Gb/s
19,99€
pendant 1 an puis 29,99€/mois
Engagement
sans engagement
Opérateur
Free
Technologie
Fibre, ADSL/VDSL
Débit descendant
1Gb/s
Décodeur TV
Avec décodeur TV
Appels inclus
Appels vers les fixes et mobiles
Engagement
sans engagement
Opérateur
Free
Technologie
Fibre, ADSL/VDSL
WiFi
WiFi 5
Débit descendant
1Gb/s
Débit montant
600Mb/s
Décodeur TV
Avec décodeur TV
Chaînes
270 chaînes
VOD incluse
OQEE Ciné, TV by Canal
VOD option
Prime Video, Canal+, Netflix
Appels inclus
Appels vers les fixes et mobiles
Nombre de destinations
110 pays
Frais d'activation
49€
Frais de résiliation
49€
Remboursement frais de résiliation
100€ remboursé sur frais de résiliation
Que comprend la Freebox Révolution Light ?
La box Internet de Free conserve les caractéristiques qui la rendent polyvalente et adaptée à la majorité des foyers :
- Connexion fibre jusqu’à 1 Gbit/s en download et 600 Mbit/s en upload.
- Service TV : plus de 230 chaînes via Freebox TV. La formule n’est pas ultra premium, mais couvre largement les usages de divertissement classique…
- Appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et DOM, ainsi que vers plus d’une centaine de destinations internationales.
- Aucune durée d’engagement : le client peut résilier après la première année si le tarif standard de 29,99 €/mois ne convient plus.
Points de vigilance et positionnement par rapport à la concurrence
✅ Les atouts
- Très bon tarif d’entrée pour la fibre, ce qui la rend accessible à un large public.
- Sans engagement : liberté de changer d’offre après la première année.
- Technologie fibre performante pour les usages quotidiens : streaming, télétravail, gaming léger.
⚠️ Les limites
- La formule reste positionnée dans l’entrée de gamme : pour les utilisateurs très exigeants (Wi-Fi 7, 2,5/5 Gbit/s, décodeur premium) d’autres box seront plus adaptées.
- Au terme de la première année, le tarif monte à 29,99 €/mois : il convient donc de prévoir un budget à long terme ou d’évaluer une migration.
- La qualité réelle de la fibre dépend de votre éligibilité et de l’installation locale (réseau propre, prise fibre, etc.).
Pourquoi cette offre arrive maintenant ?
Le Black Friday est souvent l’occasion d’accéder à des tarifs attractifs sur l’équipement et l’abonnement internet. Free s’inscrit dans cette dynamique en proposant cette Série Spéciale à 19,99 €/mois, attirant ainsi les nouveaux abonnés souhaitant profiter de la fibre et d’un bon service TV avant la fin d’année. Les prix d’entrée deviennent compétitifs avant que les grandes actions commerciales n’atteignent leur pic.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.