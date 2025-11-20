Même en Série Spéciale, la box conserve les caractéristiques principales qui ont fait son succès. Elle s’adresse aux foyers souhaitant un accès internet fiable sans entrer dans la gamme premium de Free.

La Freebox Révolution Light propose un débit descendant allant jusqu’à 1 Gbit/s en fibre optique, et jusqu’à 600 Mbit/s en upload.



Cela convient largement pour :

le télétravail,

les visioconférences,

le streaming en Full HD ou 4K,

les téléchargements rapides,

et le jeu en ligne.

La box donne accès à Freebox TV et à plus de 230 chaînes, avec un décodeur simple et fonctionnel. Ce n’est certes pas l’offre la plus complète du catalogue Free, mais elle couvre les usages du quotidien sans surcoût.

Les appels sont illimités vers les fixes de France métropolitaine et DOM, ainsi que vers une centaine de destinations internationales.