L'année dernière, Xiaomi présentait sa Xiaomi Watch S3, une montre connectée à moins de 150 euros certes, mais qui ne nous avait pas pleinement convaincus. Si son design original et la qualité de ses capteurs avaient retenu notre attention, nous avions noté quelques lacunes concernant le logiciel ou l'écran pour une note finale de 6/10.

La Xiaomi Watch S4, sortie au printemps 2025, ne prétend pas réinventer la roue. Plutôt qu'une toute nouvelle montre, la marque propose davantage une mise à jour, identique en apparence à la Watch S3, mais à la fiche technique améliorée pour corriger ces défauts. Suffisant pour convaincre face aux cadors du genre ?