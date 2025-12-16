Free Mobile enrichit discrètement mais efficacement ses forfaits mobiles. Depuis ce matin, l’opérateur active l’option eSIM Watch pour l’Apple Watch, sans surcoût, une première sur le marché français. Une nouveauté qui renforce nettement l’intérêt des forfaits Série Free et Free 5G.
Free continue de faire évoluer ses offres mobiles avec une nouveauté attendue : l’option eSIM Watch est désormais incluse dans le Forfait Free 5G et la Série Free. Contrairement à ses concurrents, aucun supplément n’est demandé, ni à l’activation ni chaque mois.
À titre de comparaison, Orange et SFR facturent 5 € par mois pour une option équivalente, tandis que Bouygues Telecom ne propose pas encore l'option. Free choisit ici une approche plus simple et plus lisible, en intégrant directement la fonctionnalité au forfait.
Pourquoi choisir l’option eSIM Watch de Free ?
- Aucun surcoût mensuel : l’option est incluse dans le forfait
- Autonomie totale de la montre : appels, messages et données sans iPhone à proximité
- Activation simple depuis l’iPhone via l’app Apple Watch
Option eSIM Watch Free : une vraie valeur ajoutée pour l’Apple Watch
L’arrivée de l’eSIM Watch chez Free permet à l’Apple Watch cellulaire de fonctionner de manière totalement autonome. Une fois activée, la montre partage le numéro et l’enveloppe data du forfait mobile.
Comme le soulignent nos tests des Apple Watch, ce type de connectivité prend tout son sens pour les usages du quotidien, notamment en mobilité ou lors d’activités sportives.
Que permet l’eSIM Watch Free ?
Concrètement, l’eSIM Watch transforme l’Apple Watch en véritable extension autonome de votre ligne mobile. Sans iPhone à portée de main, la montre reste pleinement fonctionnelle : les appels passent, les messages arrivent, les notifications s’affichent en temps réel. Le GPS intégré continue de suivre vos déplacements ou vos séances sportives, tandis que la musique en streaming et les applications connectées restent accessibles directement depuis le poignet. En cas de besoin, les appels d’urgence fonctionnent eux aussi, en France comme à l’étranger.
Une approche qui prend tout son sens pour le sport, les trajets du quotidien ou les sorties légères, quand laisser son smartphone à la maison devient enfin une option crédible.
Les Apple Watch compatibles vendues chez Free
Free commercialise directement plusieurs modèles d’Apple Watch cellulaires compatibles avec l’option eSIM Watch :
Les montres sont proposées au comptant ou en 4 fois sans frais dans les boutiques et en ligne.
À noter : une offre de remboursement pouvant aller jusqu’à 50€ est disponible jusqu’au 29 décembre 2025, selon le modèle choisi.
Comment activer l’option eSIM Watch ?
L’activation se fait directement depuis l’iPhone :
- Ouvrez l’application Apple Watch
- Sélectionnez « Activer le forfait cellulaire »
- Connectez-vous avec vos identifiants Free
- Finalisez l’activation en quelques minutes
L’option est compatible avec les Apple Watch Series 6 ou plus récentes, équipées de la connectivité cellulaire, sous watchOS 26.2, et nécessite un iPhone XR, SE (2e génération) ou ultérieur sous iOS 26.2.
