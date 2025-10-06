Trois ans sans mise à jour, c'est bien long. Pourtant, Apple a préféré prendre son temps pour proposer une nouvelle Apple Watch SE 3 digne d'intérêt et justifiant un renouvellement. C'est bien simple : cette montre connectée « low cost » est le modèle le plus chargé en nouveautés de la gamme cette année.
- Autonomie plus haute que prévu...
- Puce S10 très performante
- watchOS 26, toujours aussi intuitif
- De nouvelles fonctions santé
- Ecran Always-On, enfin !
- Charge rapide
- ... mais il faut toujours la recharger tous les jours
- Pas de suivi de l'hypertension
- Compatible uniquement avec l'iPhone
- Une charge rapide bridée par rapport aux autres Apple Watch
L'Apple Watch SE a une fonction bien particulière dans la gamme de smartwatch du constructeur californien. Avec un prix plancher au-dessous des 300€, la montre connectée d'Apple doit attirer des clients intéressés par la tocante, mais pas prêts à investir une grosse somme d'argent pour bénéficier de toutes ses fonctions, puis les convaincre dans les trois-quatre prochaines années de renouveler vers un modèle plus premium.
L'Apple Watch SE 2 a bien rempli son rôle, preuve en est mon entourage. Tous mes amis et parents sans exception ou presque ont craqué pour ce modèle en particulier. Seulement, en 2025, il m'était impossible de conseiller cette montre, trop en retard d'un point de vue technique et dépassée par la concurrence, notamment par des acteurs comme Huawei, dont les montres connectées sont aussi compatibles avec iOS.
L'Apple Watch SE 3 arrive enfin dans les magasins, et la marque américaine a bien compris qu'il était temps de faire sauter quelques verrous pour attirer de nouveaux clients, comme des utilisateurs déjà fidèles. Écran, processeurs, fonctions : tout s'améliore cette année.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design : du neuf avec du vieux
On ne peut pas dire qu'Apple se soit foulée avec le design de l'Apple Watch SE 3. Puisque les clients semblent apprécier le précédent boitier, quoi de mieux que de le recycler une génération de plus ? C'est dont la même Apple Watch qu'en 2022, déclinée en deux tailles de 40 et 44 mm, qu'Apple nous offre cette année, et je dois avouer que je suis un peu déçu par ce choix.
Je comprends bien les logiques économiques derrière cette décision. Réutiliser un design largement éprouvé permet de maintenir un prix plus agressif. Aussi, Apple doit segmenter sa gamme pour distinguer cette montre des modèles plus évolués, comme l'Apple Watch Series 11 et, dans une moindre mesure, l'Apple Watch Ultra 3. Je ne peux pas m'empêcher malgré tout de me dire que ces grosses bordures d'écran, comparées à celles de ma Series 11 et son affichage plus imposant, sont un peu anachroniques. Peut-être aussi suis-je un privilégié, qui a la chance de tester chaque nouveau modèle, et que le grand public s'en accommode bien plus facilement.
S'il y a bien un point sur lequel ne transige pas Apple, même avec ses produits d'« entrée de gamme », c'est bien la qualité de fabrication. On reste sur un boitier en aluminium, parfaitement usiné et identique dans sa conception à celui des modèles Series. Apple ne propose plus que deux coloris, Minuit et Lumière stellaire, mais plus le modèle Argent. Je ne m'explique pas la disparition de ce coloris, même si Lumière Stellaire et ses tons légèrement dorés, vire vers l'argent selon la lumière. La couronne digitale est toujours à sa place, comme le bouton latéral.
L'Apple Watch SE 3 gagne néanmoins une nouvelle protection de l'écran avec du verre Ion-X annoncé comme quatre fois plus résistants que la génération précédente. Les capteurs au dos sont quant à eux protégés par un dos en composite de nylon et verre saphir.
Écran : le Always-On arrive enfin sur toutes les Apple Watch
Avec l'Apple Watch SE 3, la marque californienne corrige l'un des principaux points noirs des précédentes versions : l'absence d'un écran toujours allumé. Le « Always-On » fait enfin son apparition sur cette nouvelle montre connectée et permet de voir l'heure et ses notifications même le poignet baissé.
