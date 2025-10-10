Fort d'un statut de numéro un des ventes de montres connectées dans le monde, Huawei est attendu au tournant. Le constructeur chinois livre avec sa Huawei Watch GT 6 Pro plus qu'une simple mise à jour, mais une smartwatch qui n'a presque rien à envier à ses concurrentes.
- Un écran somptueux
- Un suivi sportif ultra-complet
- GPS d'une précision diabolique
- Autonomie de 14 à 21 jours
- Fluditié de l'interface
- Une montre résistante qui sent bon le premium
- Un peu épaisse pour certains
- Pas d'apps tierces
- Pas de paiement mobile
On peut séparer les montres connectées en deux catégories. La première regroupe ce que j'appelle les généralistes, des montres pensées pour un large public, soignant leur design et leur interface pour proposer une expérience transparente, de multiples usages et un suivi fitness plus ou moins complet. Les autres sont plus spécialisées dans le sport, à l'instar d'un Garmin qui propose des montres endurantes, adaptées aux besoins des athlètes et qui mettent volontiers différentes fonctions sous le tapis pour privilégier le suivi des métriques et l'autonomie.
Avec la Huawei Watch GT 6 Pro, le constructeur tente un entre-deux : proposer une montre absolument irréprochable sur le suivi sportif, avec de nombreuses options pour les utilisateurs les plus exigeants, mais dans une montre élégante, qui peut être exhibée en soirée sous la manche d'une chemise. Le tout avec une autonomie annoncée à trois semaines pour contenter tout le monde et faire mieux que ses compétitrices chez Apple ou encore Samsung.
Design et fabrication : une montre statutaire et robuste qui se remarque
Je dois commencer ce test par une confession : je n'aime pas vraiment les grosses montres. De nombreux amateurs d'horlogerie apprécient les montres imposantes, qui se remarquent une fois au poignet et qui attirent l'œil des curieux. De mon côté, j'ai toujours préféré la relative sobriété de mon ancienne Swatch portée fièrement durant mon adolescence à celle d'une grosse Festina en métal.
Si je vous raconte ma vie ici, c'est pour contextualiser mon avis sur l'apparence de la Huawei GT 6 Pro. Je n'aime pas des masses le look de cette montre. Le boitier hexagonal ne me bouleverse pas, et je trouve l'ensemble trop imposant sur mon poignet. Attention toutefois, tous les goûts sont dans la nature. Plusieurs de mes proches et des membres de la rédaction trouvent la Huawei Watch GT 6 Pro somptueuse. J'avoue préférer la GT 6 classique, moins « bulky » et un peu discrète à mon goût.
Ceci posé, le design et la fabrication de cette Huawei Watch GT 6 Pro sont absolument remarquables. On est réellement sur du haut de gamme, avec un boitier réalisé en alliage de titane, l'utilisation du saphir pour protéger l'écran et des finitions tout simplement exemplaires. Huawei a souvent revendiqué l'héritage de l'horlogerie traditionnelle pour présenter ces produits, et cette montre connectée en est une éclatante démonstration.
Si la montre connectée se veut haut de gamme et statutaire, Huawei a trouvé le compromis entre résistance et poids. Je n'ai jamais craint durant mes quelques semaines d'utilisation de la cogner par accident dans un mur, cependant la Huawei GT 6 Pro reste légère, avec 54 grammes sur la balance. À titre de comparaison, c'est sept grammes de moins que l'Apple Watch Ultra 3, sorti à la même période.
Concernant les boutons, la Huawei GT 6 Pro ne dispose que de deux touches, une couronne qui permet d'afficher l'accueil, et une touche latérale pour le démarrage de la montre, et qui donne accès au mode Entrainement.
Un point enfin sur les protections : la Huawei Watch GT 6 Pro est certifiée IP69, avec une possibilité d'immersion jusqu'à 50 mètres de profondeur. Petit détail surprenant : la marque précise que ces données ne sont pas valables avec des douches sous l'eau chaude. J'ai testé pour vous, la montre connectée est toujours en vie. En revanche, je vous conseille de la poser avant de partir à la salle de bains, ne serait-ce que pour préserver la garantie.
Écran : un affichage somptueux
L'écran d'une taille d'1,47 pouce de la Huawei Watch GT 6 Pro offre un excellent confort de lecture. La dalle OLED a le chic d'afficher aussi de très belles couleurs, les interfaces ont la place de s'étendre. Les différents textes sont parfaitement lisibles, même à bonne distance de l'appareil grâce à une définition de 466 x 466 pixels. On apprécie également les très fines bordures d'écran autour de la dalle, qui renforcent un peu plus le côté premium de l'ensemble. Du très bel ouvrage.
