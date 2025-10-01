Free bouscule une nouvelle fois le marché mobile avec un ajustement malin de son offre Série Free. Moins de data mais un prix encore plus attractif : une combinaison qui séduit les consommateurs attentifs à leur budget.
Le forfait Série Free évolue et devient encore plus compétitif. L’opérateur propose désormais 110 Go en France métropolitaine (au lieu de 120 Go) et 25 Go depuis l’Europe, pour un tarif abaissé à 8,99 € par mois au lieu de 9,99 €. Cette offre, réservée aux nouveaux abonnés, constitue une alternative idéale pour profiter d’un gros volume de data sans casser sa tirelire. Elle reste valable un an, avant de migrer automatiquement vers le forfait Free 5G à 19,99 €/mois.
Pourquoi choisir le Forfait Série Free ?
- 110 Go de data pour un usage confortable
- Prix ultra-compétitif à 8,99 €/mois
- Roaming inclus avec 25 Go en Europe
Série Free : un forfait généreux qui reste abordable
Free a choisi de réduire légèrement l’enveloppe de data incluse dans le Série Free, mais en contrepartie, le prix baisse. Passer de 9,99 € à 8,99 € par mois peut sembler minime, mais pour un forfait qui reste l’un des plus compétitifs du marché, c’est un signal fort. Avec 110 Go de data en métropole, la plupart des usages sont couverts, qu’il s’agisse de streaming, de navigation web ou de réseaux sociaux.
Ce forfait conserve sa vocation première : séduire de nouveaux clients avec un rapport data/prix imbattable. Après 12 mois, l’abonné bascule automatiquement vers l’offre Free 5G, mais cela laisse une année entière pour profiter d’un tarif plancher.
Pour ceux qui voyagent régulièrement en Europe, l’enveloppe de 25 Go en roaming suffit pour garder le contact et consulter ses services essentiels sans craindre le hors-forfait.
Forfait Série Free 110Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
110Go
8,99€
Pendant 1 an puis Forfait Free 5G
Engagement
Sans engagement
Réseau
Free mobile
Data (Go)
110Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
Free Mobile
Réseau
Free mobile
4G/5G
4G, 5G
Data (Go)
110Go
Data (Go) à l'étranger
25Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
10€
Frais d'activation carte eSIM
10€
Frais d'activation multi SIM
10€
Booster du forfait 2 € : une option repensée pour les petits budgets
Si vous êtes adepte du petit forfait Free à 2 €, l’option Booster a aussi évolué. Désormais, elle inclut 5 Go de data en France et en Europe, au lieu de 20 Go et 10 Go précédemment. En revanche, son prix chute à 3,99 € par mois (au lieu de 5,99 €).
Ce compromis vise les utilisateurs peu gourmands en data, qui veulent juste rester connectés pour la messagerie ou un peu de navigation. L’offre perd en générosité mais gagne en accessibilité, ce qui reste cohérent pour un forfait d’appoint ultra-économique.
Free mise sur la simplicité et la lisibilité de ses offres
Avec ces ajustements, Free confirme son ADN : rendre la téléphonie mobile plus accessible en segmentant clairement ses formules. Le Série Free s’adresse aux nouveaux abonnés en quête d’un gros volume de data à prix mini, tandis que le Booster complète le forfait 2 € pour un usage basique et maîtrisé.
L’opérateur évite la course aux gigas sans fin et se concentre sur des prix tirés vers le bas, un positionnement qui continue de répondre aux attentes des consommateurs soucieux de leur budget, sans pour autant sacrifier la qualité d’usage.