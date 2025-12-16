Free continue de faire évoluer ses offres mobiles avec une nouveauté attendue : l’option eSIM Watch est désormais incluse dans le Forfait Free 5G et la Série Free. Contrairement à ses concurrents, aucun supplément n’est demandé, ni à l’activation ni chaque mois.

À titre de comparaison, Orange et SFR facturent 5 € par mois pour une option équivalente, tandis que Bouygues Telecom ne propose pas encore l'option. Free choisit ici une approche plus simple et plus lisible, en intégrant directement la fonctionnalité au forfait.