Pour la luminosité, c'est également excellent. La Huawei Watch GT 6 Pro monte à 3 000 nits au maximum, et il est bien difficile, voire impossible, de rendre l'écran illisible, même sous un soleil de plomb. En intérieur, le capteur de luminosité se montre trés réactif pour baisser rapidement la luminosité à des niveaux acceptables pour les yeux. En extérieur, les différents éléments d'interface restent visibles sous tous les angles, même avec le mode Always-On activé.
La Huawei Watch GT 6 Pro propose tout simplement le meilleur affichage vu sur une montre connectée cette année.
Interface et ergonomie : un système agréable, mais avec quelques manques
La Huawei Watch GT 6 Pro tourne sous Harmony OS 6.0, la dernière version du système maison de la marque chinoise. Huawei propose une interface claire, intuitive et parfaitement réactive. La puce à l'intérieur de la tocante est suffisamment puissante pour éviter la moindre latence. Cette nouvelle Huawei Watch est tout simplement un bonheur à utiliser au quotidien.
D'un swipe vers la gauche, on accède à des cartes, comme autant de raccourcis pour accéder aux infos importantes issues des différentes apps. Les notifications ont leur propre menu, ainsi que les réglages rapides à travers le centre de contrôle. C'est très intuitif, même pour un indécrottable utilisateur d'Apple Watch comme votre serviteur. La montre connectée ne demande que quelques minutes d'apprentissage.
Le menu d'accueil fait quant à lui la part belle aux applications sport et santé, et à raison. La Huawei Watch GT 6 Pro ne dispose pas de toutes les fonctions des montres connectées lifestyle.
Cette version ne propose donc pas de paiement en ligne, ne dispose pas de version 4G ou 5G, ni même d'une puce Wi-Fi. Le constructeur est ciblé par plusieurs restrictions en Europe comme aux États-Unis, ce qui a conduit la marque à se retirer presque totalement du marché du smartphone. La montre ne propose donc pas de Google Play Store, ni d'applications tierces, encore moins d'assistant vocal ou d'intelligence artificielle.
C'est là son principal défaut : elle est trop dépendante d'un smartphone. Vous ne pourrez pas envoyer de message à vos proches, mais quand même prendre un appel depuis votre smartphone en Bluetooth. Idem pour la musique, il faudra la lire depuis votre téléphone. Si cette montre se destine aux aventuriers ou aux sportifs, il leur faudra tout de même embarquer leur smartphone dans leur poche pour garder un accès réseau en cas de problème.
La Huawei Watch GT 6 Pro est toutefois compatible avec Android et iOS, à travers l'application Huawei Santé. C'est l'avantage de son inconvénient : ses possibilités sont limitées en dehors du sport et de la santé, mais elle est compatible avec les deux écosystèmes et peut se révéler une belle alternative à l'Apple Watch Ultra pour les fans de la marque à la Pomme.
L'application Huawei Santé est très bien fichue, et propose un accès rapide aux différents paramètres de la montre, mais également à toutes les données de santé et de sport recueillies par l'appareil au fil de la journée.
Suivi sport et santé : un quasi-sans-faute
La Huawei Watch GT 6 Pro ne cherche pas à être la montre connectée la plus polyvalente du moment, mais s'adresse avant tout aux sportifs avec plusieurs nouveautés qui leur sont destinés.
Tout d'abord, on peut noter l'apparition d'un tout nouveau mode de suivi du cyclisme. Ce dernier existait déjà dans les précédentes itérations de la montre connectée. Cependant, Huawei a revu son système de fond en comble, avec la mesure de la puissance de pédalage en direct, une première mondiale pour une smartwatch seule, sans accessoires tiers qui lui sont reliés. Cette donnée permet d'évaluer l'effort d'un coureur cycliste lors d'un entrainement, et est prisée des cyclistes expérimentés pour améliorer leurs performances.
Huawei a également amélioré son système de localisation GNSS, et baptisé Sunflower pour son placement en forme de tournesol à l'intérieur de la montre. Toujours double bande, il est compatible avec à peu près tous les réseaux satellites dans le monde (GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS et Navic). La marque a aussi amélioré la précision de son dispositif, notamment pour les sorties en ville, dans des environnements urbains particulièrement denses.
Je ne vis pas en métropole, mais j'ai quand même pu comparer le suivi de cette Huawei Watch GT 6 Pro par rapport à une Apple Watch Series 11, sortie tout récemment. Avantage à Huawei ici, qui se montre bien plus précis dans les virages et les courbes. Il est aussi possible d'enregistrer les cartes en local pour les consulter lors d'une randonnée ou d'une sortie à vélo.
