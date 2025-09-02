Confier un premier smartphone à un enfant reste une étape délicate pour de nombreux parents. Entre le besoin d’autonomie, la sécurité et la crainte d’une exposition trop précoce aux écrans et réseaux sociaux, la question divise et c'est bien normal. Bouygues Telecom propose une alternative avec sa Kids Watch TCL MT46, une montre "connectée" (mais pas trop) pensée pour retarder l’âge du premier smartphone tout en gardant le lien avec la famille. Un objet recommandable pour la rentrée des classes ?
Cette Kids Watch, j’ai pu la prendre en main avec mon fils de 9 ans, pendant un mois, afin de voir ce qu’elle apporte réellement au quotidien. Pas vraiment comme une simple montre connectée, elle s’affirme surtout comme un accessoire à la fois ludique et sécurisant pour les enfants comme pour les parents. Elle donne ainsi aux enfants une première forme d’autonomie, elle permet d’échanger appels, messages et visios dans un cadre sécurisé, sans accès à Internet ni réseaux sociaux, et ce, sans avoir besoin de lui offrir son premier smartphone.
Forfait 4G Kids Watch
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
2Go
4,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
Bouygues Télécom
Data (Go)
2Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
Bouygues Telecom
Réseau
Bouygues Télécom
4G/5G
4G
Data (Go)
2Go
Data (Go) à l'étranger
2Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Oui
Une montre plus sérieuse qu’elle n’en a l’air
Sous ses airs de gadget, la Kids Watch inspire tout de même une certaine robustesse. Son boîtier, conçu par TCL (référence MT46), un peu épais, mais bien fini semble taillé pour résister aux usages parfois turbulents du jeune public. Certes, le design laisse à désirer, avec une apparence qui sonne presque comme un bracelet électronique pour le modèle noir que nous avons testé. Autrement, il est vrai que l'objet est assez consensuel et passe-partout
Certifiée IP65, la Kids Watch résiste à la poussière et aux projections d’eau, évidemment on déconseille de se baigner avec ! Chez nous, la montre a subi quelques désagréments, notamment en tombant deux fois dans l'eau… mais rien qui ne l'a empêchée de fonctionner correctement par la suite !
L’écran de 1,3 pouce (3,3 cm de diagonale), bien lisible même en extérieur, affiche une interface simplifiée à l’extrême, avec de larges icônes et une navigation intuitive pensée pour les petites mains. L’enfant s’y repère vite, passe des appels (aux contacts uniquement), envoie des messages vocaux ou vidéo avec une étonnante aisance, sans jamais avoir besoin d’un smartphone. Certes, on peut regretter une interface un peu austère par moments, comme celle du menu "messages" dont le design laisse à désirer.
L’installation, elle, repose entièrement sur l’application TCL Connect, sur le téléphone du parent. On y définit les contacts autorisés, on paramètre les zones de sécurité (si besoin est), les heures de silence (mode école), ou encore le bouton SOS. Ce mode école se déclenche automatiquement aux horaires définis, c'est-à-dire que la montre ne sonne plus, l’interface de messagerie disparaît et seules la géolocalisation et la fonction SOS restent actives… des fonctionnalités bien mieux pensées pour un enfant, en comparaison que de laisser un AirTag dans son cartable !
L’interface est claire, la configuration se fait en moins de dix minutes, et l’ensemble fonctionne sans friction. La montre embarque sa propre carte SIM et se connecte au réseau Bouygues Telecom dès la sortie de la boîte. Pas besoin de Wi-Fi, pas de dépendance à un smartphone à proximité : tout est pensé pour un usage totalement autonome.
Ce qui surprend le plus à l’usage, c’est la place que prend la fonction GPS dans l’expérience parentale. Sur la carte, on suit l’enfant en temps réel, on peut être alerté s’il sort d’une zone prédéfinie (l’école, la maison, le club de sport, etc.). La précision est très correcte en milieu urbain, un peu moins en zone rurale ou à l’intérieur des bâtiments, mais globalement suffisante pour rassurer. Certes, l'objet est assez ambivalent dans son fonctionnement. C'est, en effet, autant un objet de communication qu'un traceur GPS capable de suivre chaque mouvement de l'enfant.
