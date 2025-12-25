Le forfait RED by SFR inclut 100Go d’internet mobile utilisables en 5G, 4G ou 3G selon la couverture. Le partage de connexion est autorisé, parfait pour le télétravail ou les déplacements. Une fois le quota atteint, une recharge de 50Go est possible.

Les appels, SMS et MMS sont illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). À l’étranger, depuis l’Union Européenne et les DOM, vous bénéficiez aussi des appels et messages illimités ainsi que de 30Go de data par mois.

Le tout repose sur le réseau SFR, qui couvre aujourd’hui 99 % de la population en 4G/4G+, avec une 5G en cours de déploiement. L’offre est compatible eSIM, pour une activation rapide et sans carte physique.