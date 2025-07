Le forfait Bouygues Telecom 200 Go offre 200 Go de data en France métropolitaine, Europe, DOM et Suisse. Les 35 Go supplémentaires s'utilisent dans 15 destinations internationales. Ces volumes couvrent le streaming vidéo 4K, les réseaux sociaux et les usages professionnels intensifs.

Les communications incluent appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France métropolitaine, l'Europe, les DOM et la Suisse. Les appels vers les fixes de 120 pays sont aussi illimités. Cette couverture inclut les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon et les pays d'Europe.