Des usages pratiques au quotidien
Après quelques jours d’utilisation, on comprend que la Kids Watch ne cherche pas à distraire l’enfant, mais plutôt à établir un lien fonctionnel et rassurant avec ses proches. Elle ne propose ni jeux envahissants ni applis futiles. À la place, on trouve l’essentiel : des appels audio et vidéo avec qualité correcte, même en 4G, des messages vocaux faciles à envoyer, et quelques fonctions périphériques comme un podomètre ou un suivi du sommeil. Notez que la fonction visio se contente d'une caméra de 2 mégapixels, il ne faut donc pas espérer des appels vidéo d'une grande qualité ; néanmoins, c'est suffisant.
Du côté des enfants, l’adhésion est vraiment rapide. La montre devient un compagnon du quotidien et permet d'installer une petite routine. Par exemple, prévenir qu’on est bien arrivé, appeler papi ou envoyer un message vocal marrant à maman. On peut même créer un “groupe famille” qui permet de communiquer simultanément avec plusieurs proches (parents, grands-parents, frères et sœurs). Bien sûr, vous choisissez qui est dans le carnet de contacts, mais aussi si la montre peut être contactée uniquement par les numéros présents dans le répertoire ou non.
Il n’est pas rare de voir l’enfant s’approprier la montre avec une forme de fierté, comme un premier "vrai" objet techno, sans l’addiction que peuvent générer les smartphones. Bon, bien sûr ce n'est pas une Nintendo Switch 2, mais force est de constater que mon fils a pris plaisir à avoir cette montre au poignet et à l'utiliser quotidiennement, même si je trouve qu'il est encore un peu jeune pour ce genre d'objet.
Côté parents, la géolocalisation, le bouton SOS, les alertes de sortie de zone donnent de la tranquillité d'esprit ! Tout cela fonctionne bien, parfois même un peu trop bien, même si la localisation manque de précision de temps à autre, et peut mettre un peu de temps à s'actualiser. Disons que la frontière est mince entre la réelle nécessité de vérifier la position GPS et l'automatisme de constamment vouloir savoir où se trouve votre enfant. Au final, c’est utile, oui, mais ça interroge aussi sur notre rapport à une sorte de surveillance douce.
À noter que le bouton SOS est assez complet. Il envoie une notification dans l’application, un SMS, prend automatiquement une photo et appelle les contacts d’urgence (et, en dernier recours, les services d’urgence).
Personnellement, je trouve que cette montre instaure un rapport plus sain, pour l’enfant comme pour le parent, que ne le ferait un smartphone classique. Là où un téléphone ouvre la porte aux réseaux sociaux, aux applications et à une consommation d’écran difficile à contrôler, la Kids Watch se limite à l’essentiel : communiquer, rassurer, rester en lien. L’objet en lui-même est plus discret, moins encombrant, et surtout beaucoup moins accaparant. Il ne détourne pas l’enfant de ses activités, ne capte pas son attention de manière continue. Au contraire, il devient un outil ponctuel, utilisé quand c’est nécessaire — et c’est sans doute là que réside sa vraie force.
L’autonomie, quant à elle, dépendra beaucoup de l’usage. En usage modéré (quelques appels, géolocalisation active), la montre tient deux jours sans problème. Mais si l’enfant s’en sert beaucoup, ou si le GPS reste constamment sollicité (notamment avec le suivi "live" qui interroge la montre en continue), il faudra penser à la recharger chaque soir. Bonne surprise néanmoins, la recharge est assez rapide… en revanche pas d'USB-C ici, mais un port micro-USB. Autre détail intéressant : les parents reçoivent des notifications quand la batterie est faible ou quand la montre se déconnecte. De même, si la carte SIM est retirée, la géolocalisation reste active et la montre ne peut pas être complétement éteinte, renforçant encore l’aspect sécurité.
Une question de confiance ?
Impossible de parler de la Kids Watch sans toucher à la question de la confiance. Car au-delà de ses promesses rassurantes, cette montre agit surtout comme un traceur GPS miniature. Les parents savent à tout moment si l’enfant est bien arrivé à l’école ou s’il a quitté le périmètre défini, ce qui soulage les inquiétudes… mais peut finir par inciter à surveiller par habitude, plutôt que par nécessité, comme je le soulevais un peu plus haut.
