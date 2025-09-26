Le marché de la montre connectée ne cesse de se développer, et avec l'Apple Watch Series 11, le constructeur américain muscle son jeu en apportant quelques améliorations attendues de longue date par les fans de la marque, notamment au niveau de l'autonomie.
- Un design toujours aussi soigné
- Excellent écran
- watchOS 26 très complet
- Suivi de la tension artérielle
- Une autonomie en hausse
- Uniquement compatible avec un iPhone
- Des fonctions manquantes en français
- Des soucis avec la 5G en France
- Il faut quand même la recharger tous les jours
Chaque année, le mois de septembre voit l'arrivée de nouvelles Apple Watch. L'année 2025 est une cuvée généreuse pour la montre connectée d'Apple, avec une révision complète de la gamme et la sortie de trois nouveaux modèles. Concentrons-nous pour commencer sur l'Apple Watch Series 11, le modèle phare de la marque qui s'adresse au plus large public, là où l'Apple Watch Ultra 3 vise davantage les sportifs confirmés.
Quoi de neuf pour cette nouvelle Apple Watch ? D'apparence, pas grand-chose. Difficile de réinventer chaque année un objet aux contraintes aussi importantes qu'une montre, dont l'espace limité a des conséquences directes sur la fiche technique. Pour tout dire, nous avions été un peu déçus de la précédente version, l'Apple Watch Series 10 qui, malgré ses nombreuses qualités, se contentait de faire du surplace.
L'Apple Watch Series 11 vise plus haut, avec deux nouveautés principales annoncées : l'arrivée de la 5G, et (enfin !) une autonomie en hausse. Rendez-vous compte : en dix ans, l'Apple Watch était restée cantonnée à une durée de vie officielle de 18H, même si dans les faits la tocante pouvait dépasser la journée. J'étais donc curieux de voir si la Series 11 allait enfin transpercer ce plafond de verre, et si les quelques améliorations justifiaient vraiment cette année la mise à jour.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et ergonomie : un boitier identique, à quelques détails près
Si vous attendiez une révolution concernant le design de l'Apple Watch, je suis au regret de vous dire que cela n'arrivera probablement pas de sitôt. Apple n'est pas du genre à renverser la table pour le plaisir de tout casser, et préfère opérer les modifications par petites touches lorsque cela est nécessaire. L'Apple Watch fonctionne avec ce format carré, les clients apprécient leur montre connectée, il est donc reconduit cette année.
Comme d'habitude, lorsque l'on parle d'une montre Apple, je ne peux que saluer la qualité de fabrication. La montre, ici dans sa version aluminium, est impeccable dans sa conception. C'est un produit premium et satisfaisant une fois porté au poignet. Le constructeur vante l'Apple Watch la plus fine qu'il n'a jamais réalisé, mais cette Series 11 conserve la même épaisseur que le modèle précédent, à savoir 9,7 mm. Seul son poids augmente légèrement à 36,9 g contre 35,3 pour la Series 10. Je dois avouer que je n'ai pas senti la différence. Elle est toujours résistante à l'eau jusqu'à 50 mètres de profondeur, et certifiée IP6X pour la poussière.
Cette année, Apple nous laisse le choix entre quatre coloris, avec l'or rosé, l'argent, le noir de jais vu l'année précédente et un nouveau gris sidéral, pas vilain, mais un peu palot à mon goût. Il a toutefois le mérite de la sobriété. Oh, et si vous hésitez pour un modèle noir de jais, aussi sublime que réfléchissant, rassurez-vous : j'ai porté l'Apple Watch Series 10 durant une année complète et aucune rayure à l'horizon. La finition peut faire peur, mais est très résistante. Vous pouvez aussi opter pour une version en titane, plus résistante et statutaire, et plus chère aussi, cela va de soi.
Concernant l'ergonomie, on retrouve toujours la couronne digitale pour naviguer dans les menus, les widgets et accéder à la grille d'applications, et le bouton latéral pour ouvrir le centre de contrôle.
