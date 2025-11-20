La Freebox Révolution Light évolue une nouvelle fois. Free propose désormais une Série Spéciale Freebox Révolution Light affichée à 19,99 €/mois pendant 12 mois, avant de repasser à son tarif standard de 29,99 €/mois. Cette offre s’adresse exclusivement aux nouveaux abonnés.

© Free
© Free

Cette offre spéciale de Free à à 19,99 €/mois pendant 12 mois permet d’accéder à une box complète mêlant fibre haut débit, services TV essentiels et appels illimités, pour un budget réduit la première année.

JE PROFITE DE L'OFFRE FREEBOX

Pourquoi choisir la Freebox Revolution light ?

  • Connexion fibre ultra rapide jusqu’à 1 Gbit/s
  • TV et cinéma inclus avec plus de 260 chaînes et OQEE Ciné
  • Prix mini et sans engagement pendant un an

Ce que comprend la Freebox Révolution Light

Même en Série Spéciale, la box conserve les caractéristiques principales qui ont fait son succès. Elle s’adresse aux foyers souhaitant un accès internet fiable sans entrer dans la gamme premium de Free.

La Freebox Révolution Light propose un débit descendant allant jusqu’à 1 Gbit/s en fibre optique, et jusqu’à 600 Mbit/s en upload.

Cela convient largement pour :

  • le télétravail,
  • les visioconférences,
  • le streaming en Full HD ou 4K,
  • les téléchargements rapides,
  • et le jeu en ligne.

La box donne accès à Freebox TV et à plus de 230 chaînes, avec un décodeur simple et fonctionnel. Ce n’est certes pas l’offre la plus complète du catalogue Free, mais elle couvre les usages du quotidien sans surcoût.

Les appels sont illimités vers les fixes de France métropolitaine et DOM, ainsi que vers une centaine de destinations internationales.

Freebox Revolution Light

Freebox Revolution Light

sans engagement

Avec décodeur TV

Appels vers les fixes et mobiles

Jusqu'à

1Gb/s

Fibre, ADSL/VDSL

19,99€

pendant 1 an puis 29,99€/mois

Voir l'offre
Voir l'offre
Offre

Engagement

sans engagement

Opérateur

Free

Technologie

Fibre, ADSL/VDSL

Débit descendant

1Gb/s

Décodeur TV

Avec décodeur TV

Appels inclus

Appels vers les fixes et mobiles

Conditions

Engagement

sans engagement

Internet

Opérateur

Free

Technologie

Fibre, ADSL/VDSL

WiFi

WiFi 5

Débit descendant

1Gb/s

Débit montant

600Mb/s

Télévision

Décodeur TV

Avec décodeur TV

Chaînes

270 chaînes

VOD incluse

OQEE Ciné, TV by Canal

VOD option

Prime Video, Canal+, Netflix

Téléphonie

Appels inclus

Appels vers les fixes et mobiles

Nombre de destinations

110 pays

Frais de service

Frais d'activation

49€

Frais de résiliation

49€

Remboursement frais de résiliation

100€ remboursé sur frais de résiliation

À qui s’adresse cette Série Spéciale ?

Cette offre vise en priorité les utilisateurs cherchant :

  • une connexion fibre fiable à un prix d’entrée attractif,
  • une box simple à installer et à utiliser,
  • une solution abordable pour un emménagement ou une première installation,
  • un abonnement sans engagement à long terme, puisqu’il est possible de résilier après la première année si le prix repassé à 29,99 € ne convient plus.

Les foyers très exigeants en services TV ou en fonctionnalités avancées (Wi-Fi 7, décodeur 4K premium, stockage local, etc.) devront plutôt se tourner vers les Freebox Pop, Ultra ou Delta, mieux équipées.

✅ Notre avis sur la Freebox Révolution Light

Cette Série Spéciale Freebox Révolution Light constitue aujourd’hui l’un des meilleurs prix d’entrée pour profiter de la fibre chez Free, tout en conservant l’essentiel des services. Une offre à saisir pour ceux qui veulent profiter de la fibre à prix mini sans sacrifier la qualité.

DECOUVRIR L'OFFRE FREEBOX
À découvrir
Meilleure box internet Fibre et ADSL, comparateur gratuit (novembre 2025)
10 novembre 2025 à 16h44
Comparatifs services