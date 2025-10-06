L'Apple Watch SE a une fonction bien particulière dans la gamme de smartwatch du constructeur californien. Avec un prix plancher au-dessous des 300€, la montre connectée d'Apple doit attirer des clients intéressés par la tocante, mais pas prêts à investir une grosse somme d'argent pour bénéficier de toutes ses fonctions, puis les convaincre dans les trois-quatre prochaines années de renouveler vers un modèle plus premium.

L'Apple Watch SE 2 a bien rempli son rôle, preuve en est mon entourage. Tous mes amis et parents sans exception ou presque ont craqué pour ce modèle en particulier. Seulement, en 2025, il m'était impossible de conseiller cette montre, trop en retard d'un point de vue technique et dépassée par la concurrence, notamment par des acteurs comme Huawei, dont les montres connectées sont aussi compatibles avec iOS.

L'Apple Watch SE 3 arrive enfin dans les magasins, et la marque américaine a bien compris qu'il était temps de faire sauter quelques verrous pour attirer de nouveaux clients, comme des utilisateurs déjà fidèles. Écran, processeurs, fonctions : tout s'améliore cette année.