Dans la guerre des forfaits qui fait rage entre opérateurs, cette formule propose l’un des meilleurs rapports quantité/prix du moment pour les gros consommateurs de données.

Ce forfait Free mobile inclut notamment :

120 Go d’internet en 4G/5G utilisables en France métropolitaine

d’internet en utilisables en France métropolitaine Débit adapté au streaming HD, navigation intensive, réseaux sociaux, visioconférences ou jeu en mobilité

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine

en France métropolitaine Depuis l’ Europe et les DOM : 25 Go d’internet Appels/SMS/MMS illimités vers la France et les pays européens





Notez qu'après 12 mois, le forfait migre automatiquement vers le Forfait Free 5G si vous souhaitez rester chez Free. Free propose également de rembourser jusqu’à 10 € sur les frais de résiliation de votre ancien opérateur si vous conservez votre numéro de téléphone (portabilité).