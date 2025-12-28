Plus qu’une simple mise à jour, la Garmin Forerunner 970 pioche dans l’arsenal des Fenix (verre saphir, carto complète, torche LED, micro/HP) tout en gardant l’ADN léger des montres orientées course. Reste la vraie question à 749,99€ : ses fonctions de cartographie et son nouveau capteur cardio apportent-ils un avantage décisif… ou la 570 et les Fenix restent-elles des choix plus cohérents selon les profils ?
Avec la Garmin Forerunner 970, Garmin monte clairement d’un cran. Plus chère, plus complète, plus premium, elle vient remplacer la Forerunner 965 lancée en 2023, tout en intégrant certaines fonctions jusqu’ici réservées à la gamme Fenix. Sur le papier, la promesse est séduisante : écran AMOLED, verre saphir, cartographie complète, lampe torche LED, micro et haut-parleur, nouveau capteur cardio… Bref, une Forerunner qui flirte dangereusement avec le territoire de la Fenix, le top de la montre connectée GPS multisport chez Garmin.
Mais à 749,99€, la question n’est plus seulement de savoir si la Forerunner 970 est excellente, car elle l’est, mais à qui elle se destine vraiment. Après quelques semaines à l’utiliser sur des sorties trail et quelques courses organisées, voici mon verdict.
Je ne suis ni un athlète élite, ni un adepte obsessionnel des métriques. Je cours régulièrement, principalement en trail, je participe à quelques courses organisées chaque année, mais j’ai depuis longtemps arrêté de chercher la performance à tout prix ou de tout analyser dans le détail. J’ai même abandonné Strava. Ce test de la Forerunner 970 est donc avant tout celui d’un coureur normal qui cherche une montre fiable, agréable à utiliser et cohérente avec ses usages réels, pas une vitrine technologique dont on exploite à peine 30% des fonctions.
La Garmin Forerunner 970 est proposée dans un seul format de boîtier, de 47 mm, ce qui tranche avec la stratégie multi-tailles de certaines Forerunner plus accessibles. Elle se décline en plusieurs coloris, avec un bracelet en silicone de 22 mm facilement interchangeable. L’ensemble respire clairement le haut de gamme, sans chercher à verser dans l’exubérance.
Dès la sortie de boîte, la montée en gamme est perceptible. Le boîtier composite conserve la légèreté chère à la gamme Forerunner, mais il est cette fois surmonté d’une lunette métallique plus travaillée, et surtout d’un verre saphir, une première sur cette lignée. Le rendu est très qualitatif, avec un écran légèrement affleurant et des finitions soignées.
Au poignet, la montre reste étonnamment discrète pour un modèle aussi complet. Le poids est bien maîtrisé, l’équilibre est bon, et le bracelet en silicone, souple sans être trop fin, permet de porter la Forerunner 970 aussi bien au quotidien que sur des sorties longues, sans inconfort particulier.
Enfin, cette Forerunner 970 est affichée à 749,99€ sur le site de Garmin. Un tarif élevé, qui la positionne clairement face aux montres premium du marché, y compris au sein même du catalogue Garmin. C’est sans doute son point le plus clivant, mais aussi celui qui justifie les nombreuses évolutions matérielles par rapport à la Forerunner 965.
Principales évolutions matérielles versus la Forerunner 965
- L’arrivée du verre saphir, en remplacement du Gorilla Glass ;
- L’intégration d’une lampe torche LED, jusqu’ici réservée à la gamme Fenix ;
- La présence d’un micro et d’un haut-parleur pour certaines interactions ;
- Le nouveau capteur cardio Elevate V5, identique à celui de la Forerunner 570 ;
- Une cartographie embarquée plus complète ;
- Une légère évolution du design, plus premium, sans perte notable de légèreté.
Prix et positionnement marché
Au sein de la Gamme Garmin déjà très riche, avec ses 749,99€, la Forerunner 970 a un peu de mal à trouver sa place. D'autant qu'elle est censée être une montre dédiée principalement à la course à pied :
- la Forerunner 570 reste largement suffisante pour la majorité des coureurs ;
- la Fenix 8 AMOLED assume le statut de montre outdoor haut de gamme ;
- la Forerunner 970 se retrouve dans un entre-deux parfois difficile à justifier.
D’autant plus que la Forerunner 965, qu’elle remplace, avait été lancée à 650€. Les 100€ supplémentaires se traduisent par de vraies nouveautés, mais pas forcément décisives pour tous les profils.
Autrement dit, si vous avez réellement besoin de cartographie avancée, vous pourriez très sérieusement vous intéresser à la Fenix 8. Et si vous n'en avez pas besoin, la 570 reste plus accessible avec des prestations assez proches.
Face à la concurrence, la Forerunner 970 s’inscrit clairement dans le peloton de tête des montres multisports premium orientées running et trail. Elle se retrouve en confrontation directe avec des modèles comme la Suunto Race 2, la Coros APEX 4 ou la Polar Vantage V3, qui proposent pour la plupart une autonomie supérieure ou un positionnement tarifaire plus agressif.
