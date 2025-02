Bonne nouvelle pour les abonnés Bouygues Telecom : vous pouvez profiter gratuitement de Perplexity Pro pendant 12 mois ! Ce service d'intelligence artificielle vous aide à trouver des informations précises et vérifiées en quelques secondes.

Normalement payant, Perplexity Pro devient accessible sans frais grâce à une offre exclusive réservée aux clients Bouygues. On vous explique comment activer votre abonnement en quelques étapes simples. A la base, Perplexity est un moteur de recherche dopé à l'IA qui propose des réponses instantanées, synthétisées et sourcées. La version premium apporte des fonctions supplémentaires comme l'analyse de fichiers, la création d'images à l'aide DALL-E3 et Stable Diffusion XL, l'usage de modèles de langages IA avancés, jusqu'à 300 recherches "Pro" par jour…