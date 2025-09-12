Après avoir testé la Suunto Run en début d'été, j'ai pu passer le mois d'août en compagnie de la Forerunner 570 en 47 mm pour me faire un avis sur ce modèle, mais également un avis sur Garmin puisque c'est la première fois que je porte une montre connectée de cette marque. J'avais à la fois très envie d'en tester une, 90% des amis avec qui je cours utilisant des montres Garmin, mais j'avais aussi un peu d'appréhension, car je m'étais fait à l'idée que les Garmin sont un peu des usines à gaz avec énormément d'options et donc une interface assez complexe, quand mon usage reste assez basique.

Autant le dire d'emblée, j'ai été convaincu par l'expérience Garmin, en particulier par la qualité de l'écran, mais aussi par les possibilités de personnalisations offertes. J'ai toujours l'occasion de me perdre dans les menus avec les cinq boutons à manipuler, mais je progresse et, un peu comme quand on s'habitue à l'OS d'un smartphone, je sens qu'il deviendra progressivement difficile et trop tard pour changer de crèmerie !