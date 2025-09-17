Free Mobile continue de bousculer le marché avec une annonce inattendue : tous ses forfaits intègrent désormais un VPN gratuit, sans surcoût. Une évolution majeure pour la sécurité en ligne des abonnés, qui pourront naviguer et se connecter sans craindre les réseaux Wi-Fi publics peu sûrs. Dans ce contexte, le forfait Série Free 120 Go s’affiche à seulement 9,99 €/mois pendant 1 an avant de migrer automatiquement vers le Forfait Free 5G 350 Go à 19,99 €/mois. Un bon plan qui combine prix attractif, enveloppe data généreuse et une sécurité renforcée grâce au VPN inclus.