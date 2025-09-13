La semaine prochaine, Apple donnera le coup d'envoi pour iOS 26 et amorce ainsi sa transition pour une refonte visuelle homogénéisée sur l'ensemble de ses systèmes. Mais à part cette nouvelle interface, quoi de neuf à se mettre sous la dent ?
Compatible avec l'iPhone 11 et les modèles ultérieurs, iOS 26 déploie trois axes majeurs : un design "Liquid Glass" qui unifie l'écosystème Apple, une intégration un peu plus poussée de l'IA via Apple Intelligence et ChatGPT (et non, sans nouvelle version de Siri) ainsi qu'un lot de mises à jour pour ses applications natives.
Liquid Glass : Aqua bon ?
Oubliez les correctifs ici et là, cette fois, avec iOS 26, Apple veut vous en mettre plein la vue avec son design Liquid Glass. Imaginez qu'Apple ait continué à travailler sur son interface Aqua introduite il y a 25 ans. L'eau se transforme en verre, mais avec toujours ces effets de transparence et cette fois, en tirant pleinement parti des composants matériels pour des rendus au pixel près.
iOS fait peau neuve
Le flat design est mort (enfin, pour l'instant). Avec iOS 26, les graphistes introduisent ainsi des éléments translucides qui simulent les propriétés du verre. Cette esthétique s'étend à l'ensemble des composants, qu'il s'agisse des notifications, du Centre de contrôle, des barres de navigation ou des icônes d'applications. Tous adoptent une transparence dynamique qui s'adapte au contenu affiché.
En parallèle, les coins arrondis se généralisent, et honnêtement, cela en devient presque grotesque et plus vraiment subtile. Mais bon… les goûts et les couleurs….
Cette nouvelle interface est particulièrement visible sur l'écran verrouillé. Ainsi, l'affichage de l'heure s'adapte dynamiquement à la composition du fond d'écran, modifiant sa taille et sa position pour une meilleure intégration visuelle. On retrouve un comportement similaire avec les widgets qui ajustent leur opacité selon le contenu sous-jacent.
Les nouvelles options de personnalisation
iOS 26 introduit en parallèle de nouvelles possibilités de personnalisation. Sans doute pour apporter une meilleure cohérence avec le design Liquid Glass, il est désormais possible d'appliquer des effets translucides personnalisés aux icônes d'applications. L'option permet de rendre les icônes semi-transparentes en mode clair ou foncé. Notons tout de même que cela complexifie d'emblée l'ergonomie de l'écran d'accueil et pose quelques problèmes de lisibilité sur certains fonds.
D'ailleurs, au sujet des fonds d'écran, la fonction "Spatial Photos" est un peu gadget, mais plutôt bien finie. Cette dernière transforme n'importe quelle photo 2D en une image avec un effet de profondeur, similaire à la technologie de visionOS. Le plus fun, c'est que cette technologie fonctionne rétroactivement sur les anciens clichés, en créant des rendus 3D plutôt convaincants qu'il sera ensuite possible de configurer sur l'écran de verrouillage ou d'accueil.
Une introduction un peu chaotique
Alors oui, quand Apple a introduit son Liquid Glass, tout le monde s'en est donné à cœur joie, moi le premier. Oui, d'emblée, on pense à Aero sur Vista. Et oui, on voit également qu'il y a eu des couacs dans les premières versions bêta du système. Apple a dû régler son curseur ; certains éléments trop transparents compromettaient la lisibilité, particulièrement sur les fonds clairs ou animés. Le Centre de contrôle souffrait d'un manque de contraste flagrant dans la bêta initiale, rendant parfois difficile l'identification des réglages. Apple a réagi dès la bêta 2, en augmentant l'opacité des éléments critiques et en renforçant les contrastes.
Toutefois, à l'usage Liquid, Glass donne quand même une certaine fluidité de l'OS, du moins sur un iPhone 15 Pro. Cet effet de verre dépoli apporte aussi de la profondeur, même si les plus pointilleux remarqueront quelques petits ratés dans les effets de distorsions, lesquels sont, par exemple, absents sur les lignes de quadrillage de l'app Photos. Dans certains cas, les animations accompagnent plutôt bien l'ergonomie d'une application, c'est notamment le cas, au niveau des actions de balayage sur Mail ou Messages qui apportent un certain dynamisme.
Mais si ce n'est vraiment pas à votre goût, alors rendez-vous dans les options d'accessibilité > Affichage et Taille de texte > « Réduire la transparence » et « Augmenter le contraste ».
