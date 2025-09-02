Au terme de cette prise en main, la Kids Watch apparaît comme une alternative crédible au premier smartphone. Elle coche les cases de la simplicité, de la sécurité et de la communication, sans ouvrir les portes à l’enfant sur l'univers des applications en tout genre et des réseaux sociaux. En ce sens, elle rassure les parents tout en donnant aux enfants un sentiment d’autonomie, certes encadrée, mais bien réelle.



Tout n’est pas parfait néanmoins, le design de la montre est tout de même un peu massif et austère, la géolocalisation manque parfois de précision, et la frontière entre bienveillance et surveillance demeure ténue. Pour un usage ponctuel, notamment lors des premières années d’indépendance (trajets vers l’école, activités extrascolaires, premières sorties entre amis), la Kids Watch trouve clairement sa place.



Reste la question du prix : la montre coûte 97€, en réglant 1€ à la commande, puis 4€/mois pendant 24 mois ensuite. Il faut lui ajouter le forfait Kids Watch 2 Go, facturé 4,99€/mois pour les clients Bouygues B.iG et 9,99 €/mois pour les autres. Pas de hors-forfait possible, naturellement, il s'agit d'un forfait "bloqué".



Reste à savoir si ce type d’objet restera un simple filet de sécurité temporaire, ou s’il annonce une nouvelle étape dans notre rapport à l’autonomie des enfants. Depuis la rentrée 2025, l’État a généralisé le dispositif “Portable en pause” dans les collèges : les élèves déposent leurs smartphones, tablettes ou montres connectées à leur arrivée et ne les récupèrent qu’en fin de journée. Cette mesure, censée réduire la distraction et le cyberharcèlement, confirme une tendance de fond : l’école doit redevenir un espace protégé du numérique.



Dans ce contexte, la Kids Watch TCL MT46 trouve sa pertinence. Non pas comme un gadget de plus, mais comme un outil de lien sécurisé, qui permet de rassurer sans céder à la surconnexion. Autrement dit, elle n’est pas seulement un substitut au premier smartphone : elle incarne aussi une manière plus mesurée d’accompagner l’autonomie des enfants, dans un monde où l’usage du numérique est désormais repensé jusque dans les salles de classe.