Là où Garmin se distingue, c’est avant tout par la richesse de son écosystème, la maturité de son application et la profondeur des fonctionnalités proposées. En revanche, à ce niveau de prix, le choix ne se résume plus à une simple question de performances brutes, mais bien à une préférence d’usages, d’interface et d’environnement logiciel, un terrain sur lequel Garmin reste particulièrement fort, sans être systématiquement le plus rationnel pour tous les profils.
En réalité, la Forerunner 970 souffre presque de l’excellence de l’offre Garmin. Trop complète pour être évidente face à la 570, pas assez typée baroudeuse pour supplanter une Fenix, elle s’adresse avant tout à ceux qui veulent une Forerunner sans compromis, quitte à payer pour des fonctionnalités qu’ils n’exploiteront pas forcément au quotidien.
|Modèle
|Poids
|Taille écran
|Définition
|GPS
|Cartographie
|Profils sportifs
|Autonomie GPS max
|Garmin Forerunner 970
|56g
|1,4" AMOLED
|454×454
|Multi-GNSS double fréquence
|Oui
|Très complet
|~34h
|Garmin Fenix 8 AMOLED
|80g
|1,4" AMOLED
|454×454
|Multi-GNSS double fréquence
|Oui (avancée)
|Ultra complet
|~38h
|Suunto Race 2
|65g
|1,5" AMOLED
|466×466
|Multi-GNSS double fréquence
|Oui
|Complet
|~40h
|Polar Vantage V3
|57g
|1,39" AMOLED
|454×454
|Multi-GNSS double fréquence
|Oui
|Complet
|~43h
|Coros APEX 4
|53g
|1,3" AMOLED
|416×416
|Multi-GNSS double fréquence
|Oui
|Complet
|~45h
Design et écran
Visuellement, la Forerunner 970 reste fidèle à l’ADN Forerunner : une montre sportive, épurée, qui privilégie la légèreté et la lisibilité au côté couteau suisse pour baroudeur d’une Fenix. Le boîtier est en polymère renforcé, avec une lunette métallique discrète, et surtout un verre saphir, une première sur cette gamme.
L’écran AMOLED est tout simplement excellent. Lumineux, contrasté, parfaitement lisible en plein soleil comme en sous-bois, il reste confortable, même sans pousser la luminosité au maximum, ce qui aide clairement à préserver l’autonomie.
Au quotidien, cet écran AMOLED change clairement la relation que l’on entretient avec la montre. Les widgets sont lisibles d’un coup d’œil, les cartes ressortent parfaitement, et même les notifications - que je consulte pourtant avec parcimonie - deviennent plus agréables à lire. C’est typiquement le genre de confort que l’on juge secondaire sur le papier, mais dont il devient difficile de se passer une fois adopté.
Petit regret : la taille de l’écran. À 1,4 pouce (3,53 cm de diamètre), il reste légèrement en retrait face à la Suunto Race 2 et son écran 1,5" (3,8 cm env.), alors même que le boîtier affiche des dimensions comparables. Garmin aurait pu être un peu plus audacieux ici.
La lampe torche LED, héritée des Fenix, se révèle plutôt pratique : visibilité dans un sentier sombre, éclairage rapide en rentrant tard ou simple signalisation. Ce n’est pas une révolution, mais une fonction que l’on finit par utiliser plus souvent qu’on ne l’imaginait.
Cette intégration illustre bien la philosophie de la Forerunner 970 : reprendre certaines bonnes idées de la gamme Fenix, mais dans un format plus léger et plus orienté course à pied. Tout n’est pas indispensable, mais l’ensemble participe à une sensation de produit très abouti.
Interface et application
Je le dis sans détour : Garmin reste le leader incontesté sur l’expérience logicielle. Même si je préfère personnellement la navigation à 3 boutons + molette des Suunto, les 5 boutons Garmin sont précis, fiables, et parfaitement adaptés à une utilisation sportive, même avec des gants ou sous la pluie.
La Forerunner 970 reprend quasiment tout ce que j’avais apprécié sur la 570 :
- Profils sportifs ultra-paramétrables ;
- Widgets santé (sommeil, stress, body battery, etc.) ;
- Suivi de récupération ;
- Écrans de données personnalisables ;
- plans d’entraînement.
La différence, c’est que la 970 va encore plus loin :
- Cartographie complète avec guidage, idéale pour le trail ou les sorties longues ;
- Intégration poussée dans Garmin Connect ;
- Micro et haut-parleur pour certaines interactions…
Même si je n’utilise qu’une partie de ces fonctions, difficile de nier la profondeur de l’écosystème Garmin.
Là où Garmin continue de faire la différence, c’est dans la cohérence globale de son interface. Malgré la profusion de données et d’options, la navigation reste logique, avec une séparation claire entre les usages sportifs, les widgets du quotidien et les réglages plus avancés. On peut aller très loin dans la personnalisation ou, au contraire, se contenter des réglages par défaut sans jamais avoir l’impression de passer à côté de l’essentiel.