ChatGPT à la rescousse d'Apple, en attendant Siri 2.0
Pour beaucoup, l'introduction de ce nouveau design vise à passer sous silence les efforts d'Apple en matière d'intelligence artificielle. Car, croyez-le ou non, à l'ère de ChatGPT, Perplexity, Gemini et cie, l'assistant Siri reste…. Siri. Si Apple prépare la nouvelle version de son chatbot, ce dernier n'est pas encore disponible.
En sous-marin, donc, Apple a peaufiné ses outils existants avec toujours une architecture locale sécurisée permettant aux développeurs d'intégrer ces fonctionnalités, ainsi que son infrastructure Cloud Compute.
Intégration ChatGPT-5 et workflows intelligents
Dans iOS 26, Apple essaie de mieux mettre en avant les fonctionnalités de Siri, par exemple, en tentant de proposer quelques requêtes contextuelles à l'application au premier plan. Seulement, comme à son habitude, Siri se contente le plus souvent de retourner une liste de liens trouvés sur Google.
iOS 26 intègre ChatGPT-5 d'OpenAI pour les tâches dépassant les capacités d'Apple Intelligence. Cette intégration fonctionne sans compte OpenAI obligatoire, mais si vous avez un compte premium, vous débloquerez des fonctionnalités supplémentaires. La sortie de ChatGPT-5 n'a pas été très fluide, mais le modèle apporte en théorie des capacités de raisonnement avancées, des outils de codage améliorés et une meilleure analyse vidéo comparé au modèle GPT-4o précédent.
Siri peut toujours router les conversations vers ChatGPT tout en conservant le contexte de la requête. L'assistant d'Apple indique toujours lorsque ChatGPT prend le relais avec en prime des mesures de confidentialité comme le camouflage des adresses IP et l'interdiction de stockage des requêtes par OpenAI.
Image Playground s'ouvre à Open AI
Le générateur de visuels Image Playground bénéficie de quelques améliorations. Apple promet des images plus détaillées avec des visages naturels, des expressions variées et des ombres plus réalistes. Un nouveau menu « Expressions » permet d'appliquer différents émojis aux créations, avec la possibilité d'ajouter des accessoires ou des costumes.
L'intégration de ChatGPT débloque de nouveaux styles artistiques : peinture à l'huile, aquarelle, vectoriel, anime et gravure s'ajoutent aux effets Animation, Illustration et Dessin existants. Les utilisateurs peuvent décrire leurs créations, laissant ChatGPT interpréter la demande. Image Playground gagne donc en flexibilité même si la génération de visuels sur les serveurs d'Open AI est bien plus longue et peut prendre deux à trois minutes. Notons aussi que les comptes gratuits sont limités en termes de jetons.
Intelligence visuelle et analyse contextuelle
L'intelligence visuelle s'étend aux captures d'écran. Sur ces visuels, les boutons « Demander » et « Rechercher » analysent le contenu via ChatGPT ou Google. L'outil extrait automatiquement dates, heures et lieux des affiches d'événements pour proposer des ajouts au calendrier. Cette fonction, accessible par appui long sur le bouton appareil photo des modèles compatibles, n'est pas sans rappeler « Circle to Search » de Google.
iOS 26 analyse correctement le contenu de la capture pour, dans notre exemple, nous suggérer de créer un événement dans le calendrier.
Quoi de neuf dans les app ?
iOS 26 repense la photo avec une mise à jour de ses apps
Chaque année, en présentant ses nouveaux iPhone, Apple insiste toujours sur les capacités du bloc photo. Côté logiciel, l'application Appareil Photo adopte alors un design minimaliste avec la promesse d'une meilleure ergonomie. Seuls le déclencheur, le bouton de basculement avant/arrière et les modes Photo/Vidéo restent visibles par défaut. Les options supplémentaires (Portrait, Ralenti, Panorama) se cachent dans un menu latéral à faire défiler, tandis que les réglages avancés apparaissent par balayage vertical de bas en haut.
L'idée est de répondre plus directement aux options sélectionnées par la majorité des utilisateurs tout en préservant l'accès aux fonctions avancées. Et à vrai dire, l'interface nous semble plutôt réussie. On accède aussi plus facilement aux options de format et de résolution sans devoir se rendre au sein des paramètres de l'application.
