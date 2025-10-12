Avec le Galaxy Z Fold 7, Samsung semble avoir enfin pris en compte les principales critiques formulées envers ses précédents modèles : profil trop épais, écran de couverture trop étroit et système photo trop moyen pour ce niveau de prix.
Cette septième génération est une réponse directe à la concurrence chinoise, particulièrement agressive sur le segment des smartphones pliants. Par exemple, des marques comme Honor, avec le Magic V3 puis avec le Magic V5, ont poussé Samsung à sortir de sa zone de confort pour le plus grand bonheur des consommateurs.
Proposé à partir de 2 099 euros en configuration 12 Go + 256 Go, le nouveau flagship pliant de Samsung mise sur une finesse inédite, des écrans agrandis et un système photo emprunté au Galaxy S25 Ultra. De quoi enfin séduire les utilisateurs qui hésitaient encore à franchir le pas ?
Design & ergonomie : on approche de la perfection !
Ceux qui prétendent que la taille ne compte pas n’ont jamais eu en main un Galaxy Z Fold. Le nouveau venu abandonne le profil massif de ses prédécesseurs et on ne va pas s’en plaindre. Le Z Fold 7 affiche désormais 8,9 mm d’épaisseur une fois plié, soit 26 % de moins que le Z Fold 6 (12,1 mm). Plus impressionnant encore, il ne pèse que 215 grammes, perdant 24 grammes par rapport à son prédécesseur et devenant même plus léger que le Galaxy S25 Ultra (218 g).
Cette métamorphose physique s’accompagne d’une transformation ergonomique bienvenue. L’écran de couverture passe enfin à 6,5 pouces avec un ratio 21:9 plus classique, abandonnant le format très étroit de ses prédécesseurs. On peut désormais utiliser le clavier virtuel sans frustration, navigation et saisie de texte devenant naturel.
Ouvert, l’écran interne de 8" (contre 7,6" sur le Z Fold 6) offre une surface d’affichage généreuse dans un châssis d’à peine 4,2 mm d’épaisseur. Cette finesse impressionnante s’obtient grâce à l’utilisation d’un alliage d’aluminium « Advanced Armor » et de l’amélioration de la charnière « Armor FlexHinge ».
Celle-ci a été conçue afin de résister à plus de 500 000 cycles d’ouverture/fermeture. Samsung a également intégré pour la première fois sur ses pliants le verre Corning Gorilla Glass Ceramic 2 sur l’écran externe, renforçant la protection.
Le Z Fold 7 bénéficie d’une certification IP48, le protégeant contre les particules de plus d’un millimètre et l’immersion jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes. Un progrès notable pour un smartphone pliant, même si on reste loin des IP68/IP69 que propose Honor sur son Magic V5.
Finitions irréprochables, charnière repensée et format plus large : le Z Fold 7 aurait-il tout bon ? Malheureusement, non… La course à la finesse fait tout de même deux victimes collatérales : l’abandon de la caméra interne sous les pixels de l’écran et le support du S-Pen. Samsung explique qu’il n’a pas pu faire autrement en l’état actuel de la technologie. C’est d’autant plus dommage que la prise en charge d’un stylet le distinguait de la concurrence.
Deux écrans d'excellente qualité
L’évolution la plus intéressante du Galaxy Z Fold 7 concerne ses écrans. Samsung a enfin donné à ses utilisateurs ce qu’ils réclamaient depuis des années : des dalles plus grandes et plus pratiques.
L’affichage externe adopte une diagonale de 6,5" (2520 x 1080 pixels) avec un ratio 21:9 qui le rapproche enfin d’un smartphone classique. Fini le sentiment d’avoir un téléphone trop étroit : navigation web, clavier virtuel et applications s’utilisent désormais naturellement. La dalle Dynamic LTPO AMOLED 2X développe une luminosité maximale de 2 600 nits en pic HDR, garantissant une excellente lisibilité en plein soleil.
L’écran interne atteint quant à lui la barre symbolique des 8" (2184 x 1968 pixels, ratio 10:9). Cette surface d’affichage généreuse transforme véritablement l’expérience utilisateur, que ce soit pour la productivité, le multimédia ou les jeux. La dalle Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X partage les mêmes caractéristiques techniques que l’écran externe : 120 Hz adaptatif, 2 600 nits de luminosité maximale, certifications HDR10+ et affichage d’un milliard de teintes.
