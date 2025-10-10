On peut séparer les montres connectées en deux catégories. La première regroupe ce que j'appelle les généralistes, des montres pensées pour un large public, soignant leur design et leur interface pour proposer une expérience transparente, de multiples usages et un suivi fitness plus ou moins complet. Les autres sont plus spécialisées dans le sport, à l'instar d'un Garmin qui propose des montres endurantes, adaptées aux besoins des athlètes et qui mettent volontiers différentes fonctions sous le tapis pour privilégier le suivi des métriques et l'autonomie.

Avec la Huawei Watch GT 6 Pro, le constructeur tente un entre-deux : proposer une montre absolument irréprochable sur le suivi sportif, avec de nombreuses options pour les utilisateurs les plus exigeants, mais dans une montre élégante, qui peut être exhibée en soirée sous la manche d'une chemise. Le tout avec une autonomie annoncée à trois semaines pour contenter tout le monde et faire mieux que ses compétitrices chez Apple ou encore Samsung.