C'est son Sam Altman en personne qui l'a annoncé sur son compte X.com. OpenAI travaille sur un nouveau modèle de langage openweight. Selon lui, cette idée était en discussion depuis longtemps, mais il avait d'autres chats à fouetter : « Nous y réfléchissons depuis longtemps, mais d'autres priorités ont pris le dessus. Maintenant, cela me semble important » a-t-il déclaré.

OpenAI invite déjà les développeurs à donner leur avis via un formulaire disponible sur son site web. Plusieurs rencontres sont prévues : d'abord à San Francisco dans les prochaines semaines, puis en Europe et en Asie-Pacifique. Ce nouveau modèle sera doté de capacités de raisonnement comparables à celles du modèle o3-mini d'OpenAI. L'entreprise qui vient d'ailleurs d'annoncer une levée de fonds record de 40 milliards de dollars, dont 30 milliards apportés par SoftBank. Car pour développer ce genre de projet, encore faut-il être rentable et « bankable », ce qui n'est pas encore le cas d'OpenAI.