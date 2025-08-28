La rentrée est le moment idéal pour revoir vos forfaits : Free propose son forfait mobile sans engagement Série Free 120 Go à moins de 10 €/mois pendant un an, pour une rentrée mobile ultra-connectée.

freebox bon plan

Un forfait Free à petit prix pour le rentrée

C’est la rentrée : nouvelle année, nouvelles résolutions, et souvent, de nouvelles dépenses. Pourtant, c’est aussi le meilleur moment pour optimiser son budget mobile. Avec le Série Free 120 Go, profitez d’un forfait généreux à seulement 9,99 €/mois pendant 12 mois, sans engagement et sans surcharge cachée.

Les 3 points forts de la Série Free 120 Go :

  • 120 Go en France + 30 Go en Europe/DOM chaque mois
  • Appels, SMS et MMS illimités, en France et à l’international (Europe & DOM)
  • Sans engagement, avec une transition automatique vers le forfait Free 5G après un an
Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

120Go

Réseau 4G, 5G

9,99€

Pendant 1 an puis Forfait Free 5G

Une offre pensée pour tous vos usages connectés

Avec ses 120 Go de data, ce forfait vous suit partout et couvre tous les usages du quotidien. Que vous soyez un étudiant qui consomme beaucoup de contenu en mobilité, un professionnel en visioconférence, un streamer ou un parent soucieux de rester connecté lors des trajets, ce forfait fait le job. En plus, l’enveloppe additionnelle de 30 Go par mois utilisable depuis l’Union européenne et les DOM est un vrai plus pour les voyages, études ou déplacements à l’étranger. L’inclusion de l’application TV OQEE by Free transforme aussi votre smartphone en mini-TV, sans dépense supplémentaire.

Pourquoi la rentrée est le bon moment pour changer de forfait ?

La rentrée rime souvent avec nouveaux projets et coûts courants. C’est aussi une période stratégique où les opérateurs lancent leurs meilleures promos pour séduire. Ce tarif de 9,99 €/mois pendant 12 mois, sans engagement, est une offre rare qu’il vaut mieux ne pas laisser passer, surtout en mobilité croissante au quotidien.

L’avis Clubic sur Série Free 120 Go

Chez Clubic, on apprécie particulièrement cette offre pour son équilibre de contenu, de flexibilité et de prix accessible. Le forfait se distingue notamment par :

  • Une véritable enveloppe data généreuse à moins de 10 €/mois pour 12 mois
  • Une offre sans engagement — liberté et sérénité garanties
  • Une couverture réseau Free (4G/5G) performante, doublée de services utiles comme TV OQEE

C’est un forfait efficace, pratique et économique, idéal pour accompagner la rentrée numérique en toute sérénité.

