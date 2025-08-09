La principale source de colère réside dans une décision radicale d'OpenAI : la suppression pure et simple de tous les modèles précédents, y compris le très populaire GPT-4o. En imposant GPT-5 comme unique option sans préavis, l'entreprise a été perçue comme balayant d'un revers de main les habitudes et les flux de travail de ses clients payants, qui se sont sentis floués.

Pire encore, cette transition forcée s'accompagne d'une chute de qualité perçue par de nombreux utilisateurs. Qualifié de « zombie beige et corporatiste », GPT-5 est accusé de fournir des réponses plus courtes, moins pertinentes et de faire preuve de moins de logique. Cette régression fonctionnelle, qui s'apparente à une augmentation des hallucinations, a transformé une mise à jour attendue en un véritable déclassement pour beaucoup.