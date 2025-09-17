Free ajoute une nouveauté de taille à ses offres mobiles : un VPN gratuit désormais inclus pour tous ses abonnés. L’occasion idéale de profiter du forfait Série Free 120 Go à 9,99 €/mois, qui bascule ensuite vers le forfait Free 5G 350 Go.

VPN gratuit illimité : Free Mobile vient d’annoncer une bombe dans ses forfaits 4G/5G © clubic

Free Mobile continue de bousculer le marché avec une annonce inattendue : tous ses forfaits intègrent désormais un VPN gratuit, sans surcoût. Une évolution majeure pour la sécurité en ligne des abonnés, qui pourront naviguer et se connecter sans craindre les réseaux Wi-Fi publics peu sûrs. Dans ce contexte, le forfait Série Free 120 Go s’affiche à seulement 9,99 €/mois pendant 1 an avant de migrer automatiquement vers le Forfait Free 5G 350 Go à 19,99 €/mois. Un bon plan qui combine prix attractif, enveloppe data généreuse et une sécurité renforcée grâce au VPN inclus.

Pourquoi choisir un forfait Free Mobile ?

  • VPN gratuit inclus pour plus de sécurité
  • Data généreuse en 5G/4G
  • Appels, SMS et MMS illimités

Free Mobile inclut un VPN gratuit dans ses forfaits

Free se distingue en devenant le premier opérateur français à intégrer un VPN gratuit à ses forfaits 4G et 5G. Comme le rappelle notre article dédié, cette nouveauté permet de sécuriser ses connexions sur ordinateur comme sur mobile, un atout non négligeable à l’heure où la protection des données personnelles est au cœur des usages numériques.

Forfait Série Free 120Go

Forfait Série Free 120Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

120Go

Réseau 4G, 5G

9,99€

Pendant 1 an puis Forfait Free 5G

Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

Free mobile

Data (Go)

120Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

Free Mobile

Réseau

Free mobile

4G/5G

4G, 5G

Data (Go)

120Go

Data (Go) à l'étranger

35Go

Liste de destinations

Union Européenne et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Oui

Frais d'activation carte SIM

10€

Frais d'activation carte eSIM

10€

Frais d'activation multi SIM

10€

Des forfaits complets et sans engagement

Le forfait Série Free 120 Go à 9,99 €/mois pendant un an offre une enveloppe confortable de data 5G/4G en France, les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 30 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM. Au bout de 12 mois, il évolue automatiquement vers le forfait Free 5G 350 Go, qui ajoute une couverture encore plus généreuse : 350 Go en France et 35 Go depuis plus de 115 destinations (Europe, DOM, USA, Canada, Australie, Israël, Afrique du Sud…).

Une offre qui tombe à point nommé

À la rentrée, période propice aux nouveaux abonnements mobiles, Free vient frapper un grand coup. La combinaison d’un prix plancher, d’une grosse enveloppe data et désormais d’un VPN offert rend ses forfaits particulièrement compétitifs. On apprécie aussi la flexibilité du sans engagement, qui permet de tester le service sans contrainte. Seule limite : le tarif du forfait 5G après un an grimpe à 19,99 €/mois, mais reste en ligne avec les offres premium du marché.