La pliure, éternel talon d’Achille des smartphones pliants, devient presque imperceptible. Samsung a considérablement amélioré son procédé de fabrication et le nouveau verre de protection ultra-fin la rend quasiment imperceptible au toucher. En usage normal, face à l’écran, elle disparaît totalement.
Par défaut, les couleurs sont un poil boostées afin de rendre l’image plus agréable à l’œil. Un petit détour dans les réglages permet d’activer le mode « couleurs naturelles » afin de corriger cela.
À l’usage, les deux écrans du Z Fold 7 sont quasi parfaits. On reprochera seulement à l’écran interne l’utilisation d’un revêtement de protection retenant très vite la moindre salissure et générant des reflets parasites. L’arrivée d’une protection mate serait bienvenue pour les prochaines générations.
Performances & autonomie : du bon et du moyen
Performances : un sprinter plutôt qu'un marathonien
Le Galaxy Z Fold 7 embarque le Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Cette version spécifique du SoC vedette de Qualcomm bénéficie d’un léger surcadençage par rapport au modèle standard (4,47 GHz contre 4,32 GHz). Le GPU Adreno 830 est lui aussi boosté. Il est accompagné de 12 Go de RAM LPDDR5X (16 Go sur la version 1 To) et de 256 Go de Flash UFS 4.0 non extensible. L’appareil est aussi proposé en versions 512 Go et 1 To.
Au petit jeu des benchemarks, le Z Fold 7 affiche 2 056 082 points sur AnTuTu, 5 984 points sur 3DMark Wild Life Extreme et 6 812 points en multicœurs sur Geekbench (2 259 points en monocœur). Dans l’absolu, ces résultats sont très bons. Ils mettent toutefois en avant les conséquences de la course à la finesse du châssis sur les performances. Le Galaxy S25 Ultra, équipé du même SoC et nettement plus épais, atteignait lors de nos tests 2 453 200 points AnTuTu et 9 671 points Geekbench en multicœurs.
Le coupable est bien entendu la dissipation thermique peu performante. Difficile de lui en vouloir, vu le peu de place dont dispose la chauler à vapeur dans un châssis ultra-fin. Cette exiguïté entraîne un fort ralentissement de la cadence de fonctionnement du SoC (on parle de throttling) afin d’éviter que la surchauffe ne grille l’appareil. On note enfin qu’en utilisation intensive, l’appareil peut chauffer sans jamais être désagréable à tenir.
Concrètement, on pourra confier au Z Fold 7 tout type de tâches qu’il exécutera honorablement. Les jeux les plus exigeants fonctionneront sans que l’on fasse de concessions sur la qualité d’image ni sur sa fréquence d’affichage. L’appareil réagit bien aux sollicitations intenses (montage vidéo, édition de photos, réalité augmentée, etc) et c’est finalement le plus important.
Autonomie : dans la moyenne
Le Z Fold 7 embarque une batterie de 4400 mAh, de même capacité que celle du Z Fold 6 tout en étant plus fin. Celle-ci est de type Li-Ion technologie que maîtrise parfaitement Samsung mais qui dispose d’une densité énergétique moindre que le Silicium-Carbone (Si-Ca) utilisé par Honor, par exemple. On a du mal à lui en vouloir de ne pas encore franchir le pas vers le Si-Ca. On se souvient du résultat explosif (et désastreux) que fut le Galaxy Note 7 lorsque le coréen tenta de faire évoluer sa batterie interne.
En utilisation normale et sans déplier l’écran à tout bout de champ (moins d’une trentaine de fois par jour), le Z Fold 7 peut tenir 1,5 journée sans avoir besoin d’être rechargé. Si l’on est plus gourmand (lecture en mode tablette, jeux, visionnage vidéo, etc), on tiendra au maximum une journée avec une pleine charge. Attention, toutefois : ces chiffres peuvent varier — d’un utilisateur à l’autre, en fonction des applications utilisées. Ils ne sont donc pas gravés dans le marbre et dépendant de l’utilisation faite du smartphone !
