Finitions irréprochables, charnière repensée et format plus large : le Z Fold 7 aurait-il tout bon ? Malheureusement, non… La course à la finesse fait tout de même deux victimes collatérales : l’abandon de la caméra interne sous les pixels de l’écran et le support du S-Pen. Samsung explique qu’il n’a pas pu faire autrement en l’état actuel de la technologie. C’est d’autant plus dommage que la prise en charge d’un stylet le distinguait de la concurrence.



Deux écrans d'excellente qualité

L’évolution la plus intéressante du Galaxy Z Fold 7 concerne ses écrans. Samsung a enfin donné à ses utilisateurs ce qu’ils réclamaient depuis des années : des dalles plus grandes et plus pratiques.