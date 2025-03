La stratégie d'Anthropic affronte un obstacle majeur : le coût élevé de ses modèles. L'entreprise propose actuellement parmi les tarifs d'API les plus onéreux du marché, situation délicate alors que des concurrents comme DeepSeek ont considérablement fait baisser les prix en début d'année.

Une API (Interface de Programmation d'Application) permet aux développeurs d'intégrer les capacités d'un service comme Claude dans leurs propres applications sans recréer ces technologies. Ces intégrations sont généralement facturées selon l'utilisation, avec des coûts pouvant rapidement s'accumuler pour les utilisateurs intensifs.

Consciente de cette problématique, Anthropic travaille sur des modèles spécialisés qui isoleraient certaines capacités spécifiques, comme la programmation, pour réduire les coûts de calcul. Krieger a confirmé que des « modèles plus petits et moins chers » sont en développement pour les développeurs, parallèlement aux futures itérations de leur modèle le plus puissant, Opus.

L'équilibre entre performance et coût reste un défi majeur pour Anthropic, qui doit également gérer délicatement ses relations avec ses clients API. Lorsque l'entreprise a lancé Claude Code, Krieger a personnellement contacté les CEO de Cursor et d'autres clients dans le domaine de la programmation pour les prévenir, soulignant qu'il considère ces produits comme complémentaires.