Samsung persiste avec une charge filaire « rapide » de 25 Watts, en utilisant le bloc d’alimentation de la marque (non fourni). Il faut alors près de 35 minutes pour passer de 0 à 50 % ou patienter près de 100 minutes pour atteindre 100 %. Cette vélocité, qui n’a de rapide que le nom, est difficile à accepter en 2025 alors que la concurrence propose une charge filaire de 65 Watts sur ses pliants. Précisons pour clore ce chapitre que l’induction reste bridée à 15 Watts, valeur tout aussi anachronique que la précédente (50 Watts chez Honor avec le V5).
Z Fold 7 + OneUI 8.0 + Galaxy AI = un trio en or !
Le Galaxy Z Fold 7 bénéficie nativement du couple Android 16 + OneUI 8.0. Avant d’aller plus loin, précisons que le constructeur garantit la fourniture de 7 mises à jour majeures d’Android et de 7 ans de patches de sécurité. On ne va pas en faire des tonnes sur OneUI, dont nous avons déjà dit à maintes reprises tout le bien que nous en pensions. La surcoupe made in Samsung est à la fois complète, intuitive à utiliser et comble les (nombreuses) lacunes de l’interface officielle d’Android.
Galaxy AI est bien entendu de la partie. L’IA selon Samsung offre de nombreuses fonctions tant de le domaine de l’aide à l’utilisateur que de la génération de texte et d’images. L’assistant Bixby est toujours présent, mais se fait de plus en plus petit face au Gemini de Google.
Celui-ci sait désormais gérer les tâches complètes, nécessitant l’accès à plusieurs applications. Son utilisation s’avère plus intuitive et son appel peut s’effectuer depuis différentes parties de l’interface. En gros, dès qu’il est possible de sélectionner ou de saisir du texte, Gemini répond présent. On peut par exemple résumer des pages Web, les traduire ou les sauvegarder dans l’app Galaxy Notes.
La retouche générative de photographie et la génération d’images gagnent en précision et intelligence. Bon point aussi pour la « gomme audio » qui peut désormais retirer les sons gênants d’une piste audio afin de la rendre plus propre.
Now Brief, qui affiche sur la page d’accueil un résumé des informations utiles selon le contexte, gagne en pertinence. Lors d’un voyage en avion, par exemple, il peut afficher automatiquement la carte d’embarquement ainsi qu’un décompte indiquant le temps restant avant la fermeture des portes de l’appareil.
Les routines peuvent aussi être déclenchées automatiquement par Galaxy AI, l’IA « apprenant » au fil du temps le comportement de l’utilisateur. Ces quelques exemptent donnent un avant-goût de ce que peut faire Galaxy AI afin de vous accompagner tout au long de votre quotidien.
Aussi enthousiasmante soit-elle, Galaxy AI n’est pas encore parfaite. On peste contre la limitation des textes qu’elle peut traiter (de 4000 à 10 000 caractères selon les fonctions). Autre soucis, la détection de contenus sensible s’avère bien trop zélée, ce qui la pousse à refuser de traduire ou résumer des contenus soi-disant sensibles. Plusieurs de nos tests ainsi que des articles de politique ou d’économie n’ayant rien d’offensant n’ont pas été pris en compte.
Photographie : il n'a pas à rougir face aux meilleurs
Le Z Fold 7 dispose d’une caméra principale constituée de trois modules :
- Principal : capteur 200 Mpxl de 1/1,3" ; objectif 23 mm ouvrant à f/1,7 ; autofocus ; stabilisation optique
- Ultra grand-angle : capteur 12 Mpxl ; objectif 13 mm ouvrant à f/2,2 ; champ de vision de 120°, autofocus
- Téléobjectif : capteur 10 Mpxl ; objectif 72 mm ouvrant à f/2,4 ; Zoom optique 3x, stabilisation optique
Les caméras frontales adoptent chacune un capteur 10 Mpxl ainsi qu’un objectif ouvrant à f/2,2. Toutes deux sont désormais logées dans un poinçon. Samsung abandonne (pour l’instant ?) l’idée de dissimuler celle de la dalle pliante sous ses pixels, celle-ci produisant des images jugées de qualité trop moyenne et incompatible avec un châssis aussi fin.
