On peut également apercevoir sur la capture que quelques garde-fous ont été glissés : « Not intended for production use », suivi de « Subject to strict rate limits. » Pour les non-initiés, cela prouve que les modèles en préparation ne sont pas encore arrivés au stade du déploiement, et que leur utilisation reste encadrée. La signature classique d’un produit en phase de test, qui reste néanmoins suffisant pour être manipulé, mais pas encore assez maturé pour être disponible pour le grand public.

Autre détail intéressant qu'il est possible de noter : les mentions répétées du duo Sonnet/Opus. Ces dernières confirment la logique de segmentation déjà observée dans les versions précédentes de la famille Claude ; une hiérarchisation implicitement évoquée dans la capture. « Try Claude Sonnet 4 or Claude Opus 4 for Anthropic’s smartest models yet », ce qui signifie qu'Anthropic continuera certainement de proposer une gamme de modèles différenciés. Un plus rapide et optimisé (Sonnet), et un autre, plus lourd et puissant, destiné aux usages intensifs (Opus).