À gauche la Huawei Watch GT 6 Pro / À droite l'Apple Watch Series 11
Pour le reste, Huawei propose une expérience plus que satisfaisante avec un grand nombre de disciplines incluses à son application Entrainement. Course à pied, marche, musculation ou encore sports nautiques et nage, la Huawei Watch GT 6 Pro fait le tour de la question et convient à 99,9 % des utilisateurs.
Sur le plan de la santé, la Huawei Watch GT 6 Pro se montre tout aussi complète que ses concurrents fitness, avec un capteur optique qui mesure la fréquence cardiaque, le taux d'oxygénation du sang (Sp02) et détecte les variations d'arythmie. Elle dispose aussi d'un ECG, localisé sur la touche latérale, et peut estimer la souplesse des artères.
La montre connectée peut également évaluer le stress de l'utilisateur à travers une application baptisée Bien-être émotionnel. Cette dernière affiche sous la forme d'icones l'état d'esprit évalué par les différents capteurs et algorithmes de l'appareil. Si vous avez un coup de mou ou de « moins bien », votre smartwatch devrait confirmer votre première impression, et la mettre en relation avec différentes données santé et sport recueillies par l'appareil.
Autonomie : trois semaines d'utilisation, sans ménagement
Je ne vais pas passer par quatre chemins : l'autonomie de la Huawei Watch GT 6 Pro est monstrueuse. Même si vous n'êtes pas un sportif acharné, la durée de vie de cette montre connectée pourrait suffire à vous convaincre d'en porter un exemplaire au poignet.
Le constructeur annonce fièrement une autonomie de 21 jours en utilisation polyvalente, et jusqu'à 40 heures en mode activité, avec l'utilisation continue du GNSS ainsi que du capteur automatique et du suivi de la santé et des performances.
Comme à chaque fois, je n'ai pas cherché à économiser la batterie, en activant l'écran toujours allumé, en laissant la plupart des notifications parvenir jusqu'à l'écran de la montre et avec environ 45 minutes d'exercice par jour, GPS et capteurs santé activés. Bilan des courses : 13 jours d'utilisation, comme convenu. Très impressionnant. Pour atteindre les 21 jours, il faudra être plus mesuré sur l'utilisation des puces et capteurs, mais deux semaines sans recharge, c'est un vrai confort au quotidien.
Un autre petit exemple : après une courte recharge amenant la montre à 29 % de batterie, je suis parti en balade, puis j'ai porté l'appareil toute la nuit. Le lendemain matin, elle n'avait perdu que deux pauvres pourcents de batterie.
D'ailleurs, pour la recharge, Huawei fournit son habituel galet magnétique USB-A, avec la promesse d'une recharge complète en 1 H 30. Chez moi, sur l'unique recharge complète que j'ai pu réaliser (oui, il est vraiment difficile de vider la batterie de cette montre), revenir à 100 % de batterie a mis un peu plus de temps que prévu, en 1 H 40 environ. Pas de quoi crier au scandale, c'est à peu près dans les clous de ce qui est annoncé par le constructeur. C'est aussi un peu long que certains modèles mais avec une charge toutes les deux semaines, je ne vais certainement pas chipoter.
La Huawei Watch GT 6 Pro fait mieux que la génération précédente sur absolument tous les sujets. La montre connectée propose une expérience sportive très complète, avec un suivi renforcé pour les cyclismes, une montée en gamme de son service de localisation, d'une précision chirurgicale et une autonomie tout simplement renversante. Il vous faudra bien du courage pour vider la batterie de cette montre connectée. On aime ou pas son design, mais on ne peut que reconnaitre la qualité de fabrication et l'attention aux détails apportée par le constructeur.
Le vrai défaut est logiciel. La Huawei Watch GT 6 Pro dispose d'un OS solide, mais est amputé de fonctions multimédia et de services très utiles comme le paiement mobile. Impossible également d'installer des applications tierces, la montre ne disposant d'aucun store.
La situation est rageante, puisque cette smartwatch est probablement la meilleure montre connectée développée par la marque, et l'un des meilleurs modèles de cette année 2025. Elle manque juste de polyvalence, mais les sportifs désirant avant tout un assistant complet pour suivre leurs performances peuvent se jeter dessus les yeux fermés.
Fiche technique Huawei Watch GT 6 Pro
|Forme du cadran
|Rond
|Taille de l'écran
|1.47 pouces
|Type d'écran
|AMOLED
|Résolution
|466 × 466 pixels
|Capacité de la batterie
|867 mAh
|Autonomie
|21 jours
|Épaisseur
|11.25mm
|Largeur
|45.6mm
|Longeur
|45.6mm
|Poids
|54.7g