Le module principal de la caméra dorsale reprend à l’identique les caractéristiques de celui équipant le S25 Ultra. Le téléobjectif est lui aussi très proche de celui de son grand frère en matière de spécifications techniques. L’ultra grand-angle ressemble comme un frère à celui équipant les Galaxy S25 et S25+.
En bonne ou moyenne luminosité, l’ultra grand-angle produit des images plus que correctes. Bien sûr, les bords de la scène accusent une certaine mollesse, mais rien de vraiment dramatique. Le centre dispose d’un piqué honorable, même si les détails les plus fins ne sont pas aussi nets qu’espérés. La faute en incombe au capteur, dont les 10 Mpxls montrent leurs limites.
Les choses changent dès que l’on passe sur le module principal, dont les 200 Mpxls, combinés à une bonne maîtrise algorithmique, produisent de belles images détaillées. Le téléobjectif ne démérite pas non plus en 2x, 3x et même jusqu’à 10x, valeur où il faudra zoomer à 100 % sur l’image afin de détecter un perte de détails.
On peut pousser jusqu’en zoom 30x, valeur maximale disponible, sans avoir les yeux qui saignent. Bien sûr, l’image semble un peu voilée lorsqu’on l’examine à 100 % sur un moniteur informatique, mais cela passe sans problème pour une exploitation sur les réseaux sociaux ou pour l’impression en format 10x15.
En faible luminosité ou en mode nuit, l’évolution qualitative suit un schéma semblable, la qualité d’image se dégradant toutefois un peu plus rapidement. Elle reste tout à fait exploitable jusqu’en zoom 3x, les dégâts commençant à être visibles au-delà et jusqu’à 10x, facteur maximal supporté par le mode nocturne.
Le mode portrait s’avère efficace la plupart du temps, l’IA produisant un flou artificiel convaincant. Elle se fait parfois avoir sur les scènes complexes, comme en témoigne notre test de la « Porte Lescot », qu’aucun smartphone n’a pour l’instant franchi victorieusement. Pas de problème non plus en macrophotographie, l’autofocus effectuant un boulot assez précis pour produire des résultats convaincants.
Petit à petit, Samsung améliore la qualité photographique de ses smartphones pliants jusqu’à en faire des produits convaincants. Le Z Fold 7 n’est pas encore au niveau du S25 Ultra, mais il s’en rapproche petit à petit. Et on ne peut qu’apprécier cela !
Samsung Galaxy Z Fold 7 : l’avis de Clubic
Mine de rien, le Galaxy Z Fold 7 marque une évolution notable dans la gamme des smartphones pliants de Samsung. On applaudit à deux mains l’élargissement de l’appareil afin de le rapprocher du ratio d’un appareil conventionnel. Les écrans sont toujours aussi beaux et nous sommes en quasi extase devant le design et l’ergonomie. Ainsi, les coins faiblement arrondis et le minimalisme du design sont plus que séduisants à notre avis. Sa finesse est un atout considérable pour qui ne souhaite pas s’encombrer d’un smartphone pliant lourd est épais. Une fois replié, il est à peine plus épais qu’un Galaxy S25 Ultra (8,9 mm contre 8,2 mm) et se paye le luxe d’être moins lourd (215 grammes contre 218 grammes pour le S25 Ultra).
Oui, mais… Cette course à la finesse fait deux victimes collatérales : la caméra logée sous les pixels de l’écran principal disparaît au profit d’un modèle traditionnel, logé dans un poinçon. Certes, la qualité photographique y gagne, mais nous apprécions de pouvoir jouer ou regarder une vidéo sans pixels inutiles. La seconde victime est à notre avis bien plus embêtante, puisqu’il s’agit de l’arrêt de la prise en charge du stylet S-Pen. Fini donc la prise de note, les croquis et la retouche d’images comme on le faisait sur les modèles précédents. C’est d’autant plus dommage que peu de smartphones ont encore cette possibilité.
Heureusement qu’il reste OneUI 8, une puissance de calcul convaincante ainsi qu’une autonomie correcte (à défaut d’être exceptionnelle). Sans oublier, bien sûr, Galaxy AI qui continue sa montée en puissance accompagnée par Google.
Le Z Fold 7 est disponible en trois versions : 12+256 Go, 12+512 Go et 16+1 To aux prix respectifs de 2099 €, 2219 € et 2519 €. C’est la première fois qu’un Fold ne dispose d’aucun modèle à moins de 2000 €. Cela commence à faire très cher, surtout avec la perte du support du stylet…
- Design
- Ecrans (qualité d'image + ratio)
- OneUI 8.0 + Galaxy AI
- Performances globales
- Qualité photo en bonne et faible luminosité
- Plus de support du stylet
- Plus de caméra sous écran (elle est dans une perforation)
- Charge "rapide" pas rapide du tout
- Chargeur non fourni
- Prix himalayesque
Fiche technique Samsung Galaxy Z Fold 7
|Mémoire interne
|256 Go, 512 Go, 1 To
|Mémoire vive (RAM)
|16 Go, 12 Go
|Capacité de la batterie
|4400 mAh
|Charge rapide
|Oui
|Définition du / des capteur(s) arrière
|200 Mpxl ; 12 Mpxl ; 50 Mpxl ; 10 Mpxl
|Système d'exploitation
|Android
|Version du système d'exploitation
|Android 16
|Surcouche Android
|OneUI 8.0
|Assistant vocal
|Google Assistant
|Taille de l'écran
|8 pouces
|Type d'écran
|LTPO AMOLED 2X
|Définition de l'écran
|2184 x 1968 pixels
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Écran HDR
|Oui
|Taille de l'écran
|6.5 pouces
|Type d'écran
|LTPO AMOLED 2X
|Définition de l'écran
|2520 x 1080 pixels
|Écran HDR
|Oui
|Mémoire interne
|256 Go, 512 Go, 1 To
|Stockage extensible
|Non
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Samsung
|Finesse de gravure
|3nm
|Nombre de cœurs CPU
|8
|Fréquence CPU
|4.47GHz
|GPU
|Adreno 830
|Mémoire vive (RAM)
|16 Go, 12 Go
|Capacité de la batterie
|4400 mAh
|Batterie amovible
|Non
|Recharge sans-fil
|Oui
|Charge rapide
|Oui
|Puissance de la charge rapide
|25W
|Nombre de caméras (avant & arrière)
|1 + 1 + 3
|Définition du / des capteur(s) arrière
|200 Mpxl ; 12 Mpxl ; 50 Mpxl ; 10 Mpxl
|Définition du / des capteur(s) avant
|10 Mpxl ; 10 Mpxl
|Enregistrement vidéo
|UHD 8K à 30 im/sec maxi
|Ouverture objectif photo arrières
|f1,7 ; f2,2 ; f2,4
|Ouverture objectif photo frontaux
|f/2,2
|Zoom Optique
|3x
|Carte(s) SIM compatible(s)
|Nano-SIM
|Compatible 5G
|Oui
|Compatible VoLTE
|Oui
|Wi-Fi
|7
|Bluetooth
|5.4
|NFC
|Oui
|GPS
|Oui
|Infrarouge
|Non
|Satellite
|Non
|Type de connecteur
|USB Type-C 3.2 gen 1
|Lecteur biométrique à empreinte digitale
|Oui
|Capteur de reconnaissance faciale
|Reconnaissance faciale 2D
|Accéléromètre
|Oui
|Gyroscope
|Oui
|Capteur de lumière ambiante
|Oui
|Prise Jack
|Non
|Nombre de haut-parleurs
|2
|Hauteur (Ouvert)
|158.4mm
|Hauteur (Plié)
|158.4mm
|Largeur (Ouvert)
|143.2mm
|Largeur (Plié)
|72.8mm
|Epaisseur (Ouvert)
|4.2mm
|Epaisseur (Plié)
|8.9mm
|Poids
|215g
|Certification IP
|IP48
|Indice de réparabilité
|8.1
|DAS tête
|1,418 W/kg
|DAS tronc
|1,242 W/kg
|DAS membres
|2,36 W/kg