La luminosité de l’Apple Watch SE 3 se limite à 1000 nits, une valeur désormais moyenne, surtout face à une concurrence chinoise qui, pour un tarif comparable, propose souvent des montres bien plus lumineuses, parfois jusqu’à deux fois plus. Durant mes quelques jours d'essai, cela ne m'a pas dérangé, même en extérieur (le temps maussade du Nord n'aide pas non plus à se forger une opinion tranchée), mais c'est quand même moins bon que sur les modèles Series. L'écran peut descendre selon Apple à 2 nits lorsque vous vous trouvez dans un environnement sombre, comme au cinéma ou dans votre chambre à coucher. Parfait pour ne pas éblouir votre voisin.
Je porte la SE 3 dans sa version 44 mm, et Apple a tout de même veillé à ce que l'interface de watchOS 26 reste lisible en permanence. On perd évidemment quelques capacités par rapport aux plus grands écrans. Je pense au clavier qui m'est maintenant indispensable pour taper rapidement un message et m'éviter de m'y reprendre à dix fois avec Siri, mais la montre connectée reste confortable à l'usage.
Performances : la même puce sur toute la gamme
Avec l'Apple Watch SE 3, Apple frappe fort du côté des performances. La marque ne fait pas d'économies sur la fiche technique et propose avec sa nouvelle montre le SiP (System In Package) Apple S10, soit la même puce que la Series 11 et l'Apple Watch Ultra 3. Les trois modèles 2025 sont donc logés à la même enseigne cette année, c'est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs.
Parmi les fonctions qui arrivent dans l'Apple Watch SE 3, on peut citer les gestes apparus avec l'Apple Watch Series 9 comme le Double Tap, qui permet de valider une action en pinçant deux fois l'index et le majeur. Sympa, mais je dois avouer qu'à part pour couper le réveil ou le minuteur, je m'en sers assez peu. Le second, introduit avec watchOS 26, permet de cacher une notification ou de revenir au cadran simplement en levant le poignet, comme si vous jetiez votre notification. Comme je le disais dans mon test de l'Apple Watch Series 11, j'utilise ce geste 40 fois par jour pour rejeter un appel ou cacher un message lorsque je travaille en une seconde. Redoutable d'efficacité, on se demande pourquoi Apple n'y avait pas pensé avant.
L'Apple Watch SE 3 propose une expérience parfaitement fluide, à deux trois latences près. Je mets cela pour le moment sur le dos de watchOS 26. Chaque mise à jour majeure apporte son lot de latences et de bugs, à titre personnel, j'attends toujours la sortie de la version .1 pour me faire un avis définitif. Dans le cadre de mon essai, je n'ai ressenti aucun ralentissement, les apps se lancent immédiatement, la montre s'allume rapidement. Pour résumer, cette SE 3 est tout aussi performante que la Series 11. Ni plus, ni moins.
Surprise : l'Apple Watch SE 3 propose également la 5G dans sa version Cellular. En France, seul Orange met à disposition l'option, et pour le moment l'opérateur semble bien en peine d'activer l'option chez ses abonnés. Il faudra là encore attendre quelques semaines pour que la situation s'améliore. La 5G permettra une connexion plus rapide pour les appels et les téléchargements, mais s'assure au passage que les utilisateurs gardant leur montre plusieurs années profiteront toujours d'une connexion au cas où la 4G est coupée dans certaines zones d'ici là.
Logiciel : watchOS se met au verre, avec modération
Cela fait plus de trois mois que vous entendez parler de Liquid Glass, soyez donc rassurés, je ne vais pas en faire des tartines. Pour les rares qui ne sont pas au courant, Apple a décidé cette année d'uniformiser le design (et les noms, ils sont tous numérotés 26) de ses systèmes d'exploitation avec un design commun, Liquid Glass, qui fait la part belle aux effets de transparences et aux éléments d'interface faits de verre. Je vous renvoie à notre avis sur iOS 26 pour en (sa)voir plus.
