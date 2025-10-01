Free a choisi de réduire légèrement l’enveloppe de data incluse dans le Série Free, mais en contrepartie, le prix baisse. Passer de 9,99 € à 8,99 € par mois peut sembler minime, mais pour un forfait qui reste l’un des plus compétitifs du marché, c’est un signal fort. Avec 110 Go de data en métropole, la plupart des usages sont couverts, qu’il s’agisse de streaming, de navigation web ou de réseaux sociaux.

Ce forfait conserve sa vocation première : séduire de nouveaux clients avec un rapport data/prix imbattable. Après 12 mois, l’abonné bascule automatiquement vers l’offre Free 5G, mais cela laisse une année entière pour profiter d’un tarif plancher.

Pour ceux qui voyagent régulièrement en Europe, l’enveloppe de 25 Go en roaming suffit pour garder le contact et consulter ses services essentiels sans craindre le hors-forfait.