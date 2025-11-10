Free n’a pas fait les choses à moitié. Pour accompagner la sortie de la saison 4 de Stranger Things, l’opérateur dévoile une Freebox Ultra Édition Limitée conçue avec Netflix. Une première mondiale pensée et développée en France par les designers et ingénieurs de Free, en collaboration directe avec la plateforme de streaming. Le résultat ? Une box qui semble venir tout droit de l’Upside Dow :

Un habillage collector représentant les héros à vélo pourchassés par un Démogorgon,

représentant les héros à vélo pourchassés par un Démogorgon, Un bandeau LED lumineux inspiré des guirlandes iconiques de la série, capable de s’animer ou de s’éteindre via l’application Freebox Connect,

inspiré des guirlandes iconiques de la série, capable de s’animer ou de s’éteindre via l’application Freebox Connect, Un packaging totalement repensé, pensé comme un coffret à collectionner.

Cette Freebox ne se contente pas d’être belle : elle prolonge l’expérience Stranger Things jusque dans votre salon.