À l’occasion de la sortie imminente de la saison finale, cette version collector mêle design inédit, fibre ultra-rapide, Wi-Fi 7 dernière génération et un accès complet aux plus grandes plateformes de streaming, dont Netflix Standard, inclus dans l’abonnement.
Une Freebox tout droit sortie de l’Upside Down
Free n’a pas fait les choses à moitié. Pour accompagner la sortie de la saison 4 de Stranger Things, l’opérateur dévoile une Freebox Ultra Édition Limitée conçue avec Netflix. Une première mondiale pensée et développée en France par les designers et ingénieurs de Free, en collaboration directe avec la plateforme de streaming. Le résultat ? Une box qui semble venir tout droit de l’Upside Dow :
- Un habillage collector représentant les héros à vélo pourchassés par un Démogorgon,
- Un bandeau LED lumineux inspiré des guirlandes iconiques de la série, capable de s’animer ou de s’éteindre via l’application Freebox Connect,
- Un packaging totalement repensé, pensé comme un coffret à collectionner.
Cette Freebox ne se contente pas d’être belle : elle prolonge l’expérience Stranger Things jusque dans votre salon.
Une puissance à faire pâlir Hawkins Lab
Sous sa coque infernale, la Freebox Ultra Stranger Things cache un monstre de technologie. Grâce à la fibre 8 Gbit/s symétrique et au Wi-Fi 7, elle garantit une connexion ultra-stable, rapide et fluide, même dans les foyers les plus connectés.
Son Player TV 4K compatible Dolby Atmos assure une image et un son dignes d’une salle de cinéma. De quoi vivre chaque épisode de Stranger Things comme une projection immersive, avec des contrastes profonds et une spatialisation sonore saisissante.
Comparatif express : Freebox Ultra Stranger Things vs les box concurrentes
|Box
|Prix mensuel
|Débit fibre (descendant / montant)
|Wi-Fi
|Contenus inclus
|Particularités
|Freebox Ultra Stranger Things
|49,99 € (puis 59,99 €)
|8 Gbit/s / 8 Gbit/s
|Wi-Fi 7
|Netflix, Canal+, Disney+, Prime Video, Universal+, TV by Canal
|Design collector, Player 4K Dolby Atmos, streaming quasi-illimité
|B&You Pure Fibre
|23,99 €
|8 Gbit/s / 1 Gbit/s
|Wi-Fi 7
|Aucun
|Fibre ultra-rapide + petit prix
|RED Box 7 (SFR)
|20,99 €
|1 Gbit/s / 1 Gbit/s
|Wi-Fi 5
|Application RED TV (35 chaînes)
|Box la - chère
Pour moins de 50 € par mois, la Freebox Ultra Stranger Things combine la puissance de la fibre haut de gamme de Bouygues et une offre de contenus inégalée. Là où la B&You Pure Fibre mise sur la vitesse brute et la simplicité, et où la RED Box vise l’essentiel, Free ajoute une véritable dimension premium : Wi-Fi 7, Player 4K, design exclusif et plus de 50 € de plateformes de streaming incluses chaque mois. C’est la seule box du marché à offrir un tel équilibre entre performance, divertissement et originalité.
Une offre qui ouvre la dimension…. du streaming
Comme la série dont elle s’inspire, cette Freebox ouvre une porte vers un autre monde… Celui du streaming sans limite, où toutes les grandes plateformes sont réunies :
- Netflix Standard (avec pub) pour découvrir la nouvelle saison de Stranger Things,
- Canal+ et Canal+ Cinéma pour le cinéma et les créations originales,
- Disney+ Standard (avec pub) pour les univers Marvel, Pixar et Star Wars,
- Amazon Prime Video (avec pub) et Universal+, pour les blockbusters et les séries internationales, ainsi que TV by Canal, pour le direct et les chaînes thématiques.
Cette offre fait de la Freebox Ultra Stranger Things le centre de contrôle ultime de votre divertissement. Un abonnement unique, simple, et surtout prêt pour le grand final de Stranger Things, attendu dès le 27 novembre sur Netflix.
Freebox Ultra Stranger Things : un bon plan qui vaut le détour
Entre sa conception unique, sa puissance technique et la richesse de ses contenus, la Freebox Ultra Stranger Things coche toutes les cases.
Elle réunit le meilleur du streaming et de la connectivité, dans un design de collection qui parlera autant aux fans de la série qu’aux amateurs de belles machines.
À 49,99 €/mois la première année, cette box n’est pas seulement une offre fibre : c’est une passerelle entre deux mondes. Celui du haut débit… et celui du divertissement sans limite.
🎯 Une édition collector à la croisée de la technologie et de la pop culture, idéale pour vivre la fin de Stranger Things dans des conditions surnaturelles.