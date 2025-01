Même si depuis deux ans et l'explosion de la technologie de l'intelligence artificielle, de nombreux chatbots de qualité comme Gemini ou bien Claude ont vu le jour, c'est toujours ChatGPT qui est de très loin l'IA la plus populaire au monde. Un statut qu'elle doit non seulement à sa qualité de précurseur, mais aussi aux améliorations constantes qui lui sont apportées. Et une nouvelle mise à jour d'importance est dorénavant au programme.