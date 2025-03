GPT-4.5 fait baver d'envie de nombreux utilisateurs à travers le monde. Malheureusement, comme l'explique le patron d'OpenAI, Sam Altman, l'entreprise américaine ne peut se permettre de le mettre à disposition du plus grand nombre. Et pour cause !

« Il s'agit d'un modèle géant et coûteux. Nous voulions vraiment le lancer en même temps pour les niveaux Plus et Pro, mais nous avons connu une forte croissance et n'avons plus de GPU. Nous ajouterons des dizaines de milliers de GPU la semaine prochaine et le déploierons ensuite pour le niveau Plus » a-t-il indiqué dans un message sur X.