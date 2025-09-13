En parallèle, les coins arrondis se généralisent, et honnêtement, cela en devient presque grotesque et plus vraiment subtile. Mais bon… les goûts et les couleurs….

Cette nouvelle interface est particulièrement visible sur l'écran verrouillé. Ainsi, l'affichage de l'heure s'adapte dynamiquement à la composition du fond d'écran, modifiant sa taille et sa position pour une meilleure intégration visuelle. On retrouve un comportement similaire avec les widgets qui ajustent leur opacité selon le contenu sous-jacent.