Après une phase d'observation relative face à l'offensive de modèles tels que DeepSeek, Grok-3 ou encore les nouveautés d'OpenAI, Anthropic reprend l'initiative. Loin de se contenter d'une simple itération, l'entreprise californienne dévoile Claude 3.7, une version optimisée de son modèle Sonnet. Cette initiative survient dans un contexte où la course à l'intelligence artificielle s'accélère et où les besoins des développeurs en matière de génération de code se font de plus en plus pressants.