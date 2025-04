2. Demandez-lui de refaire la photo envoyée selon le style des studios Ghibli

Les prompts c’est la vie ! Alors oui… et non, puisque ChatGPT s’améliore de plus en plus pour qu’on puisse s’adresser à lui de manière conversationnelle, naturelle et avoir de bons résultats.

Demandez-lui tout naturellement de refaire cette photo selon le style Ghibli.

Allez, on vous aide même pour le prompt : “Refais-moi cette photo dans le style des studios Ghibli”.