HP dévoile son AERO 13, l’ultraportable OLED le plus léger et le plus abordable à ce jour

Animé exclusivement par des processeurs AMD de série 5000, jusqu’au Ryzen 7 5800U, l’AERO 13 profitera de 8 Go de mémoire vive et d’un SSD NVMe de 512 Go. HP évoque aussi la compatibilité avec Windows 11 et précise que l'ultraportable sera mis à niveau vers cette nouvelle mouture plus tard dans l’année. On note également la présence du Wi-Fi 6. L’autonomie sera dans la moyenne à en croire le fabricant, qui annonce une durée de vie de la batterie jusqu’à 10,5 heures.



Sur le papier, l’écran est sans doute l’un des points forts de ce laptop. Occupant 90 % de la face avant, cette dalle OLED s’affiche avec un format 16:10 et une définition 2,5 K. Il offrira une luminosité maximale de 400 cd/m² et une couverture sRGB annoncée à 100 %.