Évidemment, cette richesse peut aussi devenir une limite. Certaines fonctionnalités très avancées (métriques de charge, analyses poussées de récupération, plans d’entraînement adaptatifs) demanderont un investissement personnel que tous les coureurs n’ont pas forcément envie de fournir. Mais l’avantage de Garmin, c’est que rien n’est imposé : la montre fonctionne parfaitement même si l’on choisit de rester à la surface.
La cartographie embarquée fait clairement partie des arguments majeurs de cette Forerunner 970. Dans mon cas, elle reste pourtant assez secondaire. Sur mes sorties trail habituelles, je connais les parcours, et lorsque je découvre de nouveaux itinéraires, un simple guidage ou une trace GPX suffit largement. La cartographie complète est rassurante, agréable à consulter, mais elle ne change pas fondamentalement ma pratique. Ce qui explique aussi pourquoi la Forerunner 570 me semble, à titre personnel, plus cohérente.
Autonomie et prise en main
L'autonomie offerte par la Forerunner 970 est déjà très solide, mais pas exceptionnelle par rapport à d'autres acteurs du marché. Garmin annonce une recharge tous les 8 jours pour une utilisation 24h/24 avec 1h de sport par jour, ce qui correspond globalement à mon expérience.
Dans la pratique :
- En montre connectée : environ 15 jours ;
- GPS + musique : 14h ;
- En multi-GNSS double fréquence : 21h ;
- En mode GPS simple : 26h.
Ces chiffres sont très corrects, mais moins impressionnants que certaines concurrentes, notamment chez Coros ou Polar. L’AMOLED et les nombreuses fonctions ont un coût énergétique évident.
Avec un poids contenu et un bracelet confortable, la Forerunner 970 se fait rapidement oublier au poignet, y compris sur des sorties longues ou au quotidien. C’est un point clé face à une Fenix plus massive.
Dans les faits, cette autonomie s’est révélée largement suffisante pour mon usage, avec plusieurs sorties par semaine, parfois longues, sans jamais ressentir de stress lié à la recharge. En revanche, si l’on pratique l’ultra-trail ou des sorties très longues en GPS multi-fréquence, certaines concurrentes feront objectivement mieux. Garmin privilégie ici un équilibre entre performances, lisibilité et fonctionnalités, plutôt qu’une course aux chiffres.
La Garmin Forerunner 970 est une montre extrêmement aboutie, sans doute l’une des plus complètes jamais proposées dans la gamme Forerunner. Elle reprend le meilleur de l’écosystème Garmin, y ajoute des fonctionnalités jusqu’ici réservées aux modèles Fenix (cartographie, verre saphir, lampe torche LED) tout en conservant un format plus léger et plus orienté course à pied.
Mais cette montée en gamme a un prix, au sens propre comme au figuré. À près de 750€, la Forerunner 970 ne s’adresse plus à la majorité des coureurs, mais à un public bien précis : ceux qui veulent une Forerunner sans compromis, qui apprécient l’écosystème Garmin et qui ont un réel intérêt pour la cartographie ou certaines fonctions avancées.
Pour les autres - et j’en fais partie - la question mérite d’être posée. La Forerunner 570 reste largement suffisante pour un usage régulier en trail ou en course à pied, tandis que la Fenix assumera mieux un usage outdoor plus engagé. Entre les deux, la Forerunner 970 est excellente… mais pas forcément indispensable.
- Un écran AMOLED très lumineux
- Une expérience logicielle très complète
- La cartographie et les fonctions premium
- Un prix élevé
- Des fonctions parfois superflues
- Une autonomie moindre que certaines concurrentes
Fiche technique Garmin Forerunner 970
|Forme du cadran
|Rond
|Taille de l'écran
|1.4 pouces
|Type d'écran
|AMOLED
|Résolution
|454x454 px
|Autonomie
|Jusqu'à 15 jours au repos / jusqu'à 26h d'entraînement
|Épaisseur
|12.9mm
|Largeur
|47mm
|Longueur
|47mm
|Poids
|56g
|Forme du cadran
|Rond
|Taille de l'écran
|1.4 pouces
|Type d'écran
|AMOLED
|Résolution
|454x454 px
|Écran tactile
|Oui
|Écran couleur
|Oui
|Accéléromètre et boussole électronique
|Oui
|Capteur de lumière ambiante
|Oui
|Analyse du sommeil
|Oui
|Podomètre
|Oui
|Capteur de rythme cardiaque
|Oui
|Capteur ECG
|Oui
|Capteur SpO2
|Oui
|Smartphones compatibles
|iPhone (iOS), Android
|Capacité de stockage
|32Go
|Autonomie
|Jusqu'à 15 jours au repos / jusqu'à 26h d'entraînement
|Nombre maximum de profils
|100
|Réseaux cellulaires compatibles
|Réseau 5G
|Prise en charge des SMS / MMS
|Oui
|Prise en charge des appels
|Oui
|Épaisseur
|12.9mm
|Largeur
|47mm
|Longueur
|47mm
|Poids
|56g
