À l’approche du Black Friday, Free ajuste une nouvelle fois son offre mobile avec une Série Spéciale particulièrement compétitive. Le forfait 120 Go en 4G/5G tombe ainsi à 8,99 €/mois pendant 12 mois, avant de basculer automatiquement sur le Forfait Free 5G au tarif standard.
L’offre de Free à moins de 9 € est sans engagement, ce qui en fait une option intéressante pour celles et ceux qui cherchent à réduire leur facture mobile ou à profiter d’un volume de data confortable sans se lier sur la durée.
Pourquoi choisir le forfait Série Free 120 Go
Dans la guerre des forfaits qui fait rage entre opérateurs, cette formule propose l’un des meilleurs rapports quantité/prix du moment pour les gros consommateurs de données.
Ce forfait Free mobile inclut notamment :
- 120 Go d’internet en 4G/5G utilisables en France métropolitaine
- Débit adapté au streaming HD, navigation intensive, réseaux sociaux, visioconférences ou jeu en mobilité
- Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine
Depuis l’Europe et les DOM :
- 25 Go d’internet
- Appels/SMS/MMS illimités vers la France et les pays européens
Notez qu'après 12 mois, le forfait migre automatiquement vers le Forfait Free 5G si vous souhaitez rester chez Free. Free propose également de rembourser jusqu’à 10 € sur les frais de résiliation de votre ancien opérateur si vous conservez votre numéro de téléphone (portabilité).
Pour quels usages ce forfait est-il pertinent ?
Ce forfait doté d'une généreuse enveloppe de données est particulièrement adapté pour ces usages :
- Streaming en mobilité (YouTube, Netflix, Spotify…) : les 120 Go permettent un usage confortable sans craindre le dépassement.
- Télétravail ou déplacements fréquents : 5G utile pour les visioconférences ou le partage de connexion avec un ordinateur.
- Jeu en ligne et réseaux sociaux : une latence réduite et un volume de data robuste.
- Voyages en Europe/DOM : les 25 Go inclus suffisent pour la navigation, les plans, les mails et le streaming léger.
À l’approche du Black Friday, cette Série Spéciale 120 Go de Free offre une bonne opportunité pour réduire sa facture mobile tout en profitant d’un volume de données largement suffisant pour un usage intensif.
Pourquoi Clubic recommande la Série Free 120 Go ?
- 120 Go en France + 30 Go en Europe/DOM chaque mois
- Appels, SMS et MMS illimités, en France et à l’international (Europe & DOM)
- Sans engagement, avec une transition automatique vers le forfait Free 5G après un an