Apple propose aussi un nouveau geste tellement pratique au quotidien qu'on se demande pourquoi elle n'y avait pas pensé avant. Vous connaissiez le pincer deux fois, pour ouvrir un menu ou répondre rapidement à un message ? Maintenant, vous pouvez donner un coup de poignet rapide vers le haut pour fermer une alerte ou une notification. À titre personnel, j'utilise ce geste trente fois par jour pour renvoyer une alerte ou couper le minuteur. Simple, pratique, intuitif. Si vous avez une Apple Watch pas trop vieillotte (Series 9 au minimum), ce geste est l'une des nouveautés de watchOS 26, pas besoin de changer de montre uniquement pour cela.
Enfin, les capteurs au dos n'ont pas changé, de même que les composants internes de la tocante. Apple explique que cette version n'a pas reçu de modification majeure de son hardware, excepté le système d'antennes, entièrement revu cette année pour doubler la puissance réseau. D'ailleurs, on peut remarquer une ligne sous le boitier qui indique la présence des antennes, un petit détail qui nous avait presque échappé.
Écran : une dalle OLED identique, mais pourquoi changer ?
Si les tailles d'écran (42 et 46 mm) de l'Apple Watch Series 11 sont rigoureusement identiques à celles de la Series 10, c'est aussi le cas de la dalle OLED LTPO 3 qui équipe cette génération 2025.
J'irai donc vite sur cette partie, les caractéristiques étant rigoureusement identiques d'une année à l'autre. La dalle OLED de la Series 11 dispose d'une luminosité maximale de 2 000 nits et peut descendre jusqu'à 1 nit dans l'obscurité la plus totale, par exemple au saut du lit pour éviter de vous éblouir à peine réveillé. Le rafraichissement baisse également à 1 Hz, pour afficher le décompte des secondes en mode veille selon le cadran que vous aurez défini.
L'affichage de l'Apple Watch Series 11 est là encore très bon, les textes et éléments d'interface sont parfaitement lisibles avec une définition assez élevée de 416 x 496 pixels. Même le poignet baissé, l'écran reste plutôt lisible, et notamment grâce à la courbure de la dalle qui permet de voir le contenu affiché, le bras penché lors d'un entrainement ou d'une course par exemple. L'Apple Watch Series 11 est un peu sensible aux reflets, mais le capteur de luminosité, assez réactif, se charge de monter rapidement la luminosité pour éviter tout problème.
Le seul défaut de l'écran de l'Apple Watch Series 11 est de ne pas être au niveau de ses concurrentes, comme la Galaxy Watch 8 de Samsung qui est passée à 3 000 nits, mais il reste très bon malgré tout pour une utilisation quotidienne.
Performances : la 5G s'invite à la fête pour vos sorties en extérieur
À l'instar de l'écran, pas de changement pour le SiP (System in Package) de l'Apple Watch Series 11. La montre connectée récupère le déjà très bon Apple S10 de la génération précédente et réagit toujours au quart de tour lorsqu'il s'agit d'ouvrir une application, d'appeler Siri pour lancer une chanson sur Apple Music ou un minuteur, ou encore de changer de cadran. L'expérience apportée par watchOS 26 est plutôt très fluide, sauf à de rares exceptions près, comme le centre de contrôle, dont l'affichage montre une petite latence à chaque ouverture. Liquid Glass doit exiger un peu plus de puissance graphique, et le système peut manquer d'optimisation quelques jours après son lancement. À vérifier dans quelques semaines, et autant de mises à jour.
La nouveauté de cette année, c'est bien évidemment l'arrivée de la 5G et j'aurai adoré vous en parler, mais se connecter au réseau mobile est un parcours du combattant en France. Le seul opérateur compatible dans l'Hexagone, c'est Orange, et cela tombe bien, puisque c'est aussi mon opérateur. Pourtant, il y a un problème : pour obtenir la 5G sur l'Apple Watch, il faut détenir un forfait mobile 5G+ (ça, c'est bon), mais aussi l'option 5G+ activée chez les utilisateurs, on ne sait trop comment, par l'opérateur historique. Plusieurs témoignages sur les forums d'Orange confirment le problème. Après quelques échanges avec le service client, aucune solution n'a pu être trouvée et il me faut simplement patienter, avec l'espoir de capter un jour le réseau 5G. Peut-être. Qui sait ?
La 5G n'est pas si importante au final, la bonne vieille 4G remplit parfaitement son rôle pour récupérer un album, se repérer sur une application GPS ou recevoir ses messages et appels. Apple anticipe la fermeture progressive des réseaux mobiles, et si d'aventure votre réseau 4G était coupé dans les dix prochaines années, la montre connectée continuerait de fonctionner en mobilité sans iPhone à proximité. Apple indique aussi que la consommation énergétique de la 5G n'impacte pas l'autonomie, et comptez sur moi pour revenir sur ce point, une fois qu'Orange aura appuyé sur le bouton.
Logiciel : vous reprendrez bien une goutte de Liquid Glass ?
Avec iOS 26, Apple a voulu unifier l'apparence et l'ergonomie de ses différents systèmes d'exploitation. watchOS 26, le successeur de watchOS 11 (Apple a choisi 26 pour 2026 afin de simplifier la numérotation de toutes ses plateformes), adopte donc lui aussi cette nouvelle interface qui fait la part belle aux éléments en verre, à la transparence et aux effets de distorsion…mais de manière précautionneuse.
L'élément le plus révélateur est sans aucun doute le nouveau cadran Flux, où l'heure est en Liquid Glass et laisse transparaitre un fond coloré et animé. Pas le plus lisible des cadrans disponible, je le concède bien volontiers, mais définitivement le plus chatoyant et mon préféré cette année. Parmi les cadrans au programme cette année, on retrouve aussi l'Exactographe, animé pour présenter les secondes, et le cadran Photos dont l'heure adopte le Liquid Glass
Pour le reste, les notifications et autres boutons se mettent au verre, mais l'effet reste limité et il se peut que la plupart des gens remarquent à peine la différence. Comme je le disais plus haut, Apple a peut-être souhaité ménager l'Apple S10, mais aussi ne pas surcharger le petit écran de sa montre connectée en effets et distractions en tout genre.
Les cadrans Exactographe et Photos ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Les messages gagnent les fonds d'écran animés ou non, vus dans iOS 26, qui se répliquent sur l'écran de la montre connectée. On peut aussi signaler l'arrivée des activités en direct dans le menu des widgets, pour suivre son Uber Eats ou le score d'un match en cours actualisé en temps réel. Les messages gagnent aussi la traduction automatique, mais il faut un iPhone équipé d'Apple Intelligence à proximité pour que cela fonctionne.
La seule véritable mise à jour apportée par watchOS 26 est à retrouver du côté de l'application Exercice. Apple a revu l'interface de son logiciel de suivi du sport en retirant les cartes pour un visuel plus aéré. Positionnez-vous sur l'activité sportive, et apparaitront ensuite les différents boutons pour personnaliser votre exercice. Il est possible aussi d'activer la lecture automatique de musique au démarrage d'un exercice. watchOS 26 ira piocher dans votre catalogue Apple Music pour trouver des titres adaptés au type de sport. Bien vu, et l'on peut aussi choisir ses morceaux à l'avance pour personnaliser un peu plus l'entrainement.
Suivi sport et santé : score de sommeil et surveillance de l'hypertension
Le suivi du sport n'évolue pas d'un pouce avec cette Apple Watch Series 11. La montre connectée n'offre pas de fonction exclusive sur ce terrain, et la mise à jour reste assez sage sur le sujet.
Comme la 5G, j'aurais beaucoup aimé vous raconter mes expériences avec Workout Buddy, l'assistant IA disponible lors d'une course ou d'une marche pour vous motiver, jouer de la musique et vous livrer vos progrès. Seulement, la fonction est pour le moment réservée aux utilisateurs américains, en anglais, et avec un iPhone avec Apple Intelligence à proximité. Outre l'indisponibilité de la fonction en français, je me vois mal courir ou marcher avec mon iPhone en poche après avoir expérimenté durant plusieurs années le confort d'une montre connectée en 4G.
Pour le reste, l'Apple Watch reste tout ce qu'il y a de plus complète avec des dizaines d'activités suivies, dont les activités nautiques en eau douce ou en mer. Il y a peu de chances que vous ne trouviez pas chaussure à votre pied, et l'Apple Watch Series 11 vous propose toujours Apple Fitness+, le service par abonnement de cours en vidéo, si vous voulez un coach survolté pour vous hurler dans les oreilles et repousser vos limites.
Les nouveautés sont un peu plus nombreuses du côté de la santé, avec la présence de deux nouvelles fonctions en plus de la fréquence cardiaque, de l'ECG ou de l'analyse de la température corporelle.
La première concerne le sommeil, avec l'arrivée d'un score de sommeil. Chaque nuit, votre repos est noté sur 100 points, et évalué en fonction de la durée, de la régularité du coucher et des interruptions de sommeil. L'idée derrière la tête d'Apple est de proposer une indication rapide aux utilisateurs, qui ne souhaitent pas consulter chaque matin leurs cycles de sommeil, et les aider à adopter les bons réflexes. La marque indique avoir étudié cinq millions de nuits pour concevoir son algorithme.
Autre nouveauté : le suivi de la tension artérielle, et plus précisément des signes avant-coureurs d'hypertension. Cette maladie touche aujourd'hui 1,3 milliard de personnes dans le monde, et la plupart ne savent pas aujourd'hui qu'elles sont touchées par cette pathologie. L'Apple Watch Series 11, et son capteur optique, vont analyser les dilatations des vaisseaux sanguins et après une phase d'apprentissage, l'algorithme pourra prévenir l'utilisateur en cas d'irrégularité. Apple estime qu'un million de personnes pourrait être prévenu de symptômes d'hypertension dans les prochains mois. Comme pour les notifications d'arythmie, il n'est pas question pour l'Apple Watch de se substituer à un médecin, mais d'inviter à consulter d'urgence un professionnel de santé. Des documents PDF sont stockés dans l'application Santé sur iPhone et peuvent être présentés à un spécialiste pour qu'il puisse les ajouter à son diagnostic.
Sommeil et suivi de l'hypertension sont à retrouver dans l'app Santé de l'iPhone ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
À noter : le score de sommeil est disponible sur toutes les Apple Watch équipées de watchOS 26, tandis que la détection de la tension artérielle est compatible à partir des Series 9 et de l'Apple Watch Ultra 2. Si vous venez tout juste d'acheter une montre connectée frappée d'une pomme, vous en bénéficierez également gratuitement via la mise à jour. Apple soigne le suivi logiciel de ces derniers modèles, et c'est tant mieux.
Autonomie : en net progrès avec deux jours et une nuit d'utilisation
Après des années de statu quo, l'Apple Watch Series 11 voit évoluer son autonomie. Cette nouvelle génération passe de 18 à 24 heures d'autonomie annoncées, et jusqu'à 38 heures en activant le mode économie d'énergie.
Je n'ai la montre connectée que depuis quelques jours, donc plutôt qu'un long discours, voici un petit état des lieux sur une journée d'utilisation classique.
Apple n'avait pas menti : l'Apple Watch Series 11 fait bien mieux que les générations précédentes sur le plan de l'autonomie. Mon Apple Watch Series 10 tirait la langue à midi le jour suivant. Cette nouvelle version peut vous accompagner jusqu'à la fin d'une deuxième journée, même s'il faudra la recharger en rentrant du bureau, et ne pas utiliser la 4G durant la journée pour éviter de trop consommer.
C'est une vraie avancée, même si l'Apple Watch Ultra et sa bien plus grosse batterie reste la référence de la gamme. Il n'empêche, quel bonheur de ne plus craindre la panne sèche si l'on a oublié de charger sa montre connectée avant de quitter la maison le matin.
La charge rapide n'évolue pas sur ce modèle, mais reste excellente avec un passage de 0 à 80 % en 30 minutes. Apple évoque huit heures d'utilisation récupérées en seulement 15 minutes, ce qui semble cohérent vu la vitesse de recharge.
Encore une fois, la recharge rapide permet d'oublier que l'Apple Watch Series 11 fait un peu moins bien que la Samsung Galaxy Watch 8, qui vise les 40 heures d'utilisation en moyenne, mais s'en approche tout de même. Cela reste malgré tout moins que les montres Garmin ou encore Huawei, mais qui disposent de bien moins de fonctions connectées, qu'on se le dise.
Apple Watch Series 11 : l'avis de Clubic
Avec l'Apple Watch Series 11, le constructeur prouve qu'il n'a pas encore atteint son plafond de verre et peut toujours améliorer sa montre connectée, même par petites touches. Ce modèle gagne (enfin) six heures d'autonomie supplémentaires (et même plus dans les faits) et rien que cela pourrait inciter au renouvellement. Elle adopte aussi la 5G pour des téléchargements plus rapides, même s'il est bien compliqué de l'obtenir en France aujourd'hui.
Plus que le matériel, c'est davantage le logiciel qui évolue avec une mise à jour discrète de watchOS, et l'arrivée de la détection de l'hypertension, une fonction invisible, mais qui pourrait, comme se plait à le répéter à l'envi la marque, sauver des vies dans les années à venir.
Pour le reste, l'Apple Watch Series 11 reste une Apple Watch, avec ses qualités (intégration parfaite, fluidité, connectivité) et ses défauts (compatibilité avec l'iPhone uniquement, un prix plus élevé que la concurrence). C'est le choix logique pour tout possesseur d'iPhone qui souhaite un suivi fitness quotidien, sans exigences particulières, et un produit qui excelle dans presque tous les domaines.
Fiche technique Apple Watch Series 11
|Forme du cadran
|Carré
|Taille de l'écran
|46mm
|Type d'écran
|LTPO 3 OLED
|Résolution
|416 x 496 pixels
|Autonomie
|24 heures
|Épaisseur
|9.7mm
|Largeur
|39mm
|Longeur
|46mm
|Poids
|36.9g
|Forme du cadran
|Carré
|Taille de l'écran
|46mm
|Type d'écran
|LTPO 3 OLED
|Résolution
|416 x 496 pixels
|Écran tactile
|Oui
|Écran couleur
|Oui
|Accéléromètre et boussole électronique
|Oui
|Capteur de lumière ambiante
|Oui
|Analyse du sommeil
|Oui
|Podomètre
|Oui
|Capteur de rythme cardiaque
|Oui
|Capteur ECG
|Oui
|Capteur SpO2
|Oui
|Processeur
|S11
|Système d'exploitation
|watchOS 26
|Smartphones compatibles
|iPhone (iOS)
|Capacité de stockage
|64Go
|Autonomie
|24 heures
|Carte(s) SIM compatible(s)
|eSIM
|Réseaux cellulaires compatibles
|Réseau 3G, Réseau 4G, Réseau 5G
|Prise en charge des SMS / MMS
|Oui
|Prise en charge des appels
|Oui
|Bluetooth
|5.3
|Wi-Fi
|4
|NFC
|Oui
|GPS
|Oui
|Épaisseur
|9.7mm
|Largeur
|39mm
|Longeur
|46mm
|Poids
|36.9g
|DAS tronc
|0,13 W/kg
|DAS membres
|0,08 W/kg