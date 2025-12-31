On a tous déjà eu ce réflexe : regarder sa facture mobile et se demander pourquoi on paie encore aussi cher pour un forfait qui ne correspond plus vraiment à sa vie numérique. Les applications consomment davantage, la vidéo est partout, la visio et le streaming prennent une place énorme. Les 30 ou 40 Go qui paraissaient confortables il y a quelques années se révèlent aujourd’hui souvent trop justes.

Dans ce contexte, l’offre de Free Mobile à 8,99 € pour 110 Go attire forcément l’attention. Elle parle à tous ceux qui ont le sentiment de payer trop pour trop peu… ou de manquer sans cesse de data avant la fin du mois.