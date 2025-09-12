En 2025, Garmin renouvelle sa gamme de montres connectées pour le running avec les Forerunner 970 et 570 qui viennent remplacer les 965 et 265 sorties il y a 2 ans. La marque, qui domine allègrement le marché des montres connectées sportives, n'a aucun intérêt à bouleverser sa gamme et vient donc proposer une évolution tout en douceur, avec un modèle au positionnement prix réservé aux fidèles de la marque, qu'on oublie vite grâce à son sublime écran.
- Un écran lumineux très agréable
- Une personnalisation poussée
- Du coaching & des entraînements
- Le prix pas compétitif
- L'absence de cartographie
- L'application un peu datée
Après avoir testé la Suunto Run en début d'été, j'ai pu passer le mois d'août en compagnie de la Forerunner 570 en 47 mm pour me faire un avis sur ce modèle, mais également un avis sur Garmin puisque c'est la première fois que je porte une montre connectée de cette marque. J'avais à la fois très envie d'en tester une, 90% des amis avec qui je cours utilisant des montres Garmin, mais j'avais aussi un peu d'appréhension, car je m'étais fait à l'idée que les Garmin sont un peu des usines à gaz avec énormément d'options et donc une interface assez complexe, quand mon usage reste assez basique.
Autant le dire d'emblée, j'ai été convaincu par l'expérience Garmin, en particulier par la qualité de l'écran, mais aussi par les possibilités de personnalisations offertes. J'ai toujours l'occasion de me perdre dans les menus avec les cinq boutons à manipuler, mais je progresse et, un peu comme quand on s'habitue à l'OS d'un smartphone, je sens qu'il deviendra progressivement difficile et trop tard pour changer de crèmerie !
La Forerunner 570 est proposée en deux tailles de boîtier : 42 mm et 47 mm. Elle est disponible dans cinq coloris, en fonction des tailles : noire (42/47), bleu ciel (42), orange (42), turquoise (47) et indigo (47). Elle est équipée d'un bracelet en silicone de taille standard (22 mm).
Le boîtier composite est coiffée d'une lunette en aluminium qui ajoute une touche premium du meilleur effet. Le verre Gorilla Glass est légèrement arrondi aux extrémités, avec un rendu et un toucher très agréable.
On laissera à chacun le soin de décider quelle version est la plus réussie, pour ma part, je trouve la version noire un peu triste par rapport à la version turquoise avec la lunette jaune. Enfin, elle est affichée au prix de 549,99€ sur le site Garmin. C'est là son principal défaut, mais on y reviendra.
Les différences matérielles par rapport au modèle précédent, la Forerunner 265 (que l'on trouve autour de 360€ lors de la rédaction de ce test) :
- L'écran est un millimètre plus grand, de 46 à 47 mm
- Le poids augmente de 3g, de 47 à 50g
- L'arrivée de la lunette aluminium
- L'arrivée d'un micro et d'un haut-parleur
- L'arrivée du capteur Elevate 5e Gen (déjà disponible sur haut de gamme)
- La baisse d'autonomie (grâce ou à cause de son écran plus lumineux)
Prix & positionnement marché
Au sein de la gamme Forerunner, le positionnement de la 570 interroge,
- Entre une 165 avec écran AMOLED ; sans cartographie et sans GPS double fréquence, parfaitement adaptée aux runners débutants
- Et une Forerunner 970 (ex 965) modèle phare de la gamme, qui équipe les runners confirmés avec des besoins plus spécifiques, notamment la cartographie.
Par rapport à la 165, les principales différences sont l'absence de GNSS double fréquence et des options de coaching et d'entraînements de la 570 qui sont censés vous aider à progresser et vous préparer à passer à la gamme supérieure. Par rapport à la 970, on notera en revanche le passage à des matériaux plus nobles avec sa lunette en titane et son verre Saphir, et l'ajout d'une lampe torche LED.
Au niveau du marché, sur le segment du milieu de gamme, les concurrents directs Suunto, Polar et Coros sont particulièrement agressifs et proposent des modèles vraiment très convaincants, spécialement en termes de rapport qualité / prix. La Suunto Race 2 sortie récemment propose même un verre en Saphir là où l'ensemble des modèles proposent un verre Gorilla Glass. Voici un tableau qui récapitule quelques points de comparaison.
