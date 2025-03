CHP1

1 Milliard de téléchargements? Vraiment? Il faut pondérer ces chiffres à une réalité beaucoup plus dure.

A mon avis, Meta fait comme Microsoft et d’autres éditeurs : Ils doivent confondre les téléchargement pour évaluation (ou par erreur) avec utilisation continue par les usagers. Le plus souvent, on ne comptabilise jamais les désinstallations qui sont effectuées dans la foulée une fois que l’évaluation à été faite ce qui fausse grandement les chiffres.

Seul le taux d’adoption est important et là ça doit pas être (du tout) les mêmes chiffres (mais ils ne le diront pas)