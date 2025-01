Selon Dario Amodei, l’équipe d’Anthropic travaille depuis des mois sur la mise au point d’une version encore plus performante de Claude. Les ingénieurs auraient repensé l’architecture interne du modèle afin de gérer des requêtes toujours plus complexes et d’offrir une meilleure compréhension du contexte. L’ambition est de rivaliser avec les géants du secteur, tout en conservant une approche responsable et sécurisée.

Parmi les nouveautés, on évoque une « mémoire longue durée », permettant à Claude de se souvenir des échanges passés et de s’adapter à l’évolution des besoins de l’utilisateur. Cette plus grande capacité de contextualisation améliorerait grandement la pertinence des réponses et l’efficacité globale de l’assistant, notamment pour des usages professionnels ou liés à l’expertise métier.