|Poids
|Taille écran
|Résolution écran
|GPS
|Cartographie
|Profils
|Autonomie GPS (max)
|Garmin Forerunner 570 47mm
|50g
|AMOLED 1,4"
|454x454px
|GNSS double fréquence
|Non
|84
|Jusqu'à 18h
|Suunto Race 2
|76g
|AMOLED 1,5"
|466x466px
|GNSS double fréquence
|Oui
|115
|Jusqu'à 200h (mode éco)
|Suunto Race
|83g
|AMOLED 1,43"
|466x466px
|GNSS double fréquence
|Oui
|115
|Jusqu'à 200h (mode éco)
|Suunto Race S
|53g
|AMOLED 1,32"
|466x466px
|GNSS double fréquence
|Oui
|95
|Jusqu'à 120h (mode éco)
|Coros Pace Pro
|49g
|AMOLED 1,3"
|416x416px
|GNSS double fréquence
|Oui
|24
|Jusqu'à 38h
|Polar Vantage M3
|53g
|AMOLED 1,28"
|416x416px
|GNSS double fréquence
|Oui
|150
|Jusqu'à 70h
|Polar Grit X2
|62g
|AMOLED 1,39"
|416x416px
|GNSS double fréquence
|Oui
|170
|Jusqu'à 90h
Design & écran
Le design de la 570 correspond bien à son positionnement dans la gamme Forerunner : la lunette en aluminium apporte une touche plus premium que les gammes 165 et feu 265, mais reste un peu en retrait de la 970 niveau qualité des matériaux puisque le verre de la 970 est en saphir, et son boitier en titane. Néanmoins, à l'usage, le choix des matériaux sur la 570 permet de conserver un poids très correct de 50g, bracelet inclus.
On retrouve l'inscription Forerunner incrustée sur le côté droit, plus discrète que sur la 970, avec les cinq boutons de contrôle Garmin situés de part et d'autre du boîtier. Pas de lampe torche à LED sur ce boîtier, il faudra opter pour la 970 pour vous offrir cette option.
La montre est agréable à porter. Après un mois avec la Suunto Run, je l'ai au départ trouvé imposante, mais je m'y suis rapidement habitué. Le bracelet Silicone est également confortable et pratique, avec son passant cranté et le système Quick Release pour retirer le bracelet quand vous souhaitez nettoyer le boîtier correctement.
L'écran de la Forerunner 570 est particulièrement réussi ! Un écran AMOLED de 1,4" et 454 x 454 px, avec un verre Gorilla Glass, et un je ne sais quoi qui rend le tout super confortable avec une luminosité redoutable en toutes conditions. Ça peut paraître anecdotique, mais la quantité de paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil vous permet de vraiment façonner l'écran en fonction de vos goûts et besoins, niveau métriques suivis. On a passé une semaine avec mon fils à jouer au concours du plus bel écran d'accueil !
Interface & Application
Pour une première utilisation d'une montre Garmin, j'ai trouvé l'interface plus difficile à appréhender que sur la Suunto Run précédemment testée, probablement du fait de la richesse des options proposées. Après un mois d'utilisation, et après avoir bien intégré les grands principes de l'interface, je m'y suis fait, mais j'ai toujours tendance à penser que cinq boutons, c'est un peu trop, Suunto fait la même chose avec trois boutons et une molette, une recette qui me convient davantage.
Un peu comme chez Suunto d'ailleurs, on retrouve 4 grands menus de navigation :
Les applications : accessibles depuis l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton Start, elle donne accès à toutes les fonctionnalités de la montre : les activités ; la boussole, l'altimètre, le baromètre, le relevé de santé, l'assistant vocal de votre téléphone et la commande vocale (avec l'arrivée du micro et du haut-parleur), le calendrier, les conseils (mode d'emploi succinct), fréquence cardiaque, entraînements (des plans d'entraînement à configurer depuis l'application Garmin Connect, Garmin Share (pour partager des entraînements par ex avec d'autres appareils Garmin), l'historique de vos activités, l'horloge, les infos de lever et coucher du soleil, Garmin Messenger, Météo, Musique (hors ligne avec 8 Go de stockage), les notifications, l'oxymètre de pou, la phase lunaire, le portefeuille (Garmin Connect Mobile), le téléphone, les notes vocales & la calculatrice.
Les widgets : accessibles depuis l'écran d'accueil (en appuyant sur les boutons UP / DOWN) et entièrement paramétrable, il propose un accès rapide et illustré vers l'ensemble des informations enregistrées par votre montre via les applications.
Les paramètres : accessibles depuis l'écran d'accueil en maintenant appuyé le bouton UP, vous pouvez configurer tous les paramètres de votre montre, que ce soit en usage normal ou pendant une activité. Vous pouvez dissocier le comportement de la montre hors entraînement et pendant. Depuis ce menu il est aussi possible de configurer les menus affichés durant vos entraînements, ce indépendamment pour chaque sport et avec un système de copie d'un profil à l'autre. C'est bien pratique.
Les activités / entraînements : on termine par le plus intéressant sur une montre de sport. Avec pas moins de 84 profils de sports différents, il faudra vraiment que vous ayez opté pour une activité de niche (le hobby horse) pour ne pas y trouver votre compte. Concernant les sports statiques, le profil course sur tapis est disponible, mais pas de profil corde à sauter ou nage à l'élastique. Ça pourrait manquer à certains, à titre de comparaison, j'ai vu un profil corde à sauter sur la Suunto Run.
Comme évoqué plus haut, depuis l'écran de paramétrage de la montre, vous pourrez configurer l'ensemble des écrans affichés lors de vos entraînements. C'est bien d'y passer un peu de temps, car ça peut être frustrant de se perdre dans les menus pendant que l'on court ou que l'on fait du vélo, et il y a quand même beaucoup de métriques disponibles, donc il faudra bien choisir ceux que vous souhaitez afficher en priorité, sur le premier écran, et ainsi de suite. Idem, prenez le temps de configurer la liste de vos activités favorites pour pouvoir y accéder en un clic depuis le bouton Start.
