L'ultraportable de Fujitsu n'en est pas moins solide. La marque met notamment en avant l'utilisation de fibre de carbone pour le châssis, ainsi qu'une certification MIL-STD-810H. Ce standard militaire américain atteste effectivement d'une certaine résistance aux chocs, notamment.

Sur le plan strictement technique, le FMV Zero Lifebook WU5/J3 est par contre un chouia dépassé. Il se contente en effet de processeurs Intel Core Ultra de série 1 (Meteor Lake), lancés en fin d'année dernière. Au lieu des nouvelles puces Lunar Lake, il faudra donc se contenter, au choix, d'un Intel Core Ultra 5 125U ou d'un Intel Core Ultra 7 155U : deux puces basse consommation limitées par défaut à 15 W de TDP. L'écran de 14 pouces est pour sa part basé sur une simple dalle LCD Full HD+ (1920 par 1200 pixels) avec traitement mat. Pas grand-chose d'impressionnant à se mettre sous la dent ici, donc.

Pour le reste, on retrouve entre 8 et 64 Go de RAM en fonction des options choisies, et entre 256 Go et 2 To de SSD. L'appareil embarque par ailleurs deux connectiques USB-A, deux ports USB-C, une prise casque, un lecteur de cartes microSD, une sortie HDMI pleine taille et même une prise Ethernet (rare sur ce genre d'appareils).

La vraie mauvaise nouvelle avec ce produit, c'est qu'il n'arrivera vraisemblablement pas en France. Il est en effet annoncé seulement au Japon, à un tarif de départ fixé à 197 900 yens, soit 1 220 euros hors taxes. Les précommandes sont en tout cas ouvertes et le début des livraisons prévu pour la mi-novembre selon NotebookCheck.