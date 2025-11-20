La Freebox Révolution Light évolue une nouvelle fois. Free propose désormais une Série Spéciale Freebox Révolution Light affichée à 19,99 €/mois pendant 12 mois, avant de repasser à son tarif standard de 29,99 €/mois. Cette offre s’adresse exclusivement aux nouveaux abonnés.
Cette offre spéciale de Free à à 19,99 €/mois pendant 12 mois permet d’accéder à une box complète mêlant fibre haut débit, services TV essentiels et appels illimités, pour un budget réduit la première année.
Pourquoi choisir la Freebox Revolution light ?
- Connexion fibre ultra rapide jusqu’à 1 Gbit/s
- TV et cinéma inclus avec plus de 260 chaînes et OQEE Ciné
- Prix mini et sans engagement pendant un an
Ce que comprend la Freebox Révolution Light
Même en Série Spéciale, la box conserve les caractéristiques principales qui ont fait son succès. Elle s’adresse aux foyers souhaitant un accès internet fiable sans entrer dans la gamme premium de Free.
La Freebox Révolution Light propose un débit descendant allant jusqu’à 1 Gbit/s en fibre optique, et jusqu’à 600 Mbit/s en upload.
Cela convient largement pour :
- le télétravail,
- les visioconférences,
- le streaming en Full HD ou 4K,
- les téléchargements rapides,
- et le jeu en ligne.
La box donne accès à Freebox TV et à plus de 230 chaînes, avec un décodeur simple et fonctionnel. Ce n’est certes pas l’offre la plus complète du catalogue Free, mais elle couvre les usages du quotidien sans surcoût.
Les appels sont illimités vers les fixes de France métropolitaine et DOM, ainsi que vers une centaine de destinations internationales.
Freebox Revolution Light
sans engagement
Avec décodeur TV
Appels vers les fixes et mobiles
1Gb/s
19,99€
pendant 1 an puis 29,99€/mois
Engagement
sans engagement
Opérateur
Free
Technologie
Fibre, ADSL/VDSL
Débit descendant
1Gb/s
Décodeur TV
Avec décodeur TV
Appels inclus
Appels vers les fixes et mobiles
Engagement
sans engagement
Opérateur
Free
Technologie
Fibre, ADSL/VDSL
WiFi
WiFi 5
Débit descendant
1Gb/s
Débit montant
600Mb/s
Décodeur TV
Avec décodeur TV
Chaînes
270 chaînes
VOD incluse
OQEE Ciné, TV by Canal
VOD option
Prime Video, Canal+, Netflix
Appels inclus
Appels vers les fixes et mobiles
Nombre de destinations
110 pays
Frais d'activation
49€
Frais de résiliation
49€
Remboursement frais de résiliation
100€ remboursé sur frais de résiliation
À qui s’adresse cette Série Spéciale ?
Cette offre vise en priorité les utilisateurs cherchant :
- une connexion fibre fiable à un prix d’entrée attractif,
- une box simple à installer et à utiliser,
- une solution abordable pour un emménagement ou une première installation,
- un abonnement sans engagement à long terme, puisqu’il est possible de résilier après la première année si le prix repassé à 29,99 € ne convient plus.
Les foyers très exigeants en services TV ou en fonctionnalités avancées (Wi-Fi 7, décodeur 4K premium, stockage local, etc.) devront plutôt se tourner vers les Freebox Pop, Ultra ou Delta, mieux équipées.
✅ Notre avis sur la Freebox Révolution Light
Cette Série Spéciale Freebox Révolution Light constitue aujourd’hui l’un des meilleurs prix d’entrée pour profiter de la fibre chez Free, tout en conservant l’essentiel des services. Une offre à saisir pour ceux qui veulent profiter de la fibre à prix mini sans sacrifier la qualité.