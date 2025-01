Pour ceux qui souhaitent utiliser les IA d'OpenAI, il existe différents types de solution. L'accès gratuit, limité, puis ChatGPT Plus à 20 dollars par mois – qui offre notamment un accès illimité au puissant modèle GPT-4o mini, un accès assez large à GPT-4o ainsi qu'un accès beaucoup plus limité à o1-preview et o1-mini.

Et pour ceux qui souhaitent avoir un accès illimité aux meilleurs modèles d'OpenAI, ainsi qu'à son mode vocal, il y a ChatGPT Pro. À 200 dollars par mois, on aurait pu imaginer que cette formule serait une véritable poule aux œufs d'or pour OpenAI. Mais en fait, non. Car, selon Sam Altman, les abonnés à ChatGPT Pro utiliseraient le chatbot de manière beaucoup plus intensive que prévu !