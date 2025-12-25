À l’occasion de Noël, RED by SFR frappe fort avec un forfait mobile sans engagement taillé pour celles et ceux qui viennent de recevoir un nouveau téléphone. 100Go en 5G, appels et SMS illimités, usage en France et en Europe… une offre complète, flexible et idéale pour démarrer l’année bien connecté.
Un forfait parfait après Noël pour exploiter pleinement votre nouveau smartphone
Chaque année, Noël rime avec nouveau smartphone. Mais pour en profiter vraiment, encore faut-il un forfait à la hauteur. Streaming, réseaux sociaux, GPS, partage de connexion ou vidéos en 5G : les besoins explosent dès les premiers jours.
C’est justement là que le forfait 100Go 5G RED by SFR prend tout son sens. Sans engagement, simple à activer (eSIM disponible) et pensé pour les usages modernes, il s’impose comme l’un des meilleurs bons plans mobiles de cette fin d’année.
Trois bonnes raisons de choisir le forfait 100Go 5G RED by SFR
- Un gros volume de data pour tous les usages : 100Go en très haut débit pour streamer, naviguer, jouer et partager sans contrainte.
- Liberté totale sans engagement : vous changez, ajustez ou résiliez quand vous voulez, directement depuis l’application RED&Moi.
- Un forfait prêt pour la France et l’étranger : appels et SMS illimités + 30Go utilisables en UE et DOM, idéal pour voyager ou télétravailler.
Que comprend exactement l’offre RED 100Go 5G ?
Le forfait RED by SFR inclut 100Go d’internet mobile utilisables en 5G, 4G ou 3G selon la couverture. Le partage de connexion est autorisé, parfait pour le télétravail ou les déplacements. Une fois le quota atteint, une recharge de 50Go est possible.
Les appels, SMS et MMS sont illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). À l’étranger, depuis l’Union Européenne et les DOM, vous bénéficiez aussi des appels et messages illimités ainsi que de 30Go de data par mois.
Le tout repose sur le réseau SFR, qui couvre aujourd’hui 99 % de la population en 4G/4G+, avec une 5G en cours de déploiement. L’offre est compatible eSIM, pour une activation rapide et sans carte physique.
Forfait 5G RED by SFR 100Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
100Go
7,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
100Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
100Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Prix, économies et opportunité à ne pas rater
Proposé à 7,99 € par mois, ce forfait se positionne très largement en dessous des offres classiques 5G équivalentes. Pour ce niveau de services (100Go, 5G, international, sans engagement), l’économie mensuelle est réelle sur l’année.
Autre avantage : jusqu’à 5 € remboursés sur demande pour vos frais de résiliation chez votre ancien opérateur. RED s’occupe aussi de la portabilité du numéro, sans coupure.
🎯 Un bon plan idéal juste après Noël, quand beaucoup cherchent un forfait puissant pour accompagner leur nouveau téléphone.
✅ Notre avis sur le forfait RED by SFR 100Go 5G
Difficile de faire plus équilibré. RED by SFR propose ici un forfait moderne, généreux en data et parfaitement adapté aux usages actuels, le tout sans engagement. Mention spéciale pour la compatibilité eSIM, la gestion ultra simple via l’application et l’enveloppe data confortable en Europe. Un excellent choix pour bien démarrer après Noël.
La 5G est-elle incluse partout avec ce forfait RED ?
La 5G est incluse sans surcoût lorsque vous vous trouvez dans une zone couverte par le réseau SFR et que vous disposez d’un smartphone compatible 5G. En dehors des zones couvertes, votre mobile bascule automatiquement en 4G ou 4G+, sans interruption.
Que se passe-t-il si je dépasse les 100Go d’internet mobile ?
Une fois les 100Go consommés, vous pouvez recharger 50Go supplémentaires. Une seule recharge est possible, puis l’accès internet est bloqué afin d’éviter toute surfacturation inattendue.
Le réseau RED by SFR est-il fiable pour un usage quotidien ?
RED s’appuie sur le réseau SFR, qui couvre aujourd’hui 99 % de la population en 4G et 4G+, avec une 5G en cours de déploiement. C’est un réseau adapté aussi bien au streaming, qu’aux appels et à la navigation intensive.