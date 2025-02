IA & LLM : quel modèle de langage choisir ? On fait le point

Un modèle de langage est un système conçu pour comprendre et générer du texte en langage naturel. Ces modèles sont entraînés sur d'immenses quantités de données textuelles provenant de diverses sources, telles que des livres, des articles et des sites web, ce qui leur permet d'apprendre les structures et les subtilités du langage humain. Dans cette course, certains n'hésitent pas à alimenter les algorithmes avec du contenu piraté ou à siphonner des données personnelles sans consentement. On tombe alors dans les travers de l'IA…. pas très rassurant. Ces modèles de langage utilisent des techniques d'apprentissage supervisé et non supervisé pour reconnaître des motifs dans les données et anticiper la suite d'une phrase ou d'une conversation en fonction du contexte précédent.

Les modèles de langage les plus avancés, appelés grands modèles de langage (LLM), sont capables d'effectuer une large gamme de tâches de traitement du langage naturel. Ils peuvent non seulement comprendre et générer du texte, mais aussi traduire, résumer, répondre à des questions et même créer du contenu original. Ces modèles, comme GPT, Gemini ou LLaMa, utilisent des architectures complexes basées sur des réseaux de neurones et des transformateurs, ce qui leur permet d'analyser et de produire du texte de manière cohérente et contextuelle. Leur polyvalence et leur capacité à s'adapter à diverses applications en font des outils puissants dans de nombreux domaines, de la santé à la finance en passant par le divertissement.