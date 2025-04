Dans cette nouvelle configuration, Altman a précisé que le modèle o3 comportera un « mode pro » permettant d'utiliser davantage de puissance de calcul pour traiter les questions les plus complexes. Ces améliorations « plairont certainement aux clients » selon le PDG. Concernant GPT-5, OpenAI prévoit une approche par niveaux d'accès. Les utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT bénéficieront d'un accès illimité au niveau d'intelligence standard. Les abonnés « Plus » pourront accéder à un paramétrage plus avancé, tandis que les abonnés « Pro » profiteront du niveau d'intelligence le plus élevé.