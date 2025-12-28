La Garmin Forerunner 970 est proposée dans un seul format de boîtier, de 47 mm, ce qui tranche avec la stratégie multi-tailles de certaines Forerunner plus accessibles. Elle se décline en plusieurs coloris, avec un bracelet en silicone de 22 mm facilement interchangeable. L’ensemble respire clairement le haut de gamme, sans chercher à verser dans l’exubérance.

Dès la sortie de boîte, la montée en gamme est perceptible. Le boîtier composite conserve la légèreté chère à la gamme Forerunner, mais il est cette fois surmonté d’une lunette métallique plus travaillée, et surtout d’un verre saphir, une première sur cette lignée. Le rendu est très qualitatif, avec un écran légèrement affleurant et des finitions soignées.

Au poignet, la montre reste étonnamment discrète pour un modèle aussi complet. Le poids est bien maîtrisé, l’équilibre est bon, et le bracelet en silicone, souple sans être trop fin, permet de porter la Forerunner 970 aussi bien au quotidien que sur des sorties longues, sans inconfort particulier.

Enfin, cette Forerunner 970 est affichée à 749,99€ sur le site de Garmin. Un tarif élevé, qui la positionne clairement face aux montres premium du marché, y compris au sein même du catalogue Garmin. C’est sans doute son point le plus clivant, mais aussi celui qui justifie les nombreuses évolutions matérielles par rapport à la Forerunner 965.