Sur Apple Watch, les designers de la marque n'ont pas eu la main lourde. Si sur les boutons et notifications, les effets de transparence et de distorsion sont visibles, le résultat est plus subtil dans les différents éléments qui composent l'OS. Les icônes ont été légèrement redessinées, mais n'importe quel utilisateur d'Apple Watch retrouvera ses réflexes dès la première minute.
La seule application qui a bénéficié d'un redesign complet est Exercice, avec un affichage plein écran pour chaque activité sportive. Les boutons vous permettent de choisir votre programme, de personnaliser le temps ou la distance à parcourir, et d'ajouter une playlist automatiquement lue au démarrage. C'est plus clair qu'avant à mon sens.
Et l'Apple Watch, ça fonctionne avec Android ? Toujours pas, non. Pour utiliser votre Apple Watch SE 3, vous devrez obligatoirement posséder un iPhone compatible iOS 26 (iPhone 11 et supérieurs). L'application Watch ne change pas, et permet d'accéder aux réglages ou de changer plus facilement de cadran. Les données de santé sont synchronisées avec l'app Santé, et Forme vous assure de retrouver vos exercices, les anneaux d'activité et Apple Fitness+. Malgré le redesign, rien ne change de ce côté-là.
Suivi santé et sportif : l'Apple Watch SE 3 s'enrichit de nouvelles fonctions qui peuvent vous sauver la vie
L'Apple Watch SE 3 s'accompagne de nouvelles fonctions santé, héritées des précédents modèles. Le suivi de la température corporelle fait ainsi son entrée sur la montre connectée d'entrée de gamme. Il n'est toujours pas question d'utiliser votre tocante comme un thermomètre, mais de visualiser chaque matin les variations de votre température, un signe précurseur d'une maladie ou résultant d'une soirée un peu trop alcoolisée la veille. Ce capteur est aussi utilisé pour détecter les cycles d'ovulation chez les personnes menstruées qui utilisent l'application Cycles conçue par Apple. C'est une avancée par rapport à la SE 2, qui ne proposait pas d'estimation des périodes d'ovulation.
Chaque matin, une évaluation de la température corporelle lors de la nuit ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Concernant le suivi du sommeil, l'Apple Watch SE 3 récupère aussi les notifications d'apnée du sommeil, présent sur les autres modèles. La puce S10, plus puissante et moins gourmande en batterie, est sollicitée durant la nuit pour écouter votre respiration et vous inviter à consulter d'urgence un médecin en cas d'apnée prolongée.
Le score de sommeil offre une vue rapide de la qualité de la nuit passée ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
La SE 3 propose enfin un suivi de l'arythmie, la détection des chutes et des accidents de la route, mais fait toujours l'impasse sur l'ECG. Le capteur optique de fréquence cardiaque n'étant pas aussi avancé que celui des Series 11, l'Apple Watch SE 3 ne dispose pas non plus du suivi de l'hypertension, la grande nouveauté santé de cette année chez Apple.
Pour le sport, hormis la mise à jour de l'application Exercice, l'Apple Watch SE 3 campe sur ses acquis, mais propose une vaste collection de disciplines analysées. La montre connectée s'adresse au grand public et fait la part belle à une offre généraliste, avec le suivi de la course à pied, de la marche, du vélo ou encore de la natation.
Les besoins de 99% des acheteurs devraient être couverts. La puce GPS est la même que la génération précédente, sa précision est correcte, mais pas au niveau de l'Apple Watch Ultra, ni d'autres modèles Android qui ont fortement progressé sur le sujet. Je doute que les personnes visées par Apple s'en émeuvent, cela dit.
Autonomie : il faut toujours la recharger tous les jours
L'autonomie de l'Apple Watch SE a toujours été son point faible avec une durée d'utilisation de 18 heures annoncée par Apple. Dans les faits, la montre pouvait dépasser la journée, mais pas beaucoup plus. Il était ainsi indispensable de la charger au quotidien pour éviter la panne sèche après un jour et une nuit d'utilisation.