Avec iOS 18, l'app Photos en a dérouté plus d'un. Apple a voulu introduire une galerie personnalisable que chacun peut agencer à sa façon. Mais de toute évidence, cela a créé davantage de confusion. Avec iOS 26, l'app Photos reprend un affichage minimaliste avec deux onglets principaux : "Photothèque" et "Collections". Le premier est simple : il affiche toute votre pellicule. En faisant défiler les clichés, les options de filtre par mois ou année apparaitront automatiquement.
Le second, lui, regroupe ces clichés en différentes catégories, liste vos albums, vous présente des suggestions et vous laisse agencer le tout dans un flux personnalisé. L'onglet Recherche est aussi un peu plus accessible et se double toujours d'un index boosté à l'IA pour repérer les différents éléments des photos.
On attend toujours de nouveaux outils d'édition tirant pleinement parti de l'IA, comme un algorithme capable d'analyser finement la composition et la luminosité d'une scène pour mettre en avant des suggestions d'ajustements.
Messages, Facetime et Téléphone : communication intelligente
Messages introduit plusieurs améliorations qui ne sont pas sans rappeler les options de WhatsApp. On retrouve ainsi les fonds d'écran personnalisés permettent de distinguer visuellement les conversations et partagé entre participants. Notons aussi un module de sondage ainsi que des indicateurs de saisie lorsqu'un membre d'un groupe répond à un message.
De son côté, l'app Téléphone intègre le filtrage d'appels (Call Screening). Cette fonction intercepte les appelants inconnus, leur demande de s'identifier et transcrit leur réponse en temps réel. Tout aussi pratique, « Hold Assist » détecte les mises en attente prolongées et envoie une notification dès qu'un interlocuteur reprend la conversation. FaceTime, Messages et l'app Téléphone traduisent automatiquement les conversations dans les langues prises en charge : français, anglais, allemand, portugais et espagnol pour les appels, avec l'ajout de l'italien, chinois, japonais et coréen pour Messages.
Mais aussi….
La nouvelle app Jeux centralise l'écosystème gaming d'Apple. Elle rassemble tous les jeux liés au compte utilisateur, même ceux supprimés de l'appareil. On y retrouve son avancée et ses achievements. Apple en a profité pour y intégrer Arcade avec des recommandations personnalisées, et « Jouez Ensemble » pour défier ses contacts.
Aperçu arrive sur iPad mais aussi sur iPhone. Et à vrai, on ne comprend pas vraiment l'intérêt sur smartphone. Au sein de l'app Fichier, en glissant le doigt vers le bas, l'écran se scinde en deux, non pas pour prévisualiser un fichier dans la partie supérieur, mais pour proposer de créer un nouveau document (enfin, un croquis de tableau blanc) ou de scanner un document. Rajouter ces options au menu de l'app Fichiers aurait sans doute été bien plus simple.
Apple a également peaufiné son app Journal avec la possibilité de créer plusieurs carnets et la prise en charge du style sur iPad. Notons aussi de nouveaux outils de contrôle parental même si ces derniers n'apportent toujours pas de flexibilité sur les espaces familiaux de parents séparés. L'Alarme se dote pour sa part de rappel - snooze - personnalisable tandis que Notes peut générer des rendus 3D et Rappels s'appuie sur l'IA pour catégoriser automatiquement les éléments de vos listes.
Quels sont les iPhones compatibles ?
iOS 26 est proposé sous la forme d'une mise à jour pour les iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2ᵉ génération ou ultérieure).
Alors on en pense quoi ?
Alors que tous les constructeurs de smartphone redoublent d'efforts pour multiplier les fonctionnalités IA, chez Apple, on a retenu la leçon : mieux vaut ne rien annoncer en fanfare si le sujet n'est pas totalement maitrisé. Avec iOS 26, Apple change de discours et donne un coup fouet à son interface. Si les débuts ont été un peu chaotiques, Liquid Glass s'est peaufiné au travers des différentes versions bêta et ne nous a posé aucun problème de visibilité. À l'usage, pas de ralentissement, mais plutôt une impression de fluidité appréciable. Reste à savoir si ce design influencera les interfaces d'autres constructeurs de smartphones Android.
Apple continue de travailler d'arrache-pied sur son intelligence artificielle et reste attendue au tournant avec Siri. Côté IA, donc, rien de bien croustillant à se mettre sous la dent. Image Playground ? Mouai, on aurait préféré des outils de retouche avancés pour Photos, histoire de mieux rivaliser avec les options proposées par Google. Quoi qu'il en soit, les diverses mises à jour des applications sont plutôt bienvenues.