Je pense que certains enfants pourraient y voir une marque d’attention bienveillante… et d'autres, à contrario, un signe de surveillance permanente (un peu comme un bracelet électronique version junior…). Et c’est là que la frontière devient un peu plus floue ; car si la technologie permet de se rassurer, elle peut aussi fragiliser la confiance mutuelle, en rappelant sans cesse à l’enfant qu’il est suivi de près.
Quoiqu'il arrive, au-delà de ces considérations, il est vrai que la Kids Watch TCL MT46 se positionne davantage comme un outil ponctuel pour sécuriser les premières années d’autonomie, notamment au moment de l'entrée au collège.
« L'exposition prolongée et quotidienne aux écrans chez les enfants et les adolescents est devenue une préoccupation majeure pour la santé publique. »
Fabrice Pastor - Neuropsychologue
Au final, elle repousse l'âge d'obtention du premier smartphone, ce qui est déjà une bonne chose selon moi. Je dois bien dire, lorsque l'on creuse un peu plus la question de l'exposition aux écrans chez les enfants et adolescent, comme nous l'avons fait lors de notre entretien avec Fabrice Pastor, neuropsychologue, retarder l'accès à un smartphone devient à mon sens une priorité même si je conçois que tous les parents ne partageront pas forcément mon opinion sur ce sujet. Certes, l'objet en soi n'est pas le centre du problème, mais le temps passé dessus…
Mon avis sur la Kids Watch de Bouygues Telecom
Au terme de cette prise en main, la Kids Watch apparaît comme une alternative crédible au premier smartphone. Elle coche les cases de la simplicité, de la sécurité et de la communication, sans ouvrir les portes à l’enfant sur l'univers des applications en tout genre et des réseaux sociaux. En ce sens, elle rassure les parents tout en donnant aux enfants un sentiment d’autonomie, certes encadrée, mais bien réelle.
Tout n’est pas parfait néanmoins, le design de la montre est tout de même un peu massif et austère, la géolocalisation manque parfois de précision, et la frontière entre bienveillance et surveillance demeure ténue. Pour un usage ponctuel, notamment lors des premières années d’indépendance (trajets vers l’école, activités extrascolaires, premières sorties entre amis), la Kids Watch trouve clairement sa place.
Reste la question du prix : la montre coûte 97€, en réglant 1€ à la commande, puis 4€/mois pendant 24 mois ensuite. Il faut lui ajouter le forfait Kids Watch 2 Go, facturé 4,99€/mois pour les clients Bouygues B.iG et 9,99 €/mois pour les autres. Pas de hors-forfait possible, naturellement, il s'agit d'un forfait "bloqué".
Reste à savoir si ce type d’objet restera un simple filet de sécurité temporaire, ou s’il annonce une nouvelle étape dans notre rapport à l’autonomie des enfants. Depuis la rentrée 2025, l’État a généralisé le dispositif “Portable en pause” dans les collèges : les élèves déposent leurs smartphones, tablettes ou montres connectées à leur arrivée et ne les récupèrent qu’en fin de journée. Cette mesure, censée réduire la distraction et le cyberharcèlement, confirme une tendance de fond : l’école doit redevenir un espace protégé du numérique.
Dans ce contexte, la Kids Watch TCL MT46 trouve sa pertinence. Non pas comme un gadget de plus, mais comme un outil de lien sécurisé, qui permet de rassurer sans céder à la surconnexion. Autrement dit, elle n’est pas seulement un substitut au premier smartphone : elle incarne aussi une manière plus mesurée d’accompagner l’autonomie des enfants, dans un monde où l’usage du numérique est désormais repensé jusque dans les salles de classe.
Fiche technique Bouygues Telecom Kids Watch
|Forme du cadran
|Rectangulaire
|Taille de l'écran
|1.3 pouces
|Résolution
|240 × 240 pixels
|Capacité de la batterie
|680 mAh
|Autonomie
|2j
|Épaisseur
|15.15mm
|Largeur
|45.8mm
|Longeur
|40mm
|Poids
|60g