L'Apple Watch SE 3 n'apporte aucune augmentation de l'autonomie, avec les mêmes 18 heures d'utilisation indiquées par le constructeur. J'ai testé la montre connectée en suivant ma routine habituelle, à savoir 45 minutes de sport en 4G, une bonne partie de mes notifications déportées et l'écran Always-On allumé. Après une journée de rodage, où la smartwatch va indexer des fichiers et consommer un peu plus de batterie qu'à l'accoutumée, j'ai pu obtenir une autonomie d'environ 26 heures entre deux charges, soit une journée, une nuit complète et assez de jus pour aller recharger la montre durant mon petit-déjeuner.
Pas mal, c'est mieux qu'annoncé, mais il faudra toujours recharger la montre connectée avant de partir au bureau. Pour cela, Apple a amélioré la charge en intégrant la charge rapide sa nouvelle SE 3. Ce n'est pas aussi rapide que la Series 11. Cette dernière récupère 80 % de batterie en 30 minutes, alors que l'Apple Watch SE 3 atteint les 80 % en « seulement »45 minutes.
Apple Watch SE 3 : l'avis de Clubic
Et si l'Apple Watch SE 3 était le choix le plus judicieux cette année ? La montre d'entrée de gamme de la marque américaine, après trois années de mises à jour, revient dans une version séduisante en diable avec de nombreuses améliorations attendues depuis des lustres. Écran Always-On, tout dernier processeur avec des performances identiques à celles de la Series 11 ou nouvelles fonctions santé avec le capteur de température, cette génération coche de nombreuses cases.
Bien entendu, l'Apple Watch SE 3 n'est pas aussi avancée que les autres modèles de la collection. Son écran 44 mm garde son format carré et ses grosses bordures, il manque un ECG ou encore le suivi de l'hypertension, réservé aux modèles plus onéreux.
Il n'empêche, si vous cherchez une montre connectée pour suivre votre santé, vos entraînements et rester joignable sans compromis, l’Apple Watch SE 3 coche toutes les cases. Moins chère d’environ 150 € que la Series 11, elle offre l’essentiel de l’expérience Apple Watch à un tarif bien plus raisonnable. Pas la plus complète, certes, mais sans doute la plus pertinente pour la grande majorité des utilisateurs.
Fiche technique Apple Watch SE 3
|Forme du cadran
|Carré
|Taille de l'écran
|44mm
|Type d'écran
|LTPO OLED
|Résolution
|368 x 448 pixels
|Autonomie
|18 heures
|Épaisseur
|10.7mm
|Largeur
|38mm
|Longeur
|44mm
|Poids
|33g
|Forme du cadran
|Carré
|Taille de l'écran
|44mm
|Type d'écran
|LTPO OLED
|Résolution
|368 x 448 pixels
|Écran tactile
|Oui
|Écran couleur
|Oui
|Accéléromètre et boussole électronique
|Oui
|Capteur de lumière ambiante
|Oui
|Analyse du sommeil
|Oui
|Podomètre
|Oui
|Capteur de rythme cardiaque
|Oui
|Capteur ECG
|Non
|Capteur SpO2
|Non
|Processeur
|Apple S10
|Système d'exploitation
|watchOS 26
|Smartphones compatibles
|iPhone (iOS)
|Capacité de stockage
|64Go
|Autonomie
|18 heures
|Carte(s) SIM compatible(s)
|eSIM
|Réseaux cellulaires compatibles
|Réseau 3G, Réseau 4G, Réseau 5G
|Prise en charge des SMS / MMS
|Oui
|Prise en charge des appels
|Oui
|Bluetooth
|5.3
|Wi-Fi
|4
|NFC
|Oui
|GPS
|Oui
|Épaisseur
|10.7mm
|Largeur
|38mm
|Longeur
|44mm
|Poids
|33g
|DAS tronc
|0.12W/kg
|DAS membres
|0.03W/kg