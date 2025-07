Grok 4 est proposé à 3 dollars par million de tokens en entrée, et 15 dollars par million de tokens en sortie, soit un tarif comparable à celui de Claude 4 Sonnet, mais plus élevé que ceux de Gemini 2.5 Pro et OpenAI o3. En plus de l’abonnement existant à 30 dollars par mois (SuperGrok), xAI a lancé une nouvelle formule baptisée SuperGrok Heavy, facturée 300 dollars par mois, permettant un accès anticipé aux fonctionnalités avancées.