L'application Garmin n'a pas vraiment d'intérêt en soi. Elle permet quand même de configurer Garmin Pay, de s'inscrire à des défis (ou d'en créer de nouveaux) et de créer vos plans d'entraînements. C'est assez sympa car, Garmin vous permet de créer un programme en fonction d'une future course à laquelle vous vous êtes inscrit. Même les courses les plus confidentielles sont recensées et c'est donc potentiellement motivant de pouvoir rattacher un plan d'entraînement à votre objectif concret à venir.
Si vous utilisez Strava, pas grand intérêt à utiliser cette application, moins ergonomique, moins fun (sociale) et moins complète. D'ailleurs, pour avoir utilisé une Apple Watch pendant longtemps, je trouve la synchro moins pratique avec les montres qui ont leur app de sport propriétaire.
Je m'explique : avec l'Apple Watch, vous avez l'app Strava directement depuis votre smartphone et la synchronisation vers votre compte est quasi instantanée. Sur Strava, ou Suunto et probablement Polar & Co, les données transitent vers l'application mobile de la marque avant de se synchroniser avec Strava. La mise à jour n'est pas immédiate et il faudra bien veiller à autoriser l'actualisation en arrière-plan de l'application ou à conserver le Bluetooth actif.
Autonomie et prise en main
Voici la grille des différents niveaux d'autonomie communiquée par Garmin pour la 570 dans ses deux tailles de boîtier. Un peu comme le WLTP pour les voitures électriques, ces données sont un peu au-dessus de la réalité. Néanmoins, on est bien autour des 10 heures d'autonomie en mode entraînement, sans trop faire de concession sur les options activées. Fun Fact : la luminosité de l'écran est telle qu'à 100% l'affichage en devient presque trop agressif. Vous ne souhaiterez donc probablement pas la configurer au maximum, vous préservant d'une consommation abusive de la batterie. Enfin, concernant le temps de recharge, cela vous demandera environ 1h30.
Pour une première expérience chez Garmin, j'ai la sensation que la Forerunner 570 a eu exactement l'effet pour laquelle elle est destinée : elle m'a permis de rentrer dans l'univers de la marque avec un excellent niveau de finition matériel et un large éventail de possibilités à explorer côté logiciel. La question que je me pose désormais, après avoir découvert successivement l'expérience des montres Suunto et Garmin, c'est finalement celle de l'interface et de son utilisation. Les Suunto Race & Race 2 semblent être, une bonne alternative, pour un prix légèrement en dessous de celui de la Garmin Forerunner 570.
La Garmin Forerunner 570 est une montre connectée positionnée pour les sportifs intermédiaires, qui ont déjà besoin d'un bon niveau de suivi & d'analyse de données. Entre la Garmin 165 avec un GPS mono fréquence et la Garmin 970 avec cartographie, ce modèle vous ouvre les portes des montres connectées sportives premium, dans un budget proche des 500 euros.
C'est là qu'est le problème : chez ses concurrents proches, les prestations proposées à ce prix-là inclus déjà ces options avec des matériaux premium comme les verres Saphir chez Suunto. Si vous êtes déjà coutumier des Garmin, ce modèle aura tout pour vous combler. Sinon, il n'est peut-être pas idiot de jeter un œil à la concurrence avant de faire votre choix.
- Un écran lumineux très agréable
- Une personnalisation poussée
- Du coaching & des entraînements
- Le prix pas compétitif
- L'absence de cartographie
- L'application un peu datée
Fiche technique Garmin Forerunner 570 - 47mm
|Forme du cadran
|Rond
|Taille de l'écran
|47mm
|Type d'écran
|AMOLED
|Résolution
|454x454 px
|Autonomie
|jusqu'à 11 jours au repos / jusqu'à 16h d'entraînement
|Épaisseur
|12.9mm
|Largeur
|47mm
|Longeur
|47mm
|Poids
|50g
|Forme du cadran
|Rond
|Taille de l'écran
|47mm
|Type d'écran
|AMOLED
|Résolution
|454x454 px
|Écran tactile
|Oui
|Écran couleur
|Oui
|Accéléromètre et boussole électronique
|Oui
|Capteur de lumière ambiante
|Oui
|Analyse du sommeil
|Oui
|Podomètre
|Oui
|Capteur de rythme cardiaque
|Oui
|Capteur ECG
|Oui
|Capteur SpO2
|Oui
|Smartphones compatibles
|Android
|Capacité de stockage
|8Go
|Autonomie
|jusqu'à 11 jours au repos / jusqu'à 16h d'entraînement
|Prise en charge des SMS / MMS
|Oui
|Prise en charge des appels
|Oui
|Épaisseur
|12.9mm
|Largeur
|47mm
|Longeur
|47mm
|Poids
|50g