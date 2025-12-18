Il fut un temps où utiliser un VPN relevait presque de la bidouille. Aujourd’hui, la situation est très différente. Entre le télétravail, les réseaux Wi-Fi publics, les voyages, le streaming et la protection de la vie privée, le VPN s’est imposé comme un réflexe numérique.

Mais tous les services ne se valent pas. Beaucoup promettent une protection totale, sans toujours offrir la stabilité, la simplicité ou la transparence attendues. C’est dans ce contexte que CyberGhost a progressivement construit sa réputation.