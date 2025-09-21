Le géant chinois propose une toute nouvelle version de sa montre connectée. Quelles sont les nouveautés de cette édition 2025, et cette tocante plus abordable est-elle suffisamment équipée pour vous assister au quotidien ?
- Excellente autonomie
- Une montre légère
- Façade personnalisable
- Suivi santé et sport précis
- Interface parfois confuse
- Aucune application tierce
- Seulement 2 Go de stockage
- Luminosité trop basse en mode veille
L'année dernière, Xiaomi présentait sa Xiaomi Watch S3, une montre connectée à moins de 150 euros certes, mais qui ne nous avait pas pleinement convaincus. Si son design original et la qualité de ses capteurs avaient retenu notre attention, nous avions noté quelques lacunes concernant le logiciel ou l'écran pour une note finale de 6/10.
La Xiaomi Watch S4, sortie au printemps 2025, ne prétend pas réinventer la roue. Plutôt qu'une toute nouvelle montre, la marque propose davantage une mise à jour, identique en apparence à la Watch S3, mais à la fiche technique améliorée pour corriger ces défauts. Suffisant pour convaincre face aux cadors du genre ?
Test réalisé sur un exemplaire prêté par la marque.
Design et fabrication : la couronne amovible est toujours là, son épaisseur aussi
La Xiaomi Watch S4 n'est pas la montre connectée la plus élégante du moment. Avec une épaisseur de 12 mm, l'objet se remarque au premier coup d'œil une fois porté sur le poignet. Les amateurs de montres massives apprécieront, les autres, comme moi, trouveront ça bien trop imposant. Question de goût, mais dans le même genre, je préfère la Samsung Galaxy Watch Ultra.
Xiaomi conserve les couronnes amovibles. Ces dernières, vendues en option avec un bracelet supplémentaire, permettent d'offrir un nouveau look à la montre connectée, mais aussi d'accéder à des cadrans exclusifs. La version que m'a envoyé la marque dispose d'une lunette multicolore, mais j'ai également reçu un bracelet imitation cuir avec une lunette marron, plus sobre au quotidien et dans les diners mondains. Le système d'attache des bracelets est solide, mais pas très intuitif, il faut viser pour placer le petit bout de métal dans l'accroche sur le boitier. C'est fastidieux et on peut réellement devenir grossier après dix essais infructueux (c'est du vécu).
C'est aussi le cas des lunettes, dont la mise en place n'est pas des plus simples. J'ai bien du mal à remettre l'une des deux en ma possession, l'attache semble lâche et encore aujourd'hui, je crains qu'elle ne tombe au moindre mouvement. Peut-être est-ce un défaut sur cet accessoire en particulier, puisque l'autre lunette est parfaitement attachée. Chaque lunette est accompagnée de son cadran dédié, installé automatiquement une fois l'accessoire fixé. Une idée très ingénieuse qui permet de varier les plaisirs et d'adapter la montre à une tenue plus habillée.
L'écran conserve son diamètre de 1,43 pouce, et propose toujours un format rond pour imiter les montres traditionnelles. Le cadre du boitier est réalisé en alliage d'aluminium, un matériau assez léger et suffisamment résistant pour supporter les chocs qui rythmeront la vie de l'appareil. Avec 44 grammes sur la balance, la Xiaomi Watch S4 est aussi légère que large.
Deux boutons complètent l'appareil, le premier en haut permet de naviguer dans les widgets, le bouton du bas est quant à lui utilisé pour afficher le centre de contrôle et les réglages rapides.
Écran : une dalle AMOLED de haute qualité, à un détail près
La Xiaomi Watch S4 est donc équipée d'une dalle AMOLED de 1,43 pouce, avec une définition de 466 x 466 pixels, soit une densité de pixels de 326 ppp. La lisibilité de l'écran ne m'a jamais posé de problème, en intérieur comme en extérieur. La dalle offre un pic de luminosité de 2200 nits, une valeur plutôt élevée pour un produit que l'on classerait d'entrée de gamme. La luminosité moyenne se situe autour de 1 500 nits.
Au toucher, la dalle de la montre connectée est réactive, aucune latence à signaler pour passer d'un menu à l'autre. L'écran de la Xiaomi Watch S4 bénéficie en outre d'un mode always-on pour conserver l'affichage, même le bras baissé. Le passage de ce mode veille au mode normal est instantané lorsque l'on lève le poignet, rien à redire. Bref, l'écran de cette tocante couche toutes les bonnes cases et m'a vraiment séduit.
A titre personnel, je trouve tout de même la luminosité un peu trop basse en mode veille, et ce, même dans une pièce bien éclairée. Il est difficile de lire les complications autour de l'heure si l'on opte pour un cadran un peu chargé, et par réflexe, je lève le bras pour rallumer la montre et obtenir un meilleur confort de lecture.
Interface et ergonomie : une expérience plaisante, mais limitée
Point de Wear OS dans cette Xiaomi Watch S4, mais le système propriétaire de la marque, à savoir HyperOS 2. Si vous avez déjà une Apple Watch au poignet, vous ne devriez pas être surpris puisque Xiaomi en a repris les bonnes idées d'interface. Le menu d'accueil est composé d'un nuage d'icones, ou peut être transformé une liste pour une meilleure visibilité. Il est accessible d'une pression sur la couronne. La deuxième touche latérale affiche un centre de contrôles pour un accès rapide aux paramètres de la tocante.
Xiaomi a également adapté le menu des widgets, en swipant de bas en haut sur l'écran, et le même geste dans le sens inverse déploie le panneau de notifications. Du classique, oui, sans grande inspiration, mais pour l'utilisateur Apple que je suis, cette reprise dans les grandes largeurs m'a permis de me familiariser aux commandes en quelques minutes seulement.
Concernant les textes, outre quelques traductions un peu farfelues, c'est davantage l'adaptation au format rond qui m'a posé problème. Plus les phrases sont longues, plus il faut attendre qu'elles ne défilent sur l'écran pour savoir sur quelle option on va cliquer. Le tout manque d'un vrai travail d'adaptation et de finitions pour rendre l'expérience optimale.
Xiaomi propose également des gestes pour contrôler certaines fonctions de la montre sans toucher l'écran. Baisser le poignet permet par exemple de rejeter un appel ou une notification. On peut aussi configurer le claquement de doigts pour ouvrir une app ou prendre une photo rapidement depuis son smartphone relié. Bon, ces fonctions sont somme toutes assez gadgets, mais je dois dire qu'elles fonctionnent correctement.
La montre connectée est compatible iOS et Android, un excellent point pour qui n'a pas envie de s'enfermer dans un écosystème, mais ne propose pas de store d'applications. Les logiciels (plutôt nombreux et couvrant tous les usages attendus sur une montre connectée) préinstallés seront les seuls utilisables sur la Xiaomi Watch S4.
Application moble : un tableau de bord, rien de plus
La Xiaomi Watch S4 se connecte en Bluetooth à votre smartphone iOS ou Android à travers l'application Mi Fitness. Celle-ci n'offre pas de fonctionnalités propres, mais se contente, et c'est l'essentiel, de recueillir et de concentrer les différentes données santé et sport recueillies par les capteurs.
L'app mobile n'en fait pas trop et donne accès aux données sport et santé. Impeccable ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
L'interface est très simple, avec une page unique présentant les cercles d'activité (qui représentent le nombre de calories brulées, d'heures debout et les minutes d'exercice), et toutes les infos fitness affichées sous formes de cases. Un coup d'oeil suffit à obtenir une vue complète de sa santé. En cliquant sur chaque rubrique, on obtient des informations plus détaillées et un historique.
En bas de l'écran, on retrouve un deuxième onglet Entrainement, consacré au suivi des exercices, et un autre onglet Montre qui permet de choisir son cadran et de régler quelques paramètres sans avoir à utiliser le petit écran de la montre connectée.
Suivi sportif et quelques réglages, suffisant pour 99% des situations ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
L'application compagnon porte bien son nom, n'est pas vraiment indispensable au quotidien, mais se révèle très agréable à utiliser et simple à comprendre dès les premières minutes. Samsung devrait en prendre de la graine, tant ses applications pour montres connectées sont inutilement confuses depuis des années.
Santé et sport : Xiaomi mise sur l'essentiel pour un suivi grand public
La Xiaomi Watch S4 dispose de plusieurs capteurs, dont un cardiofréquencemètre, un gyroscope, un accéléromètre, une boussole ou encore un capteur d'oxygène dans le sang. La montre connectée n'est clairement pas la plus complète du moment, mais il ne faut pas oublier qu'elle s'adresse avant tout au grand public.
La smartwatch propose une mesure à intervalles réguliers de la fréquence cardiaque, et en continu lors d'un exercice. Xiaomi propose en outre une application Bilan de santé, une sorte de hub qui va compiler toutes les données santé (rythme cardiaque, analyse de la Sp02, sommeil et niveau de stress) après une rapide analyse de 20 secondes. Une bonne idée pour avoir une vue rapide sur sa condition physique d'un coup d'œil.
Concernant le sport, la Xiaomi Watch propose une centaine d'activités suivies, avec notamment la course à pied, la marche, la randonnée, le vélo ou encore la natation et de nombreux exercices de musculation. La montre embarque une puce GPS standard pour le suivi des exercices. Il ne faut pas compter sur un positionnement des plus précis, et les montres bi-bandes font bien mieux sur ce sujet. Les mordus de randonnée devront peut-être passer leur chemin et se tourner vers d'autres modèles plus spécialisés comme Suunto ou Garmin.
La montre connectée prend un temps infini pour se connecter au réseau satellite. Lors d'un exercice, il a fallu pas moins de deux minutes, pour la Xiaomi Watch S4 accroche le signal, et j'étais pourtant en extérieur dans une zone plutôt dégagée. Cela fausse un peu le tracé affiché sur l'application mobile, et c'est assez frustrant à la longue. À titre de comparaison, la dernière Galaxy Watch 8 de Samsung n'exige qu'une trentaine de secondes pour être connectée et parée à nous suivre dans une course ou lors d'une marche.
Autonomie : deux semaines d'utilisation sans toucher à un chargeur
Peu de notifications, pas de fonctions connectées, pas de paiement mobile...oui, mais une autonomie d'une grosse semaine (9 jours précisément), sans vraiment chercher à réduire la consommation en désactivant quelques réglages, et en utilisant quotidiemment la montre pour faire du sport. C'est un peu moins que ce qu'annonce la marque (15 jours), mais la Xiaomi Watch S4 se situe dans le haut du panier.
L'autonomie de la Xiaomi Watch S4 n'est pas au niveau de certains modèles de Huawei par exemple, qui peuvent dépasser aujourd'hui les deux semaines d'utilisation, mais je n'ai jamais vraiment eu peur de partir faire une petite course et de manquer de batterie, ou en week-end en oubliant le chargeur de l'appareil. Un vrai confort dans l'utilisation pour qui veut une montre, limitée certes, mais endurante.
La charge, réalisée avec le galet fourni par Xiaomi dans la boite, n'est clairement pas des plus rapides. Il faut deux bonnes heures pour passer de 0 à 100 %. Si la montre n'avait qu'une journée d'autonomie, mais avec une grosse semaine d'utilisation entre deux charges, ce n'est pas très dérangeant.
La Xiaomi Watch S4 est une belle évolution du précédent modèle propulsé par le géant chinois, et reste fidèle à son mantra, à savoir proposer une montre plutôt complète pour le suivi sportif et santé, à un prix très accessible pour le grand public.
Cette nouvelle montre n'est évidemment pas la plus complète du moment. Elle ne propose pas d'applications tierces, sa connectivité est réduite à sa plus simple expression, son GPS est faiblard et imprécis, et fait quelques concessions ici et là pour réduire la facture.
Cela étant posé, il faut reconnaitre que la Xiaomi Watch S4 est une belle proposition pour Madame et Monsieur Tout-le-Monde, des utilisateurs qui veulent d'abord un suivi complet de leur forme et de leurs exercices, une autonomie qui dépasse la semaine, et le tout dans un boitier qui ressemble à une montre et pas à un gadget technologique futuriste. Pour ceux-là, et à moins de 200 euros, le contrat est pleinement rempli.
- Excellente autonomie
- Une montre légère
- Façade personnalisable
- Suivi santé et sport précis
- Interface parfois confuse
- Aucune application tierce
- Seulement 2 Go de stockage
- Luminosité trop basse en mode veille
Fiche technique Xiaomi Watch S4
|Forme du cadran
|Rond
|Taille de l'écran
|1.43 pouces
|Type d'écran
|AMOLED
|Résolution
|466 x 466 pixels
|Capacité de la batterie
|486 mAh
|Autonomie
|15 jours
|Épaisseur
|12mm
|Largeur
|47.3mm
|Longeur
|47.3m
|Poids
|44.5g
|Forme du cadran
|Rond
|Taille de l'écran
|1.43 pouces
|Type d'écran
|AMOLED
|Résolution
|466 x 466 pixels
|Écran tactile
|Oui
|Écran couleur
|Oui
|Accéléromètre et boussole électronique
|Oui
|Capteur de lumière ambiante
|Oui
|Analyse du sommeil
|Oui
|Podomètre
|Oui
|Capteur de rythme cardiaque
|Oui
|Capteur ECG
|Non
|Capteur SpO2
|Oui
|Système d'exploitation
|HyperOS 2
|Smartphones compatibles
|iPhone (iOS), Android
|Capacité de stockage
|2Go
|Capacité de la batterie
|486 mAh
|Autonomie
|15 jours
|Prise en charge des SMS / MMS
|Non
|Prise en charge des appels
|Oui
|Bluetooth
|5.3
|NFC
|Oui
|GPS
|Oui
|Épaisseur
|12mm
|Largeur
|47.3mm
|Longeur
|47.3m
|Poids
|44.5g