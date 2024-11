Si la somme semble énorme, il faut rappeler que le mois dernier, le leader du secteur OpenAI avait effectué une levée de fonds qui lui avait permis de récolter plus encore, à savoir 6,6 milliards de dollars. Il était donc nécessaire pour Anthropic de bénéficier de moyens supplémentaires pour ne pas se faire dépasser par la firme de Sam Altman.

Et ce surtout dans un environnement aussi concurrentiel. Car il n'y a pas que ChatGPT dans le monde des chatbots. Pour rappel, d'après le classement Chatbot Arena, Claude a devant lui non seulement ChatGPT mais aussi Gemini (Google) et Grok, l'IA développée par la société d'Elon Musk xAI.

À noter par ailleurs qu'Anthropic compte parmi ses actionnaires un autre GAFAM, qui est Alphabet (Google). Le géant de la recherche en ligne avait annoncé l'an dernier vouloir investir jusqu'à 2 milliards de dollars dans le créateur de Claude. Un partenariat qui est aujourd'hui remis en cause par le procès antitrust intenté par le département de la Justice US contre Google.