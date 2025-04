La course à l'intelligence artificielle se poursuit à un rythme effréné, avec des modèles toujours plus puissants mais aussi plus gourmands en ressources. OpenAI, qui avait récemment fait sensation avec son modèle o3 atteignant des performances comparables à l'intelligence humaine sur certains tests, fait face à un nouveau défi : le coût prohibitif de son fonctionnement. L'Arc Prize Foundation vient de réévaluer drastiquement à la hausse le prix d'utilisation de ce modèle d'exception, passant d'une estimation initiale de 3 000 dollars à 30 000 dollars par tâche !