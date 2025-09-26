Chaque année, le mois de septembre voit l'arrivée de nouvelles Apple Watch. L'année 2025 est une cuvée généreuse pour la montre connectée d'Apple, avec une révision complète de la gamme et la sortie de trois nouveaux modèles. Concentrons-nous pour commencer sur l'Apple Watch Series 11, le modèle phare de la marque qui s'adresse au plus large public, là où l'Apple Watch Ultra 3 vise davantage les sportifs confirmés.

Quoi de neuf pour cette nouvelle Apple Watch ? D'apparence, pas grand-chose. Difficile de réinventer chaque année un objet aux contraintes aussi importantes qu'une montre, dont l'espace limité a des conséquences directes sur la fiche technique. Pour tout dire, nous avions été un peu déçus de la précédente version, l'Apple Watch Series 10 qui, malgré ses nombreuses qualités, se contentait de faire du surplace.

L'Apple Watch Series 11 vise plus haut, avec deux nouveautés principales annoncées : l'arrivée de la 5G, et (enfin !) une autonomie en hausse. Rendez-vous compte : en dix ans, l'Apple Watch était restée cantonnée à une durée de vie officielle de 18H, même si dans les faits la tocante pouvait dépasser la journée. J'étais donc curieux de voir si la Series 11 allait enfin transpercer ce plafond de verre, et si les quelques améliorations justifiaient vraiment cette année la mise à jour.