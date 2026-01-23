Les bons plans mobiles se succèdent à un rythme soutenu, souvent portés par des séries limitées ou des promotions éphémères. Pourtant, certaines offres bien installées méritent qu’on s’y attarde de nouveau. C’est le cas du forfait proposé par Free Mobile, que l’on a parfois tendance à oublier, mais qui reste redoutablement bien positionné.

Avec 110 Go de data en 5G pour 8,99 € par mois pendant un an, ce forfait Free continue d’offrir l’un des meilleurs rapports data prix du marché, sans engagement